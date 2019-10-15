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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4297429842994300>
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:42

Премьер не туда зашел, парнишка не то одел... :mrgreen:

Если что, то на фото Колонный зал КГГА, вечер памяти Бандеры, шеврон танковой дивизии СС Мертвая Голова.

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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:43

  flyman написав:як тут не понять, націоналісти є ціллю, і вони заважають жити ладу, зрадіву, та вскяким тегрларіусам, крітікусам та шапам. Не було б націоналістів, не було вайни. Націоналісти, вони, ето, правацірують Путєна. Ну ти поняв, все зло от укронаціоністів.


Насчет провоцировать вряд ли, но часто подыгрывают создавая для российского ТВ картину нацистской Украины точно.
Например, https://russian.rt.com/article/24804
Причем удивительно что видео почти сразу же появилось на российском ТВ.
Их что,кто-то предупредил из партии Сволота о этом рейде?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:49

  flyman написав:
  pesikot написав:Вот это я считаю - "шикарно"
Преподаватель истории в одесском вузе рассказывает студентам, что Украина - проект польских масонов
Кстати, преподавание на русском языке

жду реакцію шапо на масонів.


Ты в лучших традициях российских антисемитов ( у них в 90-х это было популярно) спутал масонов с жидомасонами.
Я тебя разочарую - о вольных каменщиках мало знаю хотя посмотреть на их кладку кирпичей бы не отказался.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:05

  shapo написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Вот это я считаю - "шикарно"
Преподаватель истории в одесском вузе рассказывает студентам, что Украина - проект польских масонов
Кстати, преподавание на русском языке

жду реакцію шапо на масонів.


Ты в лучших традициях российских антисемитов ( у них в 90-х это было популярно) спутал масонов с жидомасонами.
Я тебя разочарую - о вольных каменщиках мало знаю хотя посмотреть на их кладку кирпичей бы не отказался.

геть з катушок поїхаав шапо. я то до чого? то твій колєга руськоязічний...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:42

Re: Політичні дискусії

Пля, пропал дом (с)
Рябошапка выписал 11 подозрений селянам за то, что они защищали свой урожай и противодействовали действиям черных регистраторов.

Ребята, здесь все с ума сошли ?

Еее, если бы мне было хотя бы 30 лет, то пятки бы сверкали мои из этой страны, здесь никогда не будет законности, имхо.

Завтра с утра сына настрополю, пусть уезжает, вслед за шурином, хоть поживет как человек, хуля жизнь терять в этом тупом сраче.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:51

  shapo написав:.......
Еще один Израиль вспомнил.
Ну как вы не понимаете элементарных вещей ...

как вы не понимаете элементарных вещей - ничего Вы им не объясните.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 00:01

  zРадио написав:Премьер не туда зашел, парнишка не то одел... :mrgreen:

Если что, то на фото Колонный зал КГГА, вечер памяти Бандеры, шеврон танковой дивизии СС Мертвая Голова.

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Photoshop є така програма
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 00:05

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:
  zРадио написав:Премьер не туда зашел, парнишка не то одел... :mrgreen:

Если что, то на фото Колонный зал КГГА, вечер памяти Бандеры, шеврон танковой дивизии СС Мертвая Голова.

Зображення

Photoshop є така програма


Отсутствие мозга всегда можно обьяснить Фотошопом.
Брат, чем ты там в Канаде занимаешься ? Какая область занятий, если не секрет, ты ж типа инкогнита, можешь рассказать историю успеха.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 00:31

  Ukrainian написав:Photoshop є така програма


Ага. И этому пририсовали??

Украинский десантник, у которого на форме был шеврон похожий на знак танковой дивизии СС "Мертвая голова" во время фотографирования с Президентом Петром Порошенко, принес свои извинения и заявил, что готов пронести наказание.Источник: https://censor.net.ua/v3102366

На самом деле героизация Тотенкопф не случайна, и уже расследовалась журналистами - сформирована организатором Ночи длинных ножей и вдохновителем создания концлагеря Дахау Теодором Эйке. Большой "авторитет" в определенных кругах...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 00:41

zРадио
- А Вы по ночам писаетесь? :shock:
- А часто под себя ходите? :shock:
- Смотрите "геббельс ТВ"? :shock:
- Работаете "на плохих дядей"? 8)
- Начните жить в дали от инета - и у Вас улучшиться аппетит. :roll:
- Посмотрите на "свою обыденность", поймёте, что у каждого "свои проблемы".
- А лучше не читайте газет перед едой, с "новостями РФ".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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