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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4294429542964297>
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:35

  ЛАД написав:Достаточно вольная трактовка. :)
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.


Да на этом форуме это нормально.
Вот когда я вслед за кем-то из порохоботов в ответ написал хохол без кавычек какая бурная реакция была - все порохофилы слюной брызгали.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:43

  pesikot написав:Не "националисты" являются причиной срыва разведения войск, а непрекращающиеся обстрелы с той стороны.


Билецкий заявил, что националисты в принципе не поддерживают разведение войск - даже ультиматум такой выдвинули Зеленскому. Так что подведение итогов - это не твое. Информацию нужно не только получать, но и уметь анализировать.

К слову, с т.з. порохоботов Билецкий зашкварился целых 2 раза за 1 день - посмотрим, как быстро поменяется риторика здешнего "актива" :mrgreen:

1) Оказывается, что русские - таки братья... но не старшие, а младшие... и с ними нужна конфедерация.
"Мы, социал-националисты, имеем совсем другой в этом плане взгляд. Во-первых, геополитически, расово мы понимаем, что сепарация от России, отделение – идиотизм. Потому что наша идея – это мощная проукраинская, с центром в Киеве конфедерация. Ни в коем случае не единое государство, как нам каждый раз пытаются приписать наши местные друзья. Ни в коем случае не единственное государство. Конфедерация. Или блок – если угодно. Блок, безусловно, восточно-европейский. Если Украина хочет геополитически реализоваться, то нам нужны, честно говоря, российские природные ресурсы", – отметил тогда Билецкий.

2) Ну и, оказывается, "в НАТО Украину не возьмут" и "НАТО плевать на нас" (с)
https://korrespondent.net/ukraine/41497 ... al-10-dnei
https://www.youtube.com/watch?v=vit3zCejBBg
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:49

  zРадио написав:
  pesikot написав:Не "националисты" являются причиной срыва разведения войск, а непрекращающиеся обстрелы с той стороны.


Билецкий заявил, что националисты в принципе не поддерживают разведеление войск - даже ультиматум такой выдвинули Зеленскому. Так что подведение итогов - это не твое. Информацию нужно не только получать, но и уметь анализировать.

Анализатор ты наш :)
"Не поддерживает", "выдвигает требования" - это словесные интервенции.
А вот обстрелы с той стороны - это чугунная ж*** действительности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:54

Сила і воля!

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:58

Re: Політичні дискусії

Вот это я считаю - "шикарно"
Преподаватель истории в одесском вузе рассказывает студентам, что Украина - проект польских масонов
Кстати, преподавание на русском языке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:00

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Не "националисты" являются причиной срыва разведения войск, а непрекращающиеся обстрелы с той стороны.


Билецкий заявил, что националисты в принципе не поддерживают разведеление войск - даже ультиматум такой выдвинули Зеленскому. Так что подведение итогов - это не твое. Информацию нужно не только получать, но и уметь анализировать.

Анализатор ты наш :)
"Не поддерживает", "выдвигает требования" - это словесные интервенции.
А вот обстрелы с той стороны - это чугунная ж*** действительности.


Манипулятор ты наш :mrgreen:
Неуход националистов из Золотого - это тоже действительность, а не словесные интервенции. К слову, этот их маневр я поддерживаю, а тебе замечание сделал за натягивание совы на глобус.

PS: так что там с "мышебратьями" - будут уточнения к темникам? Тут главный националист страны заявил, что украинцы "расово" близки с русскими, а не европейцами. Новость месяца, а порохоботы молчат... :o
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:05

  zРадио написав:Манипулятор ты наш :mrgreen:
Неуход националистов из Золотого - это тоже действительность, а не словесные интервенции. К слову, этот их маневр я поддерживаю, а тебе замечание сделал за натягивание совы на глобус.

Замечание своей жене делай :)
Условие для разведения - отсутствие обстрелов, минимум, неделю. А не присутствие/отсутствие "националистов". Обстрелы были - разведения нет.
Не натягивай сову на глобус. Ты проецируешь

В ОБСЕ констатировали возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения на Донбассе
Сайдик констатировал возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения на Донбассе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:10

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Пристайко не "шантажує людей", а абсолютно чётко описывает альтернативы.
Упускает, правда, ещё один вариант - ничего не делать, а оставить всё как сегодня есть - потихоньку продолжается война, потихоньку укрепляется армия. В общем, как пишет detroytred - "низенько-низенько".
Но если, как Вы пишете: "Варіантів що робити величезна к-ть", - то подскажите хотя бы некоторые.


Варіанти це різні комбінації політичних, економічних та військових дій. Пристайко ставить питання так, щоби залякати електорат, але якщо би якимось чином зе-команда щось таке попробувала втілити (зменшення пенсій і т.д.), то їм зразу кінець і в першу чергу від своїх нещодавніх виборців, які уявляли, що експропірувати будуть виключно олігархів і цього вистачить для всезагального "благоденстивия".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:15

  pesikot написав:Условие для разведения - отсутствие обстрелов, минимум, неделю. А не присутствие/отсутствие "националистов". Обстрелы были - разведения нет.
Не натягивай сову на глобус. Ты проецируешь


Когда националисты прорвали блокпост в Кременном? Сам вспомнишь, или напоминать? Тогда обстрелов не было. Ну а после - естественно, разведение то было сорвано. Темнейший это понял и поставил боевикам задачу возобновить стрельбу

Повторюсь, я за "петляние" от имплементации формулы Штайнмайера, поэтому претензий к националистам здесь не имею. Но то, что ты живешь в сюре того бородатого анекдота "а нас за шо??", конечно, доставляет :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:18

  zРадио написав:
  pesikot написав:Условие для разведения - отсутствие обстрелов, минимум, неделю. А не присутствие/отсутствие "националистов". Обстрелы были - разведения нет.
Не натягивай сову на глобус. Ты проецируешь


Когда националисты прорвали блокпост в Кременном? Сам вспомнишь, или напоминать? Тогда обстрелов не было. Ну а после - естественно, разведение то было сорвано. Темнейший это понял и поставил боевикам задачу возобновить стрельбу

Конспирология в другом здании
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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