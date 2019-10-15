Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Манипулятор ты наш Неуход националистов из Золотого - это тоже действительность, а не словесные интервенции. К слову, этот их маневр я поддерживаю, а тебе замечание сделал за натягивание совы на глобус.
Замечание своей жене делай Условие для разведения - отсутствие обстрелов, минимум, неделю. А не присутствие/отсутствие "националистов". Обстрелы были - разведения нет. Не натягивай сову на глобус. Ты проецируешь
ЛАД написав:Пристайко не "шантажує людей", а абсолютно чётко описывает альтернативы. Упускает, правда, ещё один вариант - ничего не делать, а оставить всё как сегодня есть - потихоньку продолжается война, потихоньку укрепляется армия. В общем, как пишет detroytred - "низенько-низенько". Но если, как Вы пишете: "Варіантів що робити величезна к-ть", - то подскажите хотя бы некоторые.
Варіанти це різні комбінації політичних, економічних та військових дій. Пристайко ставить питання так, щоби залякати електорат, але якщо би якимось чином зе-команда щось таке попробувала втілити (зменшення пенсій і т.д.), то їм зразу кінець і в першу чергу від своїх нещодавніх виборців, які уявляли, що експропірувати будуть виключно олігархів і цього вистачить для всезагального "благоденстивия".
Простите, но Пристайко говорит о варианте, когда "народ решит", что "нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим". В этом варианте (да в общем-то, и в других) "экспроприации олигархов" точно не хватит. Не бывает высокого уровня жизни в стране, ведущей мало-мальски серьёзную войну. "Варіанти це різні комбінації політичних, економічних та військових дій" - ещё раз, простите, но ответ слишком уж расплывчатый. Под такой ответ подходят и действия Зе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав: Можно не становиться жертвой пропаганды и пытаться самому анализировать. Есть стримы, когда со стороны ОРДЛО в присутствии ОБСЕ дают одна за одной белые ракеты о готовности к началу разведения, причем с надеждой говорят ОБСЕ, что может не заметили ракету, давайте попробуем еще одну ракету запустить. В это же самое время 50 Билецких по другую сторону продавливают полицейских с криком Нет разведению.
Неужели самому трудно понять, почему разведение не состоялось ?
ОПУ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск ОБСЕ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск. Но виноваты Билецкие. Может стоит вам самому анализировать и не становится жертвой пропаганды о националистах. Барыга вы наш. Вы уж определитесь, вы - барыга или замполит ? а то двойственность натуры приводит к вашим внутренним страданиям
1. Кто такие ОПУ? 2. "ОБСЕ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск." - ссылку можно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Козак-характерник написав:Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями.
Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.
Еще один Израиль вспомнил. Ну как вы не понимаете элементарных вещей - для того, чтобы пойти путем Израиля нужно быть как Израиль - потерять 6млн европейских евреев, на следующий день после объявления независимости получить нападения 5окружающих арабских стран и воевать с ними все годы своего существования, иметь диаспору вкладывающую свои огромные средства и пополняющей население страны от приехавших отслужить в ЦАХАЛ до ПМЖ и т.д. Тоже самое о пути в Европу. Нужно пройти путь Европы, а не декларировать это устами Парубием, Порошенко и пр. На Украину нападали в 1991г когда ей случайно упала незалежность, её диаспора сколько вкладывает в Украину, сколько канадских или американских украинцев приехали отслужить в ВСУ или вообще на ПМЖ? Украинцев когда-либо убивали только за то, что они украинцы?
тобто ти хочеш сказати, що за часів СРСР Україна не втратила мільйони українців, не було голодомора, каторги, статей за 6 колосків.... і що зараз існуванню України нічого не загрожує .... нє це вже точно зашквар і ольгіно
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/