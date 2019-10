Додано: Вів 15 жов, 2019 21:05

shapo написав: flyman написав: pesikot написав: Вот это я считаю - "шикарно"

Преподаватель истории в одесском вузе рассказывает студентам, что Украина - проект польских масонов

Кстати, преподавание на русском языке Вот это я считаю - "шикарно"Кстати, преподавание на русском языке

жду реакцію шапо на масонів. жду реакцію шапо на масонів.



Ты в лучших традициях российских антисемитов ( у них в 90-х это было популярно) спутал масонов с жидомасонами.

Я тебя разочарую - о вольных каменщиках мало знаю хотя посмотреть на их кладку кирпичей бы не отказался. Ты в лучших традициях российских антисемитов ( у них в 90-х это было популярно) спутал масонов с жидомасонами.Я тебя разочарую - о вольных каменщиках мало знаю хотя посмотреть на их кладку кирпичей бы не отказался.

геть з катушок поїхаав шапо. я то до чого? то твій колєга руськоязічний... геть з катушок поїхаав шапо. я то до чого? то твій колєга руськоязічний...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

