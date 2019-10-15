RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4298429943004301
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:46

Виктор Небоженко
37 мин.

НЕОЖИДАННЫЙ КРИЗИС КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА.

Украина в глубоком кризисе, прежде всего это касается ветвей и органов власти, которые не способны ни на самореформы, ни на выполнение своих государственных, а не корпоративных интересов. Это конечно удивительно, но первым государственным органом, который стал неожиданно агонизировать оказался Конституционный суд Украины. Как стало известно, в пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука. В самом Конституционном суде даже не знают, как выполнить это судебное решение, но и не выполнить это решение суда тоже не могут. Итак, у нас появилась чудовищная судебная коллизия и уникальная ситуация- "двуглавый"этот Конституционный суд и разрешить конфликт можно лишь политическими методами, а не судебным крючкотворством. Другого повода реформировать Конституционный суд у нас не будет.
У новой власти есть уникальная возможность определить реальную роль и полезность этого странного консервативного судебного учреждения- КС, который был порождением компромисса между парламентской и президентской формой правления, зафиксированного в Конституции Украины.
Но вместо того, чтобы начать радикальную судебную реформу с реформы роли и места Конституционного суда новая власть решила "потрусить" Верховный суд Украины или провести закрытую, местную реформу СБУ, МВД и прокуратуры. Команда Зеленского не понимает, что все ее решительные действия и правовые акты, как только изменится политическая ситуация, будут нейтрализованы консервативным Конституционным судом.
Сейчас перед стартом больших экономический и политических изменений, «двухглавый» Конституционный Суд в его нынешнем состоянии – это лишняя инстанция в судебной системе Украины, которая и так капсулировалась и живет по своим, каким-то внутренним законам, независимо от жизни страны, показывая дурной пример консерватизма и корпоративного эгоизма всей судебной вертикали - от высших судебных инстанций до районных судов. Только после серьезной, глубокой судебной реформы можно начинать борьбу с коррупцией, реформу местного самоуправления и приближаться в решению земельного вопроса.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323579027952409&id=100009010040969
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9485
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6317 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:58

  sequence написав: Новая власть понабирала в команду всяких переобувшихся порохоботов и категорически отказывается выполнять волю большинства, опасаясь агрессивного меньшинства.
Еще год такого соплежуйства и колесо генотьбы сделает очередной ускоренный круг и потребует перевыборов

Можно поподробнее о "воле большинства"?
Или вы имеете в виду свою личную "волю"?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16303
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1546 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4298429943004301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.