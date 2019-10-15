Додано: Вів 15 жов, 2019 20:35

flyman написав: тобто ти хочеш сказати, що за часів СРСР Україна не втратила мільйони українців, не було голодомора, каторги, статей за 6 колосків.... тобто ти хочеш сказати, що за часів СРСР Україна не втратила мільйони українців, не було голодомора, каторги, статей за 6 колосків....

flyman написав: і що зараз існуванню України нічого не загрожує .... нє це вже точно зашквар і ольгіно і що зараз існуванню України нічого не загрожує .... нє це вже точно зашквар і ольгіно

От голода умирали не только украинцы жившие в Украине.От голода в полтавском подвале выселенный из своих домов в Краснограде в 1932г умер дед моей матери только потому, что был буржуй, им питание не полагалось, а его жена картофельные очистки отдавала своей внучке, а не ему.Были и высылки в Сибирь и Казахстан, и статьи, но это были по социальному, а не национальному признаку, и в этом основная разница.Во время ВМВ погибло много украинцев, но совсем не треть от всего народа как у евреев.Даже если Путин осуществит свои планы и Новороссия будет простираться от Донецка до Одессы он что, начнет уничтожать украинцев как арабы вырежут всех евреев если когда-нибудь победят Израиль?Так что включай остатки мозгов прежде чем лепетать в очередной раз о ольгино.