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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4299430043014302>
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:46

Виктор Небоженко
37 мин.

НЕОЖИДАННЫЙ КРИЗИС КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА.

Украина в глубоком кризисе, прежде всего это касается ветвей и органов власти, которые не способны ни на самореформы, ни на выполнение своих государственных, а не корпоративных интересов. Это конечно удивительно, но первым государственным органом, который стал неожиданно агонизировать оказался Конституционный суд Украины. Как стало известно, в пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука. В самом Конституционном суде даже не знают, как выполнить это судебное решение, но и не выполнить это решение суда тоже не могут. Итак, у нас появилась чудовищная судебная коллизия и уникальная ситуация- "двуглавый"этот Конституционный суд и разрешить конфликт можно лишь политическими методами, а не судебным крючкотворством. Другого повода реформировать Конституционный суд у нас не будет.
У новой власти есть уникальная возможность определить реальную роль и полезность этого странного консервативного судебного учреждения- КС, который был порождением компромисса между парламентской и президентской формой правления, зафиксированного в Конституции Украины.
Но вместо того, чтобы начать радикальную судебную реформу с реформы роли и места Конституционного суда новая власть решила "потрусить" Верховный суд Украины или провести закрытую, местную реформу СБУ, МВД и прокуратуры. Команда Зеленского не понимает, что все ее решительные действия и правовые акты, как только изменится политическая ситуация, будут нейтрализованы консервативным Конституционным судом.
Сейчас перед стартом больших экономический и политических изменений, «двухглавый» Конституционный Суд в его нынешнем состоянии – это лишняя инстанция в судебной системе Украины, которая и так капсулировалась и живет по своим, каким-то внутренним законам, независимо от жизни страны, показывая дурной пример консерватизма и корпоративного эгоизма всей судебной вертикали - от высших судебных инстанций до районных судов. Только после серьезной, глубокой судебной реформы можно начинать борьбу с коррупцией, реформу местного самоуправления и приближаться в решению земельного вопроса.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323579027952409&id=100009010040969
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:58

  sequence написав: Новая власть понабирала в команду всяких переобувшихся порохоботов и категорически отказывается выполнять волю большинства, опасаясь агрессивного меньшинства.
Еще год такого соплежуйства и колесо генотьбы сделает очередной ускоренный круг и потребует перевыборов

Можно поподробнее о "воле большинства"?
Или вы имеете в виду свою личную "волю"?
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:21

  freeze написав:
  mephala написав:
  freeze написав:Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать.
те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше.
а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр"
Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?
Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

Это вы Кучме и его патрону скажите 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:37

  freeze написав:Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?
Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

Ось кремлебот і спалився.
Україна не визнає ЛНР і ДНР(і їх керівництво, звичайно) і не веде з ними переговори.
Але freeze сміливо озвучує позицію кремля на цьому форумі. Позиція України - це "Дурдом солнышко"
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:44

  Tegularius написав:Представляю: наша власть "прислушивается" к радикалам и отказывается от взятых обязательств по Минским соглашениям. Кидает своих европейских партнеров и союзников. Тут выходит такой ухмыляющийся Путин: "Война - так война".


На сегодня де-факто линия разграничения на Донбассе не соответствует утвержденной в Минских соглашениях. Если и отводить войска, то от линии согласно Минску. Но и требований по отводу в этих соглашениях нет, только отвод тяжелых вооружений, что уже давно выполнено.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:57

  Starikan написав:Можно поподробнее о "воле большинства"?


Волей большинства власть на следующие 5 лет делегирована Зеленскому. Причем абсолютная власть - через делегирование в ВР его монобольшинства.

Так о чем ты шепчешь? Порошенко 3 года из 5 работал с около-нулевым рейтингом, т.е. де-факто - против воли большинства. Но де-юре, был делегатом большинства на 5 лет с 2014-го по 2018-й и успешно проводил свою политику в пользу меньшинства - т.н. армовир. Не помню, чтобы тебя смушал этот диссонанс...

PS: дело не в том, что по сути претензий я с тобой не согласен. Дело в цинизме и двуличии, присущем 99% порохоботов
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:02

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Волей большинства власть на следующие 5 лет делегирована Зеленскому. Причем абсолютная власть - через делегирование в ВР его монобольшинства.

Так о чем ты шепчешь? Порошенко 3 года из 5 работал с около-нулевым рейтингом, т.е. де-факто - против воли большинства. Но де-юре, был делегатом большинства на 5 лет с 2014-го по 2018-й и успешно проводил свою политику в пользу меньшинства - т.н. армовир. Не помню, чтобы тебя смушал этот диссонанс...

PS: дело не в том, что по сути претензий я с тобой не согласен. Дело в цинизме и двуличии, присущем 99% порохоботов

Еще раз закидываю волю большинства, чтобы этим вопросом перестали манипулировать.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:05

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:
  freeze написав:Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?
Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

Ось кремлебот і спалився.
Україна не визнає ЛНР і ДНР(і їх керівництво, звичайно) і не веде з ними переговори.
Але freeze сміливо озвучує позицію кремля на цьому форумі. Позиція України - це "Дурдом солнышко"


Смягчу формулировку клиента пана Холявы )))
Ты в курсе что такое трехсторонняя группа, где Кучма сделал свое заявления, и кто входит в состав этой группы для переговоров, может тебе лекцию прочитать, или ты поклонник министра Милованова, который книжки не читает ?
Востаннє редагувалось freeze в Сер 16 жов, 2019 11:36, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:06

  andrijk777 написав:
  freeze написав:Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?
Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

Ось кремлебот і спалився.
Україна не визнає ЛНР і ДНР(і їх керівництво, звичайно) і не веде з ними переговори.
Але freeze сміливо озвучує позицію кремля на цьому форумі. Позиція України - це "Дурдом солнышко"


Согласно Минску-2 - являются. Это неправильно, но такие условия принял и пропагандировал Порошенко. А виноват теперь freeze?? :shock: Почему что ни ура-патриот, то неспособный ни к анализу, ни к синтезу, ни к обобщению, ни к дедукции...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:12

  Schmit написав:Еще раз закидываю волю большинства, чтобы этим вопросом перестали манипулировать.
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Ты продолжаешь манипулировать, а не способствуешь диалогу!!!

Спроси еще, сколько людей хотят платить налоги, быть оштрафованными за нарушение ПДД и служить в армии!!! Посмотришь, какая там будет "поддержка"...

Выше тебя уже тыкали носом за формулировки этих вопросов - к ним не идут сопроводительные комментарии, какие риски/возможности открывают разные варианты ответов
zРадио
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