Додано: Сер 16 жов, 2019 06:24

Tegularius написав: Представляю: наша власть "прислушивается" к радикалам и отказывается от взятых обязательств по Минским соглашениям. Кидает своих европейских партнеров и союзников. Тут выходит такой ухмыляющийся Путин: "Война - так война".

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/15/7229132/ Представляю: наша власть "прислушивается" к радикалам и отказывается от взятых обязательств по Минским соглашениям. Кидает своих европейских партнеров и союзников. Тут выходит такой ухмыляющийся Путин: "Война - так война".

і шо? нажме на красну кнопку в ядерному чемоданчику? і шо? нажме на красну кнопку в ядерному чемоданчику?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/