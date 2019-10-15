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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4299430043014302 Додано: Сер 16 жов, 2019 11:18 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ты продолжаешь манипулировать, а не способствуешь диалогу!!!



Спроси еще, сколько людей хотят платить налоги, быть оштрафованными за нарушение ПДД и служить в армии!!! Посмотришь, какая там будет "поддержка"...



Выше тебя уже тыкали носом за формулировки этих вопросов - к ним не идут сопроводительные комментарии, какие риски/возможности открывают разные варианты ответов Ты продолжаешь манипулировать, а не способствуешь диалогу!!!Спроси еще, сколько людей хотят платить налоги, быть оштрафованными за нарушение ПДД и служить в армии!!! Посмотришь, какая там будет "поддержка"...Выше тебя уже тыкали носом за формулировки этих вопросов - к ним не идут сопроводительные комментарии, какие риски/возможности открывают разные варианты ответов

Ваш ответ и есть манипуляция. Ваш ответ и есть манипуляция. Schmit

Повідомлень: 637 З нами з: 08.09.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 11:30 freeze написав: mephala написав: freeze написав: Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать. Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать.

те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше.

а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр" те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше.а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр"



Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?

Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко. Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

так а хіба Кучма щось казав про черговість? він сказав що спочатку позпускаємо? давайте тоді повний текст а не висмикуєте.

так що ви спочатку свою грамотність перевірте. а потім як перевірите то скажіть яким чином можуть ці структури залишитися якщо мінські домовленності будуть проведені на умовах на яких наполягає Україна. так а хіба Кучма щось казав про черговість? він сказав що спочатку позпускаємо? давайте тоді повний текст а не висмикуєте.так що ви спочатку свою грамотність перевірте. а потім як перевірите то скажіть яким чином можуть ці структури залишитися якщо мінські домовленності будуть проведені на умовах на яких наполягає Україна. mephala Повідомлень: 5682 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 11:37 andrijk777 написав: freeze написав: Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?

Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко. Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

Ось кремлебот і спалився.

Україна не визнає ЛНР і ДНР(і їх керівництво, звичайно) і не веде з ними переговори.

Але freeze сміливо озвучує позицію кремля на цьому форумі. Позиція України - це "Дурдом солнышко" Ось кремлебот і спалився.Україна не визнає ЛНР і ДНР(і їх керівництво, звичайно) і не веде з ними переговори.Але freeze сміливо озвучує позицію кремля на цьому форумі. Позиція України - це "Дурдом солнышко"

1. Есть и много "жертв аборта восточного Геббельса"

2. Есть явно на заработной плате - отрабатывают свои 30 серебряников.

3. Есть и довольно много, просто глупых и малограмотных людей.

4. А есть откровенно работающие на ... - "дурдом "Солнышко". Из зазеркалья.



И им хочь сс... в глаза, шо божья роса. При чём такие со всех сторон - это и есть критический уровень нашего падения.(отрабатывающие пропаганду частную, казённую, криминальную,... - откровенно без понимания результата перспектив, к сожалению это полное отражения тенденции в обществе - "им нужен Сашко Біленький") 1. Есть и много "жертв аборта восточного Геббельса"2. Есть явно на заработной плате - отрабатывают свои 30 серебряников.3. Есть и довольно много, просто глупых и малограмотных людей.4. А есть откровенно работающие на ... - "дурдом "Солнышко". Из зазеркалья.И им хочь сс... в глаза, шо божья роса. При чём такие со всех сторон - это и есть критический уровень нашего падения.(отрабатывающие пропаганду частную, казённую, криминальную,... - откровенно без понимания результата перспектив, к сожалению это полное отражения тенденции в обществе - "им нужен Сашко Біленький") Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7110 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 843 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 11:38 mephala написав: ак а хіба Кучма щось казав про черговість? він сказав що спочатку позпускаємо? давайте тоді повний текст а не висмикуєте.

так що ви спочатку свою грамотність перевірте. а потім як перевірите то скажіть яким чином можуть ці структури залишитися якщо мінські домовленності будуть проведені на умовах на яких наполягає Україна. ак а хіба Кучма щось казав про черговість? він сказав що спочатку позпускаємо? давайте тоді повний текст а не висмикуєте.так що ви спочатку свою грамотність перевірте. а потім як перевірите то скажіть яким чином можуть ці структури залишитися якщо мінські домовленності будуть проведені на умовах на яких наполягає Україна.



Какая последовательность, кому важна какая-то последовательность, не надо думать, что кто то хитрее другого.

Украина не будет выполнять Минские соглашения, какую бы последовательность Кучма не заявлял. Какая последовательность, кому важна какая-то последовательность, не надо думать, что кто то хитрее другого.Украина не будет выполнять Минские соглашения, какую бы последовательность Кучма не заявлял. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13146 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3710 раз. Подякували: 5427 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 11:43 zРадио написав: andrijk777 написав: freeze написав: Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?

Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко. Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

Ось кремлебот і спалився.

Україна не визнає ЛНР і ДНР(і їх керівництво, звичайно) і не веде з ними переговори.

Але freeze сміливо озвучує позицію кремля на цьому форумі. Позиція України - це "Дурдом солнышко" Ось кремлебот і спалився.Україна не визнає ЛНР і ДНР(і їх керівництво, звичайно) і не веде з ними переговори.Але freeze сміливо озвучує позицію кремля на цьому форумі. Позиція України - це "Дурдом солнышко"



Согласно Минску-2 - являются. Это неправильно, но такие условия принял и пропагандировал Порошенко. А виноват теперь freeze?? Почему что ни ура-патриот, то неспособный ни к анализу, ни к синтезу, ни к обобщению, ни к дедукции... Согласно Минску-2 - являются. Это неправильно, но такие условия принял и пропагандировал Порошенко. А виноват теперь freeze??Почему что ни ура-патриот, то неспособный ни к анализу, ни к синтезу, ни к обобщению, ни к дедукции...

Ще один транслятор мокшанської пропаганди.

мінська угода складалася так званою "нормандською четвіркою" - Франція, Німеччина, Україна, Росія. І саме раша хоче зробити з цих утворень повноправних членів перемовин але Україна проти.

Чи може нагадати що Україна відмовилася ставити підпис разом з цими клоунами на одному листі по формулі Штанмайєра? Ще один транслятор мокшанської пропаганди.мінська угода складалася так званою "нормандською четвіркою" - Франція, Німеччина, Україна, Росія. І саме раша хоче зробити з цих утворень повноправних членів перемовин але Україна проти.Чи може нагадати що Україна відмовилася ставити підпис разом з цими клоунами на одному листі по формулі Штанмайєра? mephala Повідомлень: 5682 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 11:45 vano80 написав: ..

А тебе не приходит в голову, что других просто нет? Ну вот можно долго трындеть про сантехника-алкоголика, но кроме него некому твоим дерьмом заниматься?

Это, кстати, в рашке хорошо видно. Как народ не понимает, почему такой добрый царь не прогонит проклятых либералов, которые не дают вознестись к высотам ..А тебе не приходит в голову, что других просто нет? Ну вот можно долго трындеть про сантехника-алкоголика, но кроме него некому твоим дерьмом заниматься?Это, кстати, в рашке хорошо видно. Как народ не понимает, почему такой добрый царь не прогонит проклятых либералов, которые не дают вознестись к высотам

все есть. Нет желания. Попасть во власть больше желающих, чем нежелающих, сравнение с "непрестижным" сантехником неуместно.

с русскими тоже неуместно сравнивать - у них устоявшаяся политическая система, поддерживаемая обществом. С уходом Путина просто найдется последователь и все - для нас хороших новостей я не жду.

у нас же какое-то дежавю: то министр внутренних дел с советничками, то премьер на сходке нациков, то генпрокурор друг предшественника и т.д.

вот точно не за это народ голосовал. И всех вышеуказанных сабжей и подобных им не есть технической проблемой поменять на людей с нужной квалификацией. все есть. Нет желания. Попасть во власть больше желающих, чем нежелающих, сравнение с "непрестижным" сантехником неуместно.с русскими тоже неуместно сравнивать - у них устоявшаяся политическая система, поддерживаемая обществом. С уходом Путина просто найдется последователь и все - для нас хороших новостей я не жду.у нас же какое-то дежавю: то министр внутренних дел с советничками, то премьер на сходке нациков, то генпрокурор друг предшественника и т.д.вот точно не за это народ голосовал. И всех вышеуказанных сабжей и подобных им не есть технической проблемой поменять на людей с нужной квалификацией. sequence Повідомлень: 2952 З нами з: 29.12.15 Подякував: 344 раз. Подякували: 733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4299430043014302 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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