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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4292429342944295
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:43

Re: банк

  freeze написав:не имел депозита в банке, поэтому эта тема мне не интересна.
Но то что Юля всегда выступала с поддержкой малого бизнеса, это неоспоримый фвкт.

Вот. Вы не имея дел с банками компенсируете украденные депозиты. А говорите, не имеете..
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:45

  freeze написав:
ЛАД написав:Со многим согласен.
Но не боитесь в случае голосования за По получить что-то вроде ОРДЛО в Одессе?


Ордло в Одессе принципиально не возможно, здесь живут такие же циничные барыги как и я.
Ордло означает снижение прибыли домохозяйста, поэтому нах любое Ордло.

Нах-то нах. Но "никогда не говори никогда".
В Харькове барыг тоже хватает, но чуть не случилось.
Так что не зарекайтесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:51

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  ЛАД написав:Достаточно вольная трактовка. :)
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.

Сторонник партии Лехаим детектед.

Faceless
Ну и какая партия имеется ввиду?
Сомнения ещё есть?
Может пусть Шмидт вам и ответит? Ну вот у меня впечатление, что он уверен, что вы симпатик регионалов, это его дело, хотя я не вижу тому аргументов.
Faceless
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  #<1 ... 4292429342944295
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