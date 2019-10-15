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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4293429442954296
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:28

  freeze написав:
ЛАД написав:
  freeze написав:
Ордло в Одессе принципиально не возможно, здесь живут такие же циничные барыги как и я.
Ордло означает снижение прибыли домохозяйста, поэтому нах любое Ордло.

Нах-то нах. Но "никогда не говори никогда".
В Харькове барыг тоже хватает, но чуть не случилось.
Так что не зарекайтесь.


Я и не зарекаюсь, просто отчетливо понимаю, что никаких Ордло в Одессе не может быть, знаю настроение населения.
Это не по причине чрезмерного патриотизма, случись какой нибудь референдум о вхождении Одессы в состав США или Германии, сильно подозреваю, что 99 процентов населения проголосуют За.
Барыги, что с них возьмешь, а Ордло однозначно приведет к уменьшению прибыли домохозяйств, санкции и всякая другая поебень, это никому не нужно.

Вы думаете, что знаете настроения населения. А происходит оно так. 4 марта в Донецке митинг в поддержку территориальной целостности под украинскими флагами по поводу событий в Крыму, а 5 марта 5000 чел. на площади под украинскими флагами, а с триколорами больше. Хотя среди знакомых, как бы они ни относились к майдану, сторонников раскола Украины и примыкания Донбасса к РФ не было как раз исходя из соображений, что любые потрясения ведут к потерям.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:36

Re: а выглядит оно так

майдан - Крым - Ордло
Ющенко - Янукович
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:03

  Schmit написав:
  Козак-характерник написав:Питання не в тому... Сам то драпака не даси?

Всего лишь представил социологию, а то некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой. По факту даже Минск по дорожной карте Пороха не имеет поддержки большинства населения.

:shock:
"Внешнее управление" - это даже не в ряду "развивающихся"! :!:
- Это в ряду доколониального поглощения. :roll:
Принудительной ликвидации "Государственности" - навязанного из-вне под благовидными предлогами "пакращання".
При чём за прямой участи "одарённых" и "удачливых".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:09

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-15

1) Верховный суд Испании приговорил лидеров каталонских сепаратистов до 9-13 лет тюрьмы
Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.


Испанский суд выдал международный ордер на арест бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.
Злые языки говорят, что Пучдемон себе закрысятничал толику малую из потраченных бюджетных средств на организацию референдума. Якобы, информацию о наличии денежных средства передала Андорра

Вот такая вот Индепенденсия

2) Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины.
Процесс признания ПЦУ начался

3) Разведение сил вблизи Золотого отложено - ОП
Выделю специально для ЛАДа
«Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведение - ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось», - сказал он.

Не "националисты" являются причиной срыва разведения войск, а непрекращающиеся обстрелы с той стороны.

4) Полная мобилизация: Пристайко назвал альтернативу «формуле Штайнмайера»
«Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета, из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и стараемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции перед украинским народом, но правительство имеет обязанность выбрать и предложить лучшие из этих решений», – заявил министр.

WTF ???
То есть, барыги-папередники "разворовывали" армию, но хватало на армию. Ещё росли доходы бюджета, зарплаты и пенсии.
Папередники проводили переговоры. С Францией, Германией, США, нормандский формат. Никаких формул не имплементировали, но при этом санкциями западные страны давили РФ
А этот шантажирует, или формула Штанмайера или мобилизация.

5) Начатая в июне Государственной фискальной службой Украины (ГФС) спецоперация "Бастион" с целью перекрытия каналов незаконного перемещения товаров на таможенную территорию Украины отменена.
Точно, пороблено.

6) Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете на продажу алкоголя ночью
Я вважаю - це "перемога"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:20

  ЛАД написав:Скачок был с конца июля и продолжался весь август.
Напомню, что и в начале января курс был 28,15.
Так что с конца августа до начала января, скорее, стабилизация.



Согласен.
Но, в общем-то, естественно, что выжили более сильные банки, а более слабые умерли.
И всё же первопричиной банковского кризиса явилась сильнейшая девальвация. Если бы сегодня случилась девальвация хотя бы в половину прошлой, то, думаю, к-во банков сократилось бы ещё вдвое.
Насчёт отмены капитализации при Зе судить не берусь.

15 ярдов, за 5 лет только Европа вложила! :shock:
"Свои" - оказались чисто "Свинарчуки".
Марбельє, Мальдіви, Баден Баден, Лазурне Побережжя, .......
Да населення ... .(1,5 мільйона тільки за цей рік)
Більшість вже ставе питання: чи є майбутнє у цій країні?
Але половина(25% від всього населення) вже давно має тверде рішення - бігти, навіть до РФ :!: - це шанс виживання.
Звідси і голосували не за Зе.. - а проти По.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:21

  Schmit написав:
  Козак-характерник написав:Питання не в тому... Сам то драпака не даси?

Всего лишь представил социологию, а то некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой. По факту даже Минск по дорожной карте Пороха не имеет поддержки большинства населения.

Вопросы в таких опросах ставятся не совсем корректно. Например, поддерживаете ли вы амнистию боевикам или другие уступки - большинство отвечает, что нет. Но если спросить - согласны вы на мир ценой этих уступок, или же вы за продолжение войны на неограниченный срок - результат вероятно будет другим.
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