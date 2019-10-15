RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4299430043014302
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:18

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ты продолжаешь манипулировать, а не способствуешь диалогу!!!

Спроси еще, сколько людей хотят платить налоги, быть оштрафованными за нарушение ПДД и служить в армии!!! Посмотришь, какая там будет "поддержка"...

Выше тебя уже тыкали носом за формулировки этих вопросов - к ним не идут сопроводительные комментарии, какие риски/возможности открывают разные варианты ответов

Ваш ответ и есть манипуляция.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 637
З нами з: 08.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:30

  freeze написав:
  mephala написав:
  freeze написав:Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать.

те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше.
а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр"


Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?
Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

так а хіба Кучма щось казав про черговість? він сказав що спочатку позпускаємо? давайте тоді повний текст а не висмикуєте.
так що ви спочатку свою грамотність перевірте. а потім як перевірите то скажіть яким чином можуть ці структури залишитися якщо мінські домовленності будуть проведені на умовах на яких наполягає Україна.
mephala
 
Повідомлень: 5682
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:37

  andrijk777 написав:
  freeze написав:Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?
Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

Ось кремлебот і спалився.
Україна не визнає ЛНР і ДНР(і їх керівництво, звичайно) і не веде з ними переговори.
Але freeze сміливо озвучує позицію кремля на цьому форумі. Позиція України - це "Дурдом солнышко"

1. Есть и много "жертв аборта восточного Геббельса"
2. Есть явно на заработной плате - отрабатывают свои 30 серебряников.
3. Есть и довольно много, просто глупых и малограмотных людей.
4. А есть откровенно работающие на ... - "дурдом "Солнышко". Из зазеркалья.

И им хочь сс... в глаза, шо божья роса. При чём такие со всех сторон - это и есть критический уровень нашего падения.(отрабатывающие пропаганду частную, казённую, криминальную,... - откровенно без понимания результата перспектив, к сожалению это полное отражения тенденции в обществе - "им нужен Сашко Біленький")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7110
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:38

  mephala написав:ак а хіба Кучма щось казав про черговість? він сказав що спочатку позпускаємо? давайте тоді повний текст а не висмикуєте.
так що ви спочатку свою грамотність перевірте. а потім як перевірите то скажіть яким чином можуть ці структури залишитися якщо мінські домовленності будуть проведені на умовах на яких наполягає Україна.


Какая последовательность, кому важна какая-то последовательность, не надо думать, что кто то хитрее другого.
Украина не будет выполнять Минские соглашения, какую бы последовательность Кучма не заявлял.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13146
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 5427 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:43

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  freeze написав:Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?
Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

Ось кремлебот і спалився.
Україна не визнає ЛНР і ДНР(і їх керівництво, звичайно) і не веде з ними переговори.
Але freeze сміливо озвучує позицію кремля на цьому форумі. Позиція України - це "Дурдом солнышко"


Согласно Минску-2 - являются. Это неправильно, но такие условия принял и пропагандировал Порошенко. А виноват теперь freeze?? :shock: Почему что ни ура-патриот, то неспособный ни к анализу, ни к синтезу, ни к обобщению, ни к дедукции...

Ще один транслятор мокшанської пропаганди.
мінська угода складалася так званою "нормандською четвіркою" - Франція, Німеччина, Україна, Росія. І саме раша хоче зробити з цих утворень повноправних членів перемовин але Україна проти.
Чи може нагадати що Україна відмовилася ставити підпис разом з цими клоунами на одному листі по формулі Штанмайєра?
mephala
 
Повідомлень: 5682
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4299430043014302
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, mephala і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2902)
16.10.2019 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.