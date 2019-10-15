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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:31
Вот же барыги умудрялись воровать и при этом находили деньги на армию, дороги, субсидии, а пришла сама чесная власть, перестала воровать и уже денег на всех не хватает.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 15 жов, 2019 18:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:42
Новые лица наконец убедились, что просто перестать стрелять недостаточно.
Из сказанного следует, что никаких изменений в вопросе Донбасса по сравнению с политикой По нет и не будет. При этом рейх все так же не будет признавать своего присутствия, местные ватажки все так же будут отказываться распустить армию и передать контроль границы.
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