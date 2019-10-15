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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 жов, 2019 01:42
Re: Політичні дискусії
Представляю: наша власть "прислушивается" к радикалам и отказывается от взятых обязательств по Минским соглашениям. Кидает своих европейских партнеров и союзников. Тут выходит такой ухмыляющийся Путин: "Война - так война".
Додано: Сер 16 жов, 2019 06:24
і шо? нажме на красну кнопку в ядерному чемоданчику?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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