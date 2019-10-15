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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4300430143024303
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:04

Ухаха. Это очень смешно. Вся суть петиных каналов в одном видео:

Журналистка телеканала «Прямий» в эфире пыталась выдать митинг против строительства дороги через Барабашово за митинг против формулы Штайнмайера. Но что-то пошло не так

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057809.0
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:16

  sequence написав:
  freeze написав:..
Украина не будет выполнять Минские соглашения, какую бы последовательность Кучма не заявлял.

разумеется, не будет. Пару лет(?) назад кто-то честно признавался, что Минские соглашения были нужны исключительно для приостановки наступления "республик", во избежание локального(!) военного поражения. Мол, щас армия укрепилась, пох те минские, давайте наедем

Все вірно. АЛЕ! Путін також не виконав мінських угод. Тому позиція України не слабша ніж позиція Росії.
Мінські угоди вже мертві і це вже всі(головні гравці) прекрасно розуміють.
Чому не можна сформувати нові угоди з нуля, під нові реалії?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:21

  sequence написав:...Я бы, чиста из спортивного интереса, поставил бы Портнова, что бы он реально и по делу пересажал всю прошлую шушеру.

этот человек несовместим с властными полномочиями.
в том виде их реализации, о котором все мечтают, и вы, в том числе.
об этом многие давно знают, еще со времён работы персонажа в комиссии по ЦБ.
равно как и то, что он обычная крыса, которая кидает всех вокруг при первой же возможности.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:22

  andrijk777 написав:Все вірно. АЛЕ! Путін також не виконав мінських угод. Тому позиція України не слабша ніж позиція Росії.


))) Опять детский сад здесь.

Мозгом понять тяжело, что Минские соглашения были приняты под давлением Путина, поэтому его заветное желание было, чтобы они были выполнены ?

  andrijk777 написав:Чому не можна сформувати нові угоди з нуля, під нові реалії?


Тому нельзя, что все хотят, чтобы было как они хотят, и не хотят, чтобы было как другие хотят.
Тому и не могут )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:30

  zРадио написав:
  Starikan написав:Можно поподробнее о "воле большинства"?
Волей большинства власть на следующие 5 лет делегирована Зеленскому. Причем абсолютная власть - через делегирование в ВР его монобольшинства.
Так о чем ты шепчешь? Порошенко 3 года из 5 работал с около-нулевым рейтингом, т.е. де-факто - против воли большинства. Но де-юре, был делегатом большинства на 5 лет с 2014-го по 2018-й и успешно проводил свою политику в пользу меньшинства - т.н. армовир. Не помню, чтобы тебя смушал этот диссонанс...
PS: дело не в том, что по сути претензий я с тобой не согласен. Дело в цинизме и двуличии, присущем 99% порохоботов

Твой любимый прием - отвечать 90% не по сути 8) , а 10% в конце - мелким шрифтом.
Какое отношение имеет "двуличие порохоботов" к диалогу о действиях власти в отношении Донбасса, из которого вырвана цитата?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:36

  Yuri_T написав:..
этот человек несовместим с властными полномочиями.
в том виде их реализации, о котором все мечтают, и вы, в том числе.
об этом многие давно знают, еще со времён работы персонажа в комиссии по ЦБ.
равно как и то, что он обычная крыса, которая кидает всех вокруг при первой же возможности.
Мне он интересен исключительно как инструмент, притом реально мотивированный сделать вышеуказанное. А там, мавр свое дело сделал..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:40

  sequence написав:
  vano80 написав:..
Три раза ха. На кого ты собираешься менять генпрокурора?..
да порхен! Я бы, чиста из спортивного интереса, поставил бы Портнова, что бы он реально и по делу пересажал всю прошлую шушеру.
но то неудачная шутка, ясное дело

Конечно, неудачная. И даже не шутка, а типичная реакция зубожилого охлоса в духе "Бандитам тюрми".
Сажает не президент, не прокурор, а СУД. По результатам следственных действий, а не по распоряжению прокурора.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:03

  freeze написав:
  mephala написав:ак а хіба Кучма щось казав про черговість? він сказав що спочатку позпускаємо? давайте тоді повний текст а не висмикуєте.
так що ви спочатку свою грамотність перевірте. а потім як перевірите то скажіть яким чином можуть ці структури залишитися якщо мінські домовленності будуть проведені на умовах на яких наполягає Україна.


Какая последовательность, кому важна какая-то последовательность, не надо думать, что кто то хитрее другого.
Украина не будет выполнять Минские соглашения, какую бы последовательность Кучма не заявлял.

тобто зараз ви пишете що не важливо яка послідовність хоча перед цим стверджували що Кучма пропонує спочатку розпустити. Ви або хрестик зніміть або труси вдягніть.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:09

  freeze написав:
  mephala написав:Чи може нагадати що Україна відмовилася ставити підпис разом з цими клоунами на одному листі по формулі Штанмайєра?


Да ладно какие-то комиссарские лозунги тут кидать, не все же здесь малограмотные, не подписывает, не ведет Кучма, рядом не стоял, сказочников здесь много развелось.

Накидать вам фото Кучмы рядом с Захарченко ?

Не в курсе, что Кучма делает целыми днями на заседаниях трехсторонней переговорной группы, и кто входит в ёё состав ?

ну були вони присутні на перемовинах. ну закидали вони свої хотєлки (а насправді хотєлкі кремля). але офіційно мінськ складався четвіркою. Чи може Україна вже визнала вибори на яких обрали тих клоунів?
ще раз нагадаю що на штанмайєрі Україна навіть не захотіла щоб підписи стояли поряд.
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