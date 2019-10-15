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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4296429742984299
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:42

Премьер не туда зашел, парнишка не то одел... :mrgreen:

Если что, то на фото Колонный зал КГГА, вечер памяти Бандеры, шеврон танковой дивизии СС Мертвая Голова.

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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:43

  flyman написав:як тут не понять, націоналісти є ціллю, і вони заважають жити ладу, зрадіву, та вскяким тегрларіусам, крітікусам та шапам. Не було б націоналістів, не було вайни. Націоналісти, вони, ето, правацірують Путєна. Ну ти поняв, все зло от укронаціоністів.


Насчет провоцировать вряд ли, но часто подыгрывают создавая для российского ТВ картину нацистской Украины точно.
Например, https://russian.rt.com/article/24804
Причем удивительно что видео почти сразу же появилось на российском ТВ.
Их что,кто-то предупредил из партии Сволота о этом рейде?
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:49

  flyman написав:
  pesikot написав:Вот это я считаю - "шикарно"
Преподаватель истории в одесском вузе рассказывает студентам, что Украина - проект польских масонов
Кстати, преподавание на русском языке

жду реакцію шапо на масонів.


Ты в лучших традициях российских антисемитов ( у них в 90-х это было популярно) спутал масонов с жидомасонами.
Я тебя разочарую - о вольных каменщиках мало знаю хотя посмотреть на их кладку кирпичей бы не отказался.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:05

  shapo написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Вот это я считаю - "шикарно"
Преподаватель истории в одесском вузе рассказывает студентам, что Украина - проект польских масонов
Кстати, преподавание на русском языке

жду реакцію шапо на масонів.


Ты в лучших традициях российских антисемитов ( у них в 90-х это было популярно) спутал масонов с жидомасонами.
Я тебя разочарую - о вольных каменщиках мало знаю хотя посмотреть на их кладку кирпичей бы не отказался.

геть з катушок поїхаав шапо. я то до чого? то твій колєга руськоязічний...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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