Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Представляю: наша власть "прислушивается" к радикалам и отказывается от взятых обязательств по Минским соглашениям. Кидает своих европейских партнеров и союзников. Тут выходит такой ухмыляющийся Путин: "Война - так война". https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/15/7229132/
Мне кажется, на это в Рашке и весь расчет. Нас ставят на шпагат. Либо втюхивают нам Донбасс с правом вето и правами автономии, либо объявляют Европе, что злые украинцы хотят воевать и не слышат Донбасс. По второму сценарию Европа умывает руки, а на территориях включается акселлератор по выдаче рос. паспортов, и через некоторое время появляются военные базы рашкованов. Дальше следует пара грандиозных образцово-показательных провокаций на которые радостно ловятся всякие там билецкие, и наша армия предсказуемо умывается кровью. После чего за любой пук в сторону серой зоны немедленно бьют по рукам. Тем временем наши нацмены продолжат хороводить с факелами по столице, мешая любой попытке навести хоть какое-то подобие порядка, а Пу, радостно потирая лапы, строит дальнейшие планы по откусыванию шматков офигевающей от такого беспредела Украины
antey1969 написав:Мне кажется, на это в Рашке и весь расчет. Нас ставят на шпагат. Либо втюхивают нам Донбасс с правом вето и правами автономии, либо объявляют Европе, что злые украинцы хотят воевать и не слышат Донбасс. По второму сценарию Европа умывает руки, а на территориях включается акселлератор по выдаче рос. паспортов, и через некоторое время появляются военные базы рашкованов. Дальше следует пара грандиозных образцово-показательных провокаций на которые радостно ловятся всякие там билецкие, и наша армия предсказуемо умывается кровью. После чего за любой пук в сторону серой зоны немедленно бьют по рукам. Тем временем наши нацмены продолжат хороводить с факелами по столице, мешая любой попытке навести хоть какое-то подобие порядка, а Пу, радостно потирая лапы, строит дальнейшие планы по откусыванию шматков офигевающей от такого беспредела Украины
Как то Пороха на шпагат поставить не получалось, все уже забыли об этой формуле Штайнмейера, а Европа тихо подсчитывала, сколько нужно выделить на миротворцев. Но новая власть поставила все с ног на голову своей внезапной готовностью не то что на шпагат сесть, а поставить раком всю страну перед оккупантом и без видимой на то причины (все таки ситуация не та, что была в 2014-15 г).
Schmit написав:.. Как то Пороха на шпагат поставить не получалось, все уже забыли об этой формуле Штайнмейера, а Европа тихо подсчитывала, сколько нужно выделить на миротворцев. Но новая власть поставила все с ног на голову своей внезапной готовностью не то что на шпагат сесть, а поставить раком всю страну перед оккупантом и без видимой на то причины (все таки ситуация не та, что была в 2014-15 г).
Новая власть понабирала в команду всяких переобувшихся порохоботов и категорически отказывается выполнять волю большинства, опасаясь агрессивного меньшинства. Еще год такого соплежуйства и колесо генотьбы сделает очередной ускоренный круг и потребует перевыборов
antey1969 написав:Мне кажется, на это в Рашке и весь расчет. Нас ставят на шпагат. Либо втюхивают нам Донбасс с правом вето и правами автономии, либо объявляют Европе, что злые украинцы хотят воевать и не слышат Донбасс. По второму сценарию Европа умывает руки, а на территориях включается акселлератор по выдаче рос. паспортов, и через некоторое время появляются военные базы рашкованов. Дальше следует пара грандиозных образцово-показательных провокаций на которые радостно ловятся всякие там билецкие, и наша армия предсказуемо умывается кровью. После чего за любой пук в сторону серой зоны немедленно бьют по рукам. Тем временем наши нацмены продолжат хороводить с факелами по столице, мешая любой попытке навести хоть какое-то подобие порядка, а Пу, радостно потирая лапы, строит дальнейшие планы по откусыванию шматков офигевающей от такого беспредела Украины
Чомусь у Вас погляди на Україну - як на абсолютно бузпомічне утворення , яке ніякої участі ні в яких процесах не приймає . Ну - навіть почне Путін повноцінну війну - і що ? Весь світ зробить винним ( ну будуть гворити ) Україну ? А ми будемо тихенько відстрілюватися , і мовчати . Або просто здамося ? Чи може просто почнемо підривати всі трубопроводи - які побачимо ? Їх до фіга з РФ йде - навіть і не по нашим територіям . Думаєте - це реально дуже важко ? І тоді що - НАТО різко розбомбить всю Україну "змушуючи до миру" . Чи розвалимося на дрібненькі шматочки - штук 5-6 незалежних країн ?
freeze написав:Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать.
те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше. а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр"
sequence написав: Новая власть понабирала в команду всяких переобувшихся порохоботов и категорически отказывается выполнять волю большинства, опасаясь агрессивного меньшинства. Еще год такого соплежуйства и колесо генотьбы сделает очередной ускоренный круг и потребует перевыборов
А тебе не приходит в голову, что других просто нет? Ну вот можно долго трындеть про сантехника-алкоголика, но кроме него некому твоим дерьмом заниматься? Это, кстати, в рашке хорошо видно. Как народ не понимает, почему такой добрый царь не прогонит проклятых либералов, которые не дают вознестись к высотам
sequence написав:Новая власть понабирала в команду всяких переобувшихся порохоботов и категорически отказывается выполнять волю большинства, опасаясь агрессивного меньшинства. Еще год такого соплежуйства и колесо генотьбы сделает очередной ускоренный круг и потребует перевыборов
Данилюка можно было назвать переобувшимся порохоботом, но он свалил, не выдержав этого безумия. Относительно "воли большинства", социология по Донбассу говорит, что большинство категорически против особого статуса, соответственно против Минска и мира любой ценой.
antey1969 написав:Мне кажется, на это в Рашке и весь расчет. Нас ставят на шпагат. Либо втюхивают нам Донбасс с правом вето и правами автономии, либо объявляют Европе, что злые украинцы хотят воевать и не слышат Донбасс. По второму сценарию Европа умывает руки, а на территориях включается акселлератор по выдаче рос. паспортов, и через некоторое время появляются военные базы рашкованов. Дальше следует пара грандиозных образцово-показательных провокаций на которые радостно ловятся всякие там билецкие, и наша армия предсказуемо умывается кровью. После чего за любой пук в сторону серой зоны немедленно бьют по рукам. Тем временем наши нацмены продолжат хороводить с факелами по столице, мешая любой попытке навести хоть какое-то подобие порядка, а Пу, радостно потирая лапы, строит дальнейшие планы по откусыванию шматков офигевающей от такого беспредела Украины
Чомусь у Вас погляди на Україну - як на абсолютно бузпомічне утворення , яке ніякої участі ні в яких процесах не приймає .
Чому у нього? В УСІХ українців(95%) погляди на Україну(точніше українську владу) як на абсолютно безпомічне утворення. На жаль менталітет такий + історичні умови такі. Нічого не поробиш.
freeze написав:Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать.
те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше. а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр"
Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ? Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.