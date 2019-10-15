Если что, то на фото Колонный зал КГГА, вечер памяти Бандеры, шеврон танковой дивизии СС Мертвая Голова.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:42
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:43
Насчет провоцировать вряд ли, но часто подыгрывают создавая для российского ТВ картину нацистской Украины точно.
Например,
Причем удивительно что видео почти сразу же появилось на российском ТВ.
Их что,кто-то предупредил из партии Сволота о этом рейде?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:49
Ты в лучших традициях российских антисемитов ( у них в 90-х это было популярно) спутал масонов с жидомасонами.
Я тебя разочарую - о вольных каменщиках мало знаю хотя посмотреть на их кладку кирпичей бы не отказался.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 15 жов, 2019 21:05
геть з катушок поїхаав шапо. я то до чого? то твій колєга руськоязічний...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 15 жов, 2019 23:42
Re: Політичні дискусії
Пля, пропал дом (с)
Рябошапка выписал 11 подозрений селянам за то, что они защищали свой урожай и противодействовали действиям черных регистраторов.
Ребята, здесь все с ума сошли ?
Еее, если бы мне было хотя бы 30 лет, то пятки бы сверкали мои из этой страны, здесь никогда не будет законности, имхо.
Завтра с утра сына настрополю, пусть уезжает, вслед за шурином, хоть поживет как человек, хуля жизнь терять в этом тупом сраче.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 15 жов, 2019 23:51
как вы не понимаете элементарных вещей - ничего Вы им не объясните.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 16 жов, 2019 00:01
Photoshop є така програма
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Сер 16 жов, 2019 00:05
Re: Політичні дискусії
Отсутствие мозга всегда можно обьяснить Фотошопом.
Брат, чем ты там в Канаде занимаешься ? Какая область занятий, если не секрет, ты ж типа инкогнита, можешь рассказать историю успеха.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 16 жов, 2019 00:31
Ага. И этому пририсовали??
Украинский десантник, у которого на форме был шеврон похожий на знак танковой дивизии СС "Мертвая голова" во время фотографирования с Президентом Петром Порошенко, принес свои извинения и заявил, что готов пронести наказание.Источник:
На самом деле героизация Тотенкопф не случайна, и уже расследовалась журналистами - сформирована организатором Ночи длинных ножей и вдохновителем создания концлагеря Дахау Теодором Эйке. Большой "авторитет" в определенных кругах...
Додано: Сер 16 жов, 2019 00:41
zРадио
- А Вы по ночам писаетесь?
- А часто под себя ходите?
- Смотрите "геббельс ТВ"?
- Работаете "на плохих дядей"?
- Начните жить в дали от инета - и у Вас улучшиться аппетит.
- Посмотрите на "свою обыденность", поймёте, что у каждого "свои проблемы".
- А лучше не читайте газет перед едой, с "новостями РФ".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|