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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4293429442954296>
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:43

Re: банк

  freeze написав:не имел депозита в банке, поэтому эта тема мне не интересна.
Но то что Юля всегда выступала с поддержкой малого бизнеса, это неоспоримый фвкт.

Вот. Вы не имея дел с банками компенсируете украденные депозиты. А говорите, не имеете..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:45

  freeze написав:
ЛАД написав:Со многим согласен.
Но не боитесь в случае голосования за По получить что-то вроде ОРДЛО в Одессе?


Ордло в Одессе принципиально не возможно, здесь живут такие же циничные барыги как и я.
Ордло означает снижение прибыли домохозяйста, поэтому нах любое Ордло.

Нах-то нах. Но "никогда не говори никогда".
В Харькове барыг тоже хватает, но чуть не случилось.
Так что не зарекайтесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:51

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  ЛАД написав:Достаточно вольная трактовка. :)
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.

Сторонник партии Лехаим детектед.

Faceless
Ну и какая партия имеется ввиду?
Сомнения ещё есть?
Может пусть Шмидт вам и ответит? Ну вот у меня впечатление, что он уверен, что вы симпатик регионалов, это его дело, хотя я не вижу тому аргументов.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:00

  Faceless написав:
ЛАД написав:
-------
ЛАД
Достаточно вольная трактовка. :)
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.
--------
Сторонник партии Лехаим детектед.

Faceless
Ну и какая партия имеется ввиду?
Сомнения ещё есть?
Может пусть Шмидт вам и ответит? Ну вот у меня впечатление, что он уверен, что вы симпатик регионалов, это его дело, хотя я не вижу тому аргументов.

Не ответит.
Недаром пишет очень аккуратно, чтобы при случае отмазаться.
А за что и за кого я, писал открыто неоднократно. В отличие от многих присутствующих.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:00

  freeze написав:Ордло в Одессе принципиально не возможно, здесь живут такие же циничные барыги как и я.
Ордло означает снижение прибыли домохозяйста, поэтому нах любое Ордло.

Так никто и не пишет, что вы останетесь там жить. После захвата Донецка, население Запорожья, Днепра и Киева резко выросло. Ах да, ещё Мариуполь и особенно Бердянск принял часть населения Донецка. Остались там только совсем бесстрашные и те, кому нечего терять
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:07

Re: вид и виды

  safonovstanislav написав:никто и не пишет, что вы останетесь там жить. После захвата Донецка, население Запорожья, Днепра и Киева резко выросло. Ах да, ещё Мариуполь и особенно Бердянск

Гибридная война предполагает гибридный захват, который вы не можете сейчас представить.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:11

Re: развитие ли

Как никто не представлял в 2013 г. ОРДЛО.
Хотя, я в декабре 2013 уже говорил - Конец стране.Для неразвивающейся страны майданные войны только ускорение деградации. А силы совместно нужно направлять на развитие. Словесная и даже безвизовая поддержка запада это не развитие страны. Это на хлеб намазывают только выехавшие.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:17

  Schmit написав:
  Козак-характерник написав:Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями.

Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.

Еще один Израиль вспомнил.
Ну как вы не понимаете элементарных вещей - для того, чтобы пойти путем Израиля нужно быть как Израиль - потерять 6млн европейских евреев, на следующий день после объявления независимости получить нападения 5окружающих арабских стран и воевать с ними все годы своего существования, иметь диаспору вкладывающую свои огромные средства и пополняющей население страны от приехавших отслужить в ЦАХАЛ до ПМЖ и т.д.
Тоже самое о пути в Европу. Нужно пройти путь Европы, а не декларировать это устами Парубием, Порошенко и пр.
На Украину нападали в 1991г когда ей случайно упала незалежность, её диаспора сколько вкладывает в Украину, сколько канадских или американских украинцев приехали отслужить в ВСУ или вообще на ПМЖ? Украинцев когда-либо убивали только за то, что они украинцы?
Востаннє редагувалось shapo в Вів 15 жов, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:18

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  freeze написав:
Ордло в Одессе принципиально не возможно, здесь живут такие же циничные барыги как и я.
Ордло означает снижение прибыли домохозяйста, поэтому нах любое Ордло.

Нах-то нах. Но "никогда не говори никогда".
В Харькове барыг тоже хватает, но чуть не случилось.
Так что не зарекайтесь.


Я и не зарекаюсь, просто отчетливо понимаю, что никаких Ордло в Одессе не может быть, знаю настроение населения.
Это не по причине чрезмерного патриотизма, случись какой нибудь референдум о вхождении Одессы в состав США или Германии, сильно подозреваю, что 99 процентов населения проголосуют За.
Барыги, что с них возьмешь, а Ордло однозначно приведет к уменьшению прибыли домохозяйств, санкции и всякая другая поебень, это никому не нужно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:21

Re: гибрид

  freeze написав:случись какой нибудь референдум о вхождении Одессы в состав США или Германии, сильно подозреваю, что 99 процентов населения проголосуют За.
Барыги, что с них возьмешь

А кто сказал, что не будет такого "ордло"-референдума?.. Вы сами озвучиваете/предлагаете варианты для осмысления/реализации.
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