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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4297429842994300
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 01:42

Re: Політичні дискусії

Представляю: наша власть "прислушивается" к радикалам и отказывается от взятых обязательств по Минским соглашениям. Кидает своих европейских партнеров и союзников. Тут выходит такой ухмыляющийся Путин: "Война - так война".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/15/7229132/
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 06:24

  Tegularius написав:Представляю: наша власть "прислушивается" к радикалам и отказывается от взятых обязательств по Минским соглашениям. Кидает своих европейских партнеров и союзников. Тут выходит такой ухмыляющийся Путин: "Война - так война".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/15/7229132/

і шо? нажме на красну кнопку в ядерному чемоданчику?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 4297429842994300
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