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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4295429642974298
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:52

  pesikot написав:
  zРадио написав:Манипулятор ты наш :mrgreen:
Неуход националистов из Золотого - это тоже действительность, а не словесные интервенции. К слову, этот их маневр я поддерживаю, а тебе замечание сделал за натягивание совы на глобус.

Замечание своей жене делай :)
Условие для разведения - отсутствие обстрелов, минимум, неделю. А не присутствие/отсутствие "националистов". Обстрелы были - разведения нет.
Не натягивай сову на глобус. Ты проецируешь

В ОБСЕ констатировали возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения на Донбассе
Сайдик констатировал возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения на Донбассе

На Сайдика Вы сослались. Но в его цитате не говорится, с какой стороны обстрелы. :)
И сегодня кто-то давал ссылку, в кот. говорилось об обстрелах с нашей стороны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 жов, 2019 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:04

  pesikot написав:ОПУ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск
ОБСЕ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск.


Что такое ОПУ ?

Можно ссылочку на утверждение ОБСЕ. А то в прямом эфире у ОБСЕ были другие заявления, когда белые ракеты пускали с той стороны.

А с чего взяли, что для разведения войск нужно семь дней ждать, чтобы ни одного выстрела не было ? Давайте, чтобы не мелочиться сделаем, чтобы год не стреляли.

Или войска и разводятся для того, чтобы не стреляли ?
Или не стреляют, чтобы развести войска ? Последнее утверждение кажется мало логичным.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:17

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Пристайко не "шантажує людей", а абсолютно чётко описывает альтернативы.
Упускает, правда, ещё один вариант - ничего не делать, а оставить всё как сегодня есть - потихоньку продолжается война, потихоньку укрепляется армия. В общем, как пишет detroytred - "низенько-низенько".
Но если, как Вы пишете: "Варіантів що робити величезна к-ть", - то подскажите хотя бы некоторые.


Варіанти це різні комбінації політичних, економічних та військових дій. Пристайко ставить питання так, щоби залякати електорат, але якщо би якимось чином зе-команда щось таке попробувала втілити (зменшення пенсій і т.д.), то їм зразу кінець і в першу чергу від своїх нещодавніх виборців, які уявляли, що експропірувати будуть виключно олігархів і цього вистачить для всезагального "благоденстивия".

Простите, но Пристайко говорит о варианте, когда "народ решит", что "нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим". В этом варианте (да в общем-то, и в других) "экспроприации олигархов" точно не хватит. Не бывает высокого уровня жизни в стране, ведущей мало-мальски серьёзную войну.
"Варіанти це різні комбінації політичних, економічних та військових дій" - ещё раз, простите, но ответ слишком уж расплывчатый. Под такой ответ подходят и действия Зе. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:21

  pesikot написав:
  freeze написав:
Можно не становиться жертвой пропаганды и пытаться самому анализировать.
Есть стримы, когда со стороны ОРДЛО в присутствии ОБСЕ дают одна за одной белые ракеты о готовности к началу разведения, причем с надеждой говорят ОБСЕ, что может не заметили ракету, давайте попробуем еще одну ракету запустить.
В это же самое время 50 Билецких по другую сторону продавливают полицейских с криком Нет разведению.

Неужели самому трудно понять, почему разведение не состоялось ?

ОПУ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск
ОБСЕ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск.
Но виноваты Билецкие.
Может стоит вам самому анализировать и не становится жертвой пропаганды о националистах.
Барыга вы наш.
Вы уж определитесь, вы - барыга или замполит ? а то двойственность натуры приводит к вашим внутренним страданиям :)

1. Кто такие ОПУ?
2. "ОБСЕ признаёт, что обстрелы с той стороны - причина срыва разведения войск." - ссылку можно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:23

  shapo написав:
  Schmit написав:
  Козак-характерник написав:Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями.

Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.

Еще один Израиль вспомнил.
Ну как вы не понимаете элементарных вещей - для того, чтобы пойти путем Израиля нужно быть как Израиль - потерять 6млн европейских евреев, на следующий день после объявления независимости получить нападения 5окружающих арабских стран и воевать с ними все годы своего существования, иметь диаспору вкладывающую свои огромные средства и пополняющей население страны от приехавших отслужить в ЦАХАЛ до ПМЖ и т.д.
Тоже самое о пути в Европу. Нужно пройти путь Европы, а не декларировать это устами Парубием, Порошенко и пр.
На Украину нападали в 1991г когда ей случайно упала незалежность, её диаспора сколько вкладывает в Украину, сколько канадских или американских украинцев приехали отслужить в ВСУ или вообще на ПМЖ? Украинцев когда-либо убивали только за то, что они украинцы?

тобто ти хочеш сказати, що за часів СРСР Україна не втратила мільйони українців, не було голодомора, каторги, статей за 6 колосків....
і що зараз існуванню України нічого не загрожує .... нє це вже точно зашквар і ольгіно
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:27

  pesikot написав:Вот это я считаю - "шикарно"
Преподаватель истории в одесском вузе рассказывает студентам, что Украина - проект польских масонов
Кстати, преподавание на русском языке

жду реакцію шапо на масонів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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