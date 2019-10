Додано: Вів 15 жов, 2019 20:23

shapo написав: Schmit написав: Козак-характерник написав: Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями. Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями.

Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано. Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.

Еще один Израиль вспомнил.

Ну как вы не понимаете элементарных вещей - для того, чтобы пойти путем Израиля нужно быть как Израиль - потерять 6млн европейских евреев, на следующий день после объявления независимости получить нападения 5окружающих арабских стран и воевать с ними все годы своего существования, иметь диаспору вкладывающую свои огромные средства и пополняющей население страны от приехавших отслужить в ЦАХАЛ до ПМЖ и т.д.

Тоже самое о пути в Европу. Нужно пройти путь Европы, а не декларировать это устами Парубием, Порошенко и пр.

На Украину нападали в 1991г когда ей случайно упала незалежность, её диаспора сколько вкладывает в Украину, сколько канадских или американских украинцев приехали отслужить в ВСУ или вообще на ПМЖ? Украинцев когда-либо убивали только за то, что они украинцы? Еще один Израиль вспомнил.Ну как вы не понимаете элементарных вещей - для того, чтобы пойти путем Израиля нужно быть как Израиль - потерять 6млн европейских евреев, на следующий день после объявления независимости получить нападения 5окружающих арабских стран и воевать с ними все годы своего существования, иметь диаспору вкладывающую свои огромные средства и пополняющей население страны от приехавших отслужить в ЦАХАЛ до ПМЖ и т.д.Тоже самое о пути в Европу. Нужно пройти путь Европы, а не декларировать это устами Парубием, Порошенко и пр.На Украину нападали в 1991г когда ей случайно упала незалежность, её диаспора сколько вкладывает в Украину, сколько канадских или американских украинцев приехали отслужить в ВСУ или вообще на ПМЖ? Украинцев когда-либо убивали только за то, что они украинцы?

тобто ти хочеш сказати, що за часів СРСР Україна не втратила мільйони українців, не було голодомора, каторги, статей за 6 колосків....

і що зараз існуванню України нічого не загрожує .... нє це вже точно зашквар і ольгіно тобто ти хочеш сказати, що за часів СРСР Україна не втратила мільйони українців, не було голодомора, каторги, статей за 6 колосків....і що зараз існуванню України нічого не загрожує .... нє це вже точно зашквар і ольгіно

