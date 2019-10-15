Додано: Вів 15 жов, 2019 23:42

Пля, пропал дом (с)

Рябошапка выписал 11 подозрений селянам за то, что они защищали свой урожай и противодействовали действиям черных регистраторов.



Ребята, здесь все с ума сошли ?



Еее, если бы мне было хотя бы 30 лет, то пятки бы сверкали мои из этой страны, здесь никогда не будет законности, имхо.



Завтра с утра сына настрополю, пусть уезжает, вслед за шурином, хоть поживет как человек, хуля жизнь терять в этом тупом сраче.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.