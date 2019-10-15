Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Ордло в Одессе принципиально не возможно, здесь живут такие же циничные барыги как и я. Ордло означает снижение прибыли домохозяйста, поэтому нах любое Ордло.
Нах-то нах. Но "никогда не говори никогда". В Харькове барыг тоже хватает, но чуть не случилось. Так что не зарекайтесь.
Я и не зарекаюсь, просто отчетливо понимаю, что никаких Ордло в Одессе не может быть, знаю настроение населения. Это не по причине чрезмерного патриотизма, случись какой нибудь референдум о вхождении Одессы в состав США или Германии, сильно подозреваю, что 99 процентов населения проголосуют За. Барыги, что с них возьмешь, а Ордло однозначно приведет к уменьшению прибыли домохозяйств, санкции и всякая другая поебень, это никому не нужно.
Вы думаете, что знаете настроения населения. А происходит оно так. 4 марта в Донецке митинг в поддержку территориальной целостности под украинскими флагами по поводу событий в Крыму, а 5 марта 5000 чел. на площади под украинскими флагами, а с триколорами больше. Хотя среди знакомых, как бы они ни относились к майдану, сторонников раскола Украины и примыкания Донбасса к РФ не было как раз исходя из соображений, что любые потрясения ведут к потерям.
Козак-характерник написав:Питання не в тому... Сам то драпака не даси?
Всего лишь представил социологию, а то некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой. По факту даже Минск по дорожной карте Пороха не имеет поддержки большинства населения.
"Внешнее управление" - это даже не в ряду "развивающихся"! - Это в ряду доколониального поглощения. Принудительной ликвидации "Государственности" - навязанного из-вне под благовидными предлогами "пакращання". При чём за прямой участи "одарённых" и "удачливых".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
«Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведение - ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось», - сказал он.
Не "националисты" являются причиной срыва разведения войск, а непрекращающиеся обстрелы с той стороны.
«Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета, из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и стараемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции перед украинским народом, но правительство имеет обязанность выбрать и предложить лучшие из этих решений», – заявил министр.
WTF ??? То есть, барыги-папередники "разворовывали" армию, но хватало на армию. Ещё росли доходы бюджета, зарплаты и пенсии. Папередники проводили переговоры. С Францией, Германией, США, нормандский формат. Никаких формул не имплементировали, но при этом санкциями западные страны давили РФ А этот шантажирует, или формула Штанмайера или мобилизация.
ЛАД написав:Скачок был с конца июля и продолжался весь август. Напомню, что и в начале января курс был 28,15. Так что с конца августа до начала января, скорее, стабилизация.
Согласен. Но, в общем-то, естественно, что выжили более сильные банки, а более слабые умерли. И всё же первопричиной банковского кризиса явилась сильнейшая девальвация. Если бы сегодня случилась девальвация хотя бы в половину прошлой, то, думаю, к-во банков сократилось бы ещё вдвое. Насчёт отмены капитализации при Зе судить не берусь.
15 ярдов, за 5 лет только Европа вложила! "Свои" - оказались чисто "Свинарчуки". Марбельє, Мальдіви, Баден Баден, Лазурне Побережжя, ....... Да населення ... .(1,5 мільйона тільки за цей рік) Більшість вже ставе питання: чи є майбутнє у цій країні? Але половина(25% від всього населення) вже давно має тверде рішення - бігти, навіть до РФ - це шанс виживання. Звідси і голосували не за Зе.. - а проти По.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:Питання не в тому... Сам то драпака не даси?
Всего лишь представил социологию, а то некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой. По факту даже Минск по дорожной карте Пороха не имеет поддержки большинства населения.
Вопросы в таких опросах ставятся не совсем корректно. Например, поддерживаете ли вы амнистию боевикам или другие уступки - большинство отвечает, что нет. Но если спросить - согласны вы на мир ценой этих уступок, или же вы за продолжение войны на неограниченный срок - результат вероятно будет другим.