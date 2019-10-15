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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4294429542964297 Додано: Вів 15 жов, 2019 18:31

Вот же барыги умудрялись воровать и при этом находили деньги на армию, дороги, субсидии, а пришла сама чесная власть, перестала воровать и уже денег на всех не хватает. Востаннє редагувалось Schmit в Вів 15 жов, 2019 18:55, всього редагувалось 2 разів. Schmit

Повідомлень: 631 З нами з: 08.09.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 18:42 Ukrainian написав: Все министры, без исключения, говорили, что применение "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе - прим. "Вестей"), не должно проходить вопреки украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Выборы не могут проходить, когда территория оккупирована. Нельзя проводить выборы, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут проходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - рассказал министр. Все министры, без исключения, говорили, что применение "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе - прим. "Вестей"), не должно проходить вопреки украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Выборы не могут проходить, когда территория оккупирована. Нельзя проводить выборы, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут проходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - рассказал министр.

Новые лица наконец убедились, что просто перестать стрелять недостаточно.

Из сказанного следует, что никаких изменений в вопросе Донбасса по сравнению с политикой По нет и не будет. При этом рейх все так же не будет признавать своего присутствия, местные ватажки все так же будут отказываться распустить армию и передать контроль границы. Новые лица наконец убедились, что просто перестать стрелять недостаточно.Из сказанного следует, что никаких изменений в вопросе Донбасса по сравнению с политикой По нет и не будет. При этом рейх все так же не будет признавать своего присутствия, местные ватажки все так же будут отказываться распустить армию и передать контроль границы. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16302 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1544 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4294429542964297 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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