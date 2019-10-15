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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:31
Вот же барыги умудрялись воровать и при этом находили деньги на армию, дороги, субсидии, а пришла сама чесная власть, перестала воровать и уже денег на всех не хватает.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 15 жов, 2019 18:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:42
Новые лица наконец убедились, что просто перестать стрелять недостаточно.
Из сказанного следует, что никаких изменений в вопросе Донбасса по сравнению с политикой По нет и не будет. При этом рейх все так же не будет признавать своего присутствия, местные ватажки все так же будут отказываться распустить армию и передать контроль границы.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:58
В таком случае Зеленский и СН закончат через 4,5 года с результатом Пороха и БПП. А мир будет устанавливать пришедший после него. Вероятно, на худших для Украины условиях, чем теперешние.
Все эти годы будут гибнуть люди, не будет инвестиций и развития.
In HODL we trust
Додано: Вів 15 жов, 2019 19:05
Re: Політичні дискусії
Можно не становиться жертвой пропаганды и пытаться самому анализировать.
Есть стримы, когда со стороны ОРДЛО в присутствии ОБСЕ дают одна за одной белые ракеты о готовности к началу разведения, причем с надеждой говорят ОБСЕ, что может не заметили ракету, давайте попробуем еще одну ракету запустить.
В это же самое время 50 Билецких по другую сторону продавливают полицейских с криком Нет разведению.
Неужели самому трудно понять, почему разведение не состоялось ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 15 жов, 2019 19:12
Re: Політичні дискусії
Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать.
Так же будут стоять, постреливать, с нашей стороны в среднем будет 15 убитых в месяц, с их стороны 30-40 в месяц, усиленная интеграция ОРДЛО в Россию.
Так что дальше обсуждать эту тему, только время терять.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 15 жов, 2019 19:16
1. Если молодые пытаются найти несостыковку - это уже хорошо.
2. Плохо, что оно физически не понимает значение слова "частная собственность".
3. Вы думали, что +40% бюджета за счёт восстановления промышленности и экономики
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- Реквием Украине..... - уже от "новых" - или просто "наёмных"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 15 жов, 2019 19:27
Это да Но и вы не рассчитывайте, что 1000 госкомпаний будут продаваться так дорого, что это существенным образом повлияет на доходы Бюджета. Не удивлюсь, если убыточные (доведенные по убыточности путем коррупции) продадут по 1 грн/шт, а прибыльные - с мультипликатором P/E = 1-2...
Додано: Вів 15 жов, 2019 19:33
ОПУ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск
ОБСЕ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск.
Но виноваты Билецкие.
Может стоит вам самому анализировать и не становится жертвой пропаганды о националистах.
Барыга вы наш.
Вы уж определитесь, вы - барыга или замполит ? а то двойственность натуры приводит к вашим внутренним страданиям
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 15 жов, 2019 19:44
Вместо восстановления производства.
Вместо восстановления ВПК.
Вместо восстановления продовольственной безопасности.
Вместо восстановления территориальной целостности.
...................................................
Вместо восстановления дорог - "новые побирушки" на трассах Украины?
- Это сюрреализм?
Или деяния "наёмных" - по созданию новых "тем" для удачливых и "обдарованных"???
- Это сегодняшняя реальность???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 15 жов, 2019 19:46
Ну ты и балаболище!
Ежедневный отчет № 241/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 11 октября 2019 года
СММ зафиксировала сигнальные ракеты, обозначавшие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств на участках разведения в районах Золотого и Петровского, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались
Ежедневный отчет № 242/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 12 октября 2019 года
СММ вновь зафиксировала сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств на участках разведения в районах Петровского и Золотого, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались
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