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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4300430143024303 Додано: Сер 16 жов, 2019 12:04



Журналистка телеканала «Прямий» в эфире пыталась выдать митинг против строительства дороги через Барабашово за митинг против формулы Штайнмайера. Но что-то пошло не так



https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057809.0 Ухаха. Это очень смешно. Вся суть петиных каналов в одном видео: zРадио

Повідомлень: 3849 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 12:16 sequence написав: freeze написав: ..

Украина не будет выполнять Минские соглашения, какую бы последовательность Кучма не заявлял. ..Украина не будет выполнять Минские соглашения, какую бы последовательность Кучма не заявлял.

разумеется, не будет. Пару лет(?) назад кто-то честно признавался, что Минские соглашения были нужны исключительно для приостановки наступления "республик", во избежание локального(!) военного поражения. Мол, щас армия укрепилась, пох те минские, давайте наедем разумеется, не будет. Пару лет(?) назад кто-то честно признавался, что Минские соглашения были нужны исключительно для приостановки наступления "республик", во избежание локального(!) военного поражения. Мол, щас армия укрепилась, пох те минские, давайте наедем

Все вірно. АЛЕ! Путін також не виконав мінських угод. Тому позиція України не слабша ніж позиція Росії.

Мінські угоди вже мертві і це вже всі(головні гравці) прекрасно розуміють.

Чому не можна сформувати нові угоди з нуля, під нові реалії? Все вірно. АЛЕ!Тому позиція України не слабша ніж позиція Росії.Мінські угоди вже мертві і це вже всі(головні гравці) прекрасно розуміють.Чому не можна сформувати нові угоди з нуля, під нові реалії? andrijk777

Повідомлень: 1633 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 12:21 sequence написав: ...Я бы, чиста из спортивного интереса, поставил бы Портнова, что бы он реально и по делу пересажал всю прошлую шушеру. ...Я бы, чиста из спортивного интереса, поставил бы Портнова, что бы он реально и по делу пересажал всю прошлую шушеру.

этот человек несовместим с властными полномочиями.

в том виде их реализации, о котором все мечтают, и вы, в том числе.

об этом многие давно знают, еще со времён работы персонажа в комиссии по ЦБ.

равно как и то, что он обычная крыса, которая кидает всех вокруг при первой же возможности. этот человек несовместим с властными полномочиями.в том виде их реализации, о котором все мечтают, и вы, в том числе.об этом многие давно знают, еще со времён работы персонажа в комиссии по ЦБ.равно как и то, что он обычная крыса, которая кидает всех вокруг при первой же возможности. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14185 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1886 раз. Подякували: 4076 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 12:22 andrijk777 написав: Все вірно. АЛЕ! Путін також не виконав мінських угод. Тому позиція України не слабша ніж позиція Росії. Все вірно. АЛЕ! Путін також не виконав мінських угод. Тому позиція України не слабша ніж позиція Росії.



))) Опять детский сад здесь.



Мозгом понять тяжело, что Минские соглашения были приняты под давлением Путина, поэтому его заветное желание было, чтобы они были выполнены ?



andrijk777 написав: Чому не можна сформувати нові угоди з нуля, під нові реалії? Чому не можна сформувати нові угоди з нуля, під нові реалії?



Тому нельзя, что все хотят, чтобы было как они хотят, и не хотят, чтобы было как другие хотят.

Тому и не могут ))) ))) Опять детский сад здесь.Мозгом понять тяжело, что Минские соглашения были приняты под давлением Путина, поэтому его заветное желание было, чтобы они были выполнены ?Тому нельзя, что все хотят, чтобы было как они хотят, и не хотят, чтобы было как другие хотят.Тому и не могут ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13149 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3710 раз. Подякували: 5427 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 12:30 zРадио написав: Starikan написав: Можно поподробнее о "воле большинства"? Можно поподробнее о "воле большинства"? Волей большинства власть на следующие 5 лет делегирована Зеленскому. Причем абсолютная власть - через делегирование в ВР его монобольшинства.

Так о чем ты шепчешь? Порошенко 3 года из 5 работал с около-нулевым рейтингом, т.е. де-факто - против воли большинства. Но де-юре, был делегатом большинства на 5 лет с 2014-го по 2018-й и успешно проводил свою политику в пользу меньшинства - т.н. армовир. Не помню, чтобы тебя смушал этот диссонанс...

PS: дело не в том, что по сути претензий я с тобой не согласен. Дело в цинизме и двуличии, присущем 99% порохоботов Волей большинства власть на следующие 5 лет делегирована Зеленскому. Причем абсолютная власть - через делегирование в ВР его монобольшинства.Так о чем ты шепчешь? Порошенко 3 года из 5 работал с около-нулевым рейтингом, т.е. де-факто - против воли большинства. Но де-юре, был делегатом большинства на 5 лет с 2014-го по 2018-й и успешно проводил свою политику в пользу меньшинства - т.н. армовир. Не помню, чтобы тебя смушал этот диссонанс...PS: дело не в том, что по сути претензий я с тобой не согласен. Дело в цинизме и двуличии, присущем 99% порохоботов

Твой любимый прием - отвечать 90% не по сути , а 10% в конце - мелким шрифтом.

Какое отношение имеет "двуличие порохоботов" к диалогу о действиях власти в отношении Донбасса, из которого вырвана цитата? Твой любимый прием - отвечать 90% не по сути, а 10% в конце - мелким шрифтом.Какое отношение имеет "двуличие порохоботов" к диалогу о действиях власти в отношении Донбасса, из которого вырвана цитата? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16306 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1546 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 12:36 Yuri_T написав: ..

этот человек несовместим с властными полномочиями.

в том виде их реализации, о котором все мечтают, и вы, в том числе.

об этом многие давно знают, еще со времён работы персонажа в комиссии по ЦБ.

равно как и то, что он обычная крыса, которая кидает всех вокруг при первой же возможности. ..этот человек несовместим с властными полномочиями.в том виде их реализации, о котором все мечтают, и вы, в том числе.об этом многие давно знают, еще со времён работы персонажа в комиссии по ЦБ.равно как и то, что он обычная крыса, которая кидает всех вокруг при первой же возможности. Мне он интересен исключительно как инструмент, притом реально мотивированный сделать вышеуказанное. А там, мавр свое дело сделал.. Мне он интересен исключительно как инструмент, притом реально мотивированный сделать вышеуказанное. А там, мавр свое дело сделал.. sequence Повідомлень: 2955 З нами з: 29.12.15 Подякував: 344 раз. Подякували: 733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 12:40 sequence написав: vano80 написав: ..

Три раза ха. На кого ты собираешься менять генпрокурора?.. ..Три раза ха. На кого ты собираешься менять генпрокурора?.. да порхен! Я бы, чиста из спортивного интереса, поставил бы Портнова, что бы он реально и по делу пересажал всю прошлую шушеру.

но то неудачная шутка, ясное дело да порхен! Я бы, чиста из спортивного интереса, поставил бы Портнова, что бы он реально и по делу пересажал всю прошлую шушеру.но то неудачная шутка, ясное дело

Конечно, неудачная. И даже не шутка, а типичная реакция зубожилого охлоса в духе "Бандитам тюрми".

Сажает не президент, не прокурор, а СУД. По результатам следственных действий, а не по распоряжению прокурора. Конечно, неудачная. И даже не шутка, а типичная реакция зубожилого охлоса в духе "Бандитам тюрми".Сажает не президент, не прокурор, а СУД. По результатам следственных действий, а не по распоряжению прокурора. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16306 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1546 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 13:03 freeze написав: mephala написав: ак а хіба Кучма щось казав про черговість? він сказав що спочатку позпускаємо? давайте тоді повний текст а не висмикуєте.

так що ви спочатку свою грамотність перевірте. а потім як перевірите то скажіть яким чином можуть ці структури залишитися якщо мінські домовленності будуть проведені на умовах на яких наполягає Україна. ак а хіба Кучма щось казав про черговість? він сказав що спочатку позпускаємо? давайте тоді повний текст а не висмикуєте.так що ви спочатку свою грамотність перевірте. а потім як перевірите то скажіть яким чином можуть ці структури залишитися якщо мінські домовленності будуть проведені на умовах на яких наполягає Україна.



Какая последовательность, кому важна какая-то последовательность, не надо думать, что кто то хитрее другого.

Украина не будет выполнять Минские соглашения, какую бы последовательность Кучма не заявлял. Какая последовательность, кому важна какая-то последовательность, не надо думать, что кто то хитрее другого.Украина не будет выполнять Минские соглашения, какую бы последовательность Кучма не заявлял.

тобто зараз ви пишете що не важливо яка послідовність хоча перед цим стверджували що Кучма пропонує спочатку розпустити. Ви або хрестик зніміть або труси вдягніть. тобто зараз ви пишете що не важливо яка послідовність хоча перед цим стверджували що Кучма пропонує спочатку розпустити. Ви або хрестик зніміть або труси вдягніть. mephala Повідомлень: 5684 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 13:09 freeze написав: mephala написав: Чи може нагадати що Україна відмовилася ставити підпис разом з цими клоунами на одному листі по формулі Штанмайєра? Чи може нагадати що Україна відмовилася ставити підпис разом з цими клоунами на одному листі по формулі Штанмайєра?



Да ладно какие-то комиссарские лозунги тут кидать, не все же здесь малограмотные, не подписывает, не ведет Кучма, рядом не стоял, сказочников здесь много развелось.



Накидать вам фото Кучмы рядом с Захарченко ?



Не в курсе, что Кучма делает целыми днями на заседаниях трехсторонней переговорной группы, и кто входит в ёё состав ? Да ладно какие-то комиссарские лозунги тут кидать, не все же здесь малограмотные, не подписывает, не ведет Кучма, рядом не стоял, сказочников здесь много развелось.Накидать вам фото Кучмы рядом с Захарченко ?Не в курсе, что Кучма делает целыми днями на заседаниях трехсторонней переговорной группы, и кто входит в ёё состав ?

ну були вони присутні на перемовинах. ну закидали вони свої хотєлки (а насправді хотєлкі кремля). але офіційно мінськ складався четвіркою. Чи може Україна вже визнала вибори на яких обрали тих клоунів?

ще раз нагадаю що на штанмайєрі Україна навіть не захотіла щоб підписи стояли поряд. ну були вони присутні на перемовинах. ну закидали вони свої хотєлки (а насправді хотєлкі кремля). але офіційно мінськ складався четвіркою. Чи може Україна вже визнала вибори на яких обрали тих клоунів?ще раз нагадаю що на штанмайєрі Україна навіть не захотіла щоб підписи стояли поряд. mephala Повідомлень: 5684 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4300430143024303 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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