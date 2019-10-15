Если что, то на фото Колонный зал КГГА, вечер памяти Бандеры, шеврон танковой дивизии СС Мертвая Голова.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:42
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:43
Насчет провоцировать вряд ли, но часто подыгрывают создавая для российского ТВ картину нацистской Украины точно.
Например,
Причем удивительно что видео почти сразу же появилось на российском ТВ.
Их что,кто-то предупредил из партии Сволота о этом рейде?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:49
Ты в лучших традициях российских антисемитов ( у них в 90-х это было популярно) спутал масонов с жидомасонами.
Я тебя разочарую - о вольных каменщиках мало знаю хотя посмотреть на их кладку кирпичей бы не отказался.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 15 жов, 2019 21:05
геть з катушок поїхаав шапо. я то до чого? то твій колєга руськоязічний...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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