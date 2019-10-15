Виктор Небоженко

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НЕОЖИДАННЫЙ КРИЗИС КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА.



Украина в глубоком кризисе, прежде всего это касается ветвей и органов власти, которые не способны ни на самореформы, ни на выполнение своих государственных, а не корпоративных интересов. Это конечно удивительно, но первым государственным органом, который стал неожиданно агонизировать оказался Конституционный суд Украины. Как стало известно, в пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука. В самом Конституционном суде даже не знают, как выполнить это судебное решение, но и не выполнить это решение суда тоже не могут. Итак, у нас появилась чудовищная судебная коллизия и уникальная ситуация- "двуглавый"этот Конституционный суд и разрешить конфликт можно лишь политическими методами, а не судебным крючкотворством. Другого повода реформировать Конституционный суд у нас не будет.

У новой власти есть уникальная возможность определить реальную роль и полезность этого странного консервативного судебного учреждения- КС, который был порождением компромисса между парламентской и президентской формой правления, зафиксированного в Конституции Украины.

Но вместо того, чтобы начать радикальную судебную реформу с реформы роли и места Конституционного суда новая власть решила "потрусить" Верховный суд Украины или провести закрытую, местную реформу СБУ, МВД и прокуратуры. Команда Зеленского не понимает, что все ее решительные действия и правовые акты, как только изменится политическая ситуация, будут нейтрализованы консервативным Конституционным судом.

Сейчас перед стартом больших экономический и политических изменений, «двухглавый» Конституционный Суд в его нынешнем состоянии – это лишняя инстанция в судебной системе Украины, которая и так капсулировалась и живет по своим, каким-то внутренним законам, независимо от жизни страны, показывая дурной пример консерватизма и корпоративного эгоизма всей судебной вертикали - от высших судебных инстанций до районных судов. Только после серьезной, глубокой судебной реформы можно начинать борьбу с коррупцией, реформу местного самоуправления и приближаться в решению земельного вопроса.