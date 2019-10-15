Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Представляю: наша власть "прислушивается" к радикалам и отказывается от взятых обязательств по Минским соглашениям. Кидает своих европейских партнеров и союзников. Тут выходит такой ухмыляющийся Путин: "Война - так война". https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/15/7229132/
Мне кажется, на это в Рашке и весь расчет. Нас ставят на шпагат. Либо втюхивают нам Донбасс с правом вето и правами автономии, либо объявляют Европе, что злые украинцы хотят воевать и не слышат Донбасс. По второму сценарию Европа умывает руки, а на территориях включается акселлератор по выдаче рос. паспортов, и через некоторое время появляются военные базы рашкованов. Дальше следует пара грандиозных образцово-показательных провокаций на которые радостно ловятся всякие там билецкие, и наша армия предсказуемо умывается кровью. После чего за любой пук в сторону серой зоны немедленно бьют по рукам. Тем временем наши нацмены продолжат хороводить с факелами по столице, мешая любой попытке навести хоть какое-то подобие порядка, а Пу, радостно потирая лапы, строит дальнейшие планы по откусыванию шматков офигевающей от такого беспредела Украины
antey1969 написав:Мне кажется, на это в Рашке и весь расчет. Нас ставят на шпагат. Либо втюхивают нам Донбасс с правом вето и правами автономии, либо объявляют Европе, что злые украинцы хотят воевать и не слышат Донбасс. По второму сценарию Европа умывает руки, а на территориях включается акселлератор по выдаче рос. паспортов, и через некоторое время появляются военные базы рашкованов. Дальше следует пара грандиозных образцово-показательных провокаций на которые радостно ловятся всякие там билецкие, и наша армия предсказуемо умывается кровью. После чего за любой пук в сторону серой зоны немедленно бьют по рукам. Тем временем наши нацмены продолжат хороводить с факелами по столице, мешая любой попытке навести хоть какое-то подобие порядка, а Пу, радостно потирая лапы, строит дальнейшие планы по откусыванию шматков офигевающей от такого беспредела Украины
Как то Пороха на шпагат поставить не получалось, все уже забыли об этой формуле Штайнмейера, а Европа тихо подсчитывала, сколько нужно выделить на миротворцев. Но новая власть поставила все с ног на голову своей внезапной готовностью не то что на шпагат сесть, а поставить раком всю страну перед оккупантом и без видимой на то причины (все таки ситуация не та, что была в 2014-15 г).