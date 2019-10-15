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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4298429943004301 Додано: Сер 16 жов, 2019 09:46 Виктор Небоженко

37 мин.



НЕОЖИДАННЫЙ КРИЗИС КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА.



Украина в глубоком кризисе, прежде всего это касается ветвей и органов власти, которые не способны ни на самореформы, ни на выполнение своих государственных, а не корпоративных интересов. Это конечно удивительно, но первым государственным органом, который стал неожиданно агонизировать оказался Конституционный суд Украины. Как стало известно, в пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука. В самом Конституционном суде даже не знают, как выполнить это судебное решение, но и не выполнить это решение суда тоже не могут. Итак, у нас появилась чудовищная судебная коллизия и уникальная ситуация- "двуглавый"этот Конституционный суд и разрешить конфликт можно лишь политическими методами, а не судебным крючкотворством. Другого повода реформировать Конституционный суд у нас не будет.

У новой власти есть уникальная возможность определить реальную роль и полезность этого странного консервативного судебного учреждения- КС, который был порождением компромисса между парламентской и президентской формой правления, зафиксированного в Конституции Украины.

Но вместо того, чтобы начать радикальную судебную реформу с реформы роли и места Конституционного суда новая власть решила "потрусить" Верховный суд Украины или провести закрытую, местную реформу СБУ, МВД и прокуратуры. Команда Зеленского не понимает, что все ее решительные действия и правовые акты, как только изменится политическая ситуация, будут нейтрализованы консервативным Конституционным судом.

Сейчас перед стартом больших экономический и политических изменений, «двухглавый» Конституционный Суд в его нынешнем состоянии – это лишняя инстанция в судебной системе Украины, которая и так капсулировалась и живет по своим, каким-то внутренним законам, независимо от жизни страны, показывая дурной пример консерватизма и корпоративного эгоизма всей судебной вертикали - от высших судебных инстанций до районных судов. Только после серьезной, глубокой судебной реформы можно начинать борьбу с коррупцией, реформу местного самоуправления и приближаться в решению земельного вопроса.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323579027952409&id=100009010040969 Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9485 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6317 раз. Подякували: 2538 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 09:58 sequence написав: Новая власть понабирала в команду всяких переобувшихся порохоботов и категорически отказывается выполнять волю большинства, опасаясь агрессивного меньшинства.

Еще год такого соплежуйства и колесо генотьбы сделает очередной ускоренный круг и потребует перевыборов Новая власть понабирала в команду всяких переобувшихся порохоботов и категорически отказывается выполнять волю большинства, опасаясь агрессивного меньшинства.Еще год такого соплежуйства и колесо генотьбы сделает очередной ускоренный круг и потребует перевыборов

Можно поподробнее о "воле большинства"?

Или вы имеете в виду свою личную "волю"? Можно поподробнее о "воле большинства"?Или вы имеете в виду свою личную "волю"? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16303 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1546 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4298429943004301 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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