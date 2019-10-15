Додано: Сер 16 жов, 2019 14:26

Клиент_ написав: Ваш вклад, г-н прокурор, в возвращение Украине украденных у неё активов трудно переоценить". Ваш вклад, г-н прокурор, в возвращение Украине украденных у неё активов трудно переоценить".

По факту ВСЯ Украина, что честно РАБОТАЕТ.не без этогоПенсии, социалку, на треть? - говорите?При чём это для тех, кто умудрился выжить.А под шумок:Отсюда иНо этого "наёмным" мало:Они собрались резко продавать все предприятия ... и землю.Отсюда "странное поведение" Старикана,- У них "своя свадьба" Моторылки по Харькову ходили так же колонами.И обезумевшие от воя вражеских кликуш "бабці" - добивали, тех, кто пытался общаться с ними, как с людьми.Просто мало кто понимает, что они то же имеют Право на такие деяния им уже всю жизнь "обещают", но жизнь ушла мимо...- А уже их, выкидыши, вновь... - обещают.- Как я уже объяснял - оккупация есть ни что более, как большой договорнячёк обнуления Украины и коренного населения.- В жизни одна "формула": Нацарювати, тай втекти.Благо дело вопрос по о двойном гражданстве решается в оперативном порядке:- А как быть у кого три и более?