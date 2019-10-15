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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4294429542964297
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:31


Вот же барыги умудрялись воровать и при этом находили деньги на армию, дороги, субсидии, а пришла сама чесная власть, перестала воровать и уже денег на всех не хватает.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 15 жов, 2019 18:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:42

  Ukrainian написав:Все министры, без исключения, говорили, что применение "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе - прим. "Вестей"), не должно проходить вопреки украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Выборы не могут проходить, когда территория оккупирована. Нельзя проводить выборы, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут проходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - рассказал министр.

Новые лица наконец убедились, что просто перестать стрелять недостаточно.
Из сказанного следует, что никаких изменений в вопросе Донбасса по сравнению с политикой По нет и не будет. При этом рейх все так же не будет признавать своего присутствия, местные ватажки все так же будут отказываться распустить армию и передать контроль границы.
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