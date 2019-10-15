Вот. Вы не имея дел с банками компенсируете украденные депозиты. А говорите, не имеете..
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:43
Re: банк
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:45
Нах-то нах. Но "никогда не говори никогда".
В Харькове барыг тоже хватает, но чуть не случилось.
Так что не зарекайтесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:51
Re: Політичні дискусії
Может пусть Шмидт вам и ответит? Ну вот у меня впечатление, что он уверен, что вы симпатик регионалов, это его дело, хотя я не вижу тому аргументов.
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:00
Не ответит.
Недаром пишет очень аккуратно, чтобы при случае отмазаться.
А за что и за кого я, писал открыто неоднократно. В отличие от многих присутствующих.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:00
Так никто и не пишет, что вы останетесь там жить. После захвата Донецка, население Запорожья, Днепра и Киева резко выросло. Ах да, ещё Мариуполь и особенно Бердянск принял часть населения Донецка. Остались там только совсем бесстрашные и те, кому нечего терять
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:07
Re: вид и виды
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:11
Re: развитие ли
Как никто не представлял в 2013 г. ОРДЛО.
Хотя, я в декабре 2013 уже говорил - Конец стране.Для неразвивающейся страны майданные войны только ускорение деградации. А силы совместно нужно направлять на развитие. Словесная и даже безвизовая поддержка запада это не развитие страны. Это на хлеб намазывают только выехавшие.
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:17
Еще один Израиль вспомнил.
Ну как вы не понимаете элементарных вещей - для того, чтобы пойти путем Израиля нужно быть как Израиль - потерять 6млн европейских евреев, на следующий день после объявления независимости получить нападения 5окружающих арабских стран и воевать с ними все годы своего существования, иметь диаспору вкладывающую свои огромные средства и пополняющей население страны от приехавших отслужить в ЦАХАЛ до ПМЖ и т.д.
Тоже самое о пути в Европу. Нужно пройти путь Европы, а не декларировать это устами Парубием, Порошенко и пр.
На Украину нападали в 1991г когда ей случайно упала незалежность, её диаспора сколько вкладывает в Украину, сколько канадских или американских украинцев приехали отслужить в ВСУ или вообще на ПМЖ? Украинцев когда-либо убивали только за то, что они украинцы?
Востаннє редагувалось shapo в Вів 15 жов, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:18
Re: Політичні дискусії
Я и не зарекаюсь, просто отчетливо понимаю, что никаких Ордло в Одессе не может быть, знаю настроение населения.
Это не по причине чрезмерного патриотизма, случись какой нибудь референдум о вхождении Одессы в состав США или Германии, сильно подозреваю, что 99 процентов населения проголосуют За.
Барыги, что с них возьмешь, а Ордло однозначно приведет к уменьшению прибыли домохозяйств, санкции и всякая другая поебень, это никому не нужно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:21
Re: гибрид
А кто сказал, что не будет такого "ордло"-референдума?.. Вы сами озвучиваете/предлагаете варианты для осмысления/реализации.
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