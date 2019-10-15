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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4295429642974298>
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:31


Вот же барыги умудрялись воровать и при этом находили деньги на армию, дороги, субсидии, а пришла сама чесная власть, перестала воровать и уже денег на всех не хватает.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 15 жов, 2019 18:55, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:42

  Ukrainian написав:Все министры, без исключения, говорили, что применение "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе - прим. "Вестей"), не должно проходить вопреки украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Выборы не могут проходить, когда территория оккупирована. Нельзя проводить выборы, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут проходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - рассказал министр.

Новые лица наконец убедились, что просто перестать стрелять недостаточно.
Из сказанного следует, что никаких изменений в вопросе Донбасса по сравнению с политикой По нет и не будет. При этом рейх все так же не будет признавать своего присутствия, местные ватажки все так же будут отказываться распустить армию и передать контроль границы.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:58

  Starikan написав:Новые лица наконец убедились, что просто перестать стрелять недостаточно.
Из сказанного следует, что никаких изменений в вопросе Донбасса по сравнению с политикой По нет и не будет. При этом рейх все так же не будет признавать своего присутствия, местные ватажки все так же будут отказываться распустить армию и передать контроль границы.

В таком случае Зеленский и СН закончат через 4,5 года с результатом Пороха и БПП. А мир будет устанавливать пришедший после него. Вероятно, на худших для Украины условиях, чем теперешние.
Все эти годы будут гибнуть люди, не будет инвестиций и развития.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Не "националисты" являются причиной срыва разведения войск, а непрекращающиеся обстрелы с той стороны.


Билецкий заявил, что националисты в принципе не поддерживают разведеление войск - даже ультиматум такой выдвинули Зеленскому. Так что подведение итогов - это не твое. Информацию нужно не только получать, но и уметь анализировать.

Анализатор ты наш :)
"Не поддерживает", "выдвигает требования" - это словесные интервенции.
А вот обстрелы с той стороны - это чугунная ж*** действительности.


Можно не становиться жертвой пропаганды и пытаться самому анализировать.
Есть стримы, когда со стороны ОРДЛО в присутствии ОБСЕ дают одна за одной белые ракеты о готовности к началу разведения, причем с надеждой говорят ОБСЕ, что может не заметили ракету, давайте попробуем еще одну ракету запустить.
В это же самое время 50 Билецких по другую сторону продавливают полицейских с криком Нет разведению.

Неужели самому трудно понять, почему разведение не состоялось ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:12

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  Ukrainian написав:Все министры, без исключения, говорили, что применение "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе - прим. "Вестей"), не должно проходить вопреки украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Выборы не могут проходить, когда территория оккупирована. Нельзя проводить выборы, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут проходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - рассказал министр.

Новые лица наконец убедились, что просто перестать стрелять недостаточно.
Из сказанного следует, что никаких изменений в вопросе Донбасса по сравнению с политикой По нет и не будет. При этом рейх все так же не будет признавать своего присутствия, местные ватажки все так же будут отказываться распустить армию и передать контроль границы.


Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать.
Так же будут стоять, постреливать, с нашей стороны в среднем будет 15 убитых в месяц, с их стороны 30-40 в месяц, усиленная интеграция ОРДЛО в Россию.
Так что дальше обсуждать эту тему, только время терять.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:16

  Schmit написав:
Вот же барыги умудрялись воровать и при этом находили деньги на армию, дороги, субсидии, а пришла сама чесная власть, перестала воровать и уже денег на всех не хватает.

1. Если молодые пытаются найти несостыковку - это уже хорошо.
2. Плохо, что оно физически не понимает значение слова "частная собственность".
3. Вы думали, что +40% бюджета за счёт восстановления промышленности и экономики :mrgreen:
- https://biz.censor.net.ua/news/3154039/ ... dpriyatiyi

- Реквием Украине..... - уже от "новых" - или просто "наёмных"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:27

  Kudrjavuy написав:3. Вы думали, что +40% бюджета за счёт восстановления промышленности и экономики :mrgreen:
- https://biz.censor.net.ua/news/3154039/ ... dpriyatiyi


Это да :D Но и вы не рассчитывайте, что 1000 госкомпаний будут продаваться так дорого, что это существенным образом повлияет на доходы Бюджета. Не удивлюсь, если убыточные (доведенные по убыточности путем коррупции) продадут по 1 грн/шт, а прибыльные - с мультипликатором P/E = 1-2...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:33

  freeze написав:
Можно не становиться жертвой пропаганды и пытаться самому анализировать.
Есть стримы, когда со стороны ОРДЛО в присутствии ОБСЕ дают одна за одной белые ракеты о готовности к началу разведения, причем с надеждой говорят ОБСЕ, что может не заметили ракету, давайте попробуем еще одну ракету запустить.
В это же самое время 50 Билецких по другую сторону продавливают полицейских с криком Нет разведению.

Неужели самому трудно понять, почему разведение не состоялось ?

ОПУ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск
ОБСЕ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск.
Но виноваты Билецкие.
Может стоит вам самому анализировать и не становится жертвой пропаганды о националистах.
Барыга вы наш.
Вы уж определитесь, вы - барыга или замполит ? а то двойственность натуры приводит к вашим внутренним страданиям :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:44

  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав:
Вот же барыги умудрялись воровать и при этом находили деньги на армию, дороги, субсидии, а пришла сама чесная власть, перестала воровать и уже денег на всех не хватает.

1. Если молодые пытаются найти несостыковку - это уже хорошо.
2. Плохо, что оно физически не понимает значение слова "частная собственность".
3. Вы думали, что +40% бюджета за счёт восстановления промышленности и экономики :mrgreen:
- https://biz.censor.net.ua/news/3154039/ ... dpriyatiyi

- Реквием Украине..... - уже от "новых" - или просто "наёмных"?

Вместо восстановления производства.
Вместо восстановления ВПК.
Вместо восстановления продовольственной безопасности.
Вместо восстановления территориальной целостности.

...................................................
Вместо восстановления дорог - "новые побирушки" на трассах Украины? https://avtovod.com.ua/news/785579876-v ... teley.html
- Это сюрреализм?
Или деяния "наёмных" - по созданию новых "тем" для удачливых и "обдарованных"???
- Это сегодняшняя реальность???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:46

  pesikot написав:ОБСЕ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск.


Ну ты и балаболище!

https://www.osce.org/ru/special-monitor ... ine/435851
Ежедневный отчет № 241/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 11 октября 2019 года

СММ зафиксировала сигнальные ракеты, обозначавшие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств на участках разведения в районах Золотого и Петровского, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались

https://www.osce.org/ru/special-monitor ... ine/435875
Ежедневный отчет № 242/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 12 октября 2019 года

СММ вновь зафиксировала сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств на участках разведения в районах Петровского и Золотого, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались
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