Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_T написав:.. этот человек несовместим с властными полномочиями. в том виде их реализации, о котором все мечтают, и вы, в том числе. об этом многие давно знают, еще со времён работы персонажа в комиссии по ЦБ. равно как и то, что он обычная крыса, которая кидает всех вокруг при первой же возможности.
Мне он интересен исключительно как инструмент, притом реально мотивированный сделать вышеуказанное. А там, мавр свое дело сделал..
это самообман, имхо. чтобы сделать подобное данный персонаж должен снова перестроить под себя судебную систему, как он это уже лихо практиковал в период забега от юли к рыгам. занимаясь, по-дороге, банальным рейдерством "на помидорчики". ведь он/они себя полностью дискредитировали тогда, разве нет? как можно не помнить вещей, которые происходили каких-то 5-6 лет назад, и продолжать глорить?
mephala написав:ну були вони присутні на перемовинах. ну закидали вони свої хотєлки (а насправді хотєлкі кремля). але офіційно мінськ складався четвіркою. Чи може Україна вже визнала вибори на яких обрали тих клоунів? ще раз нагадаю що на штанмайєрі Україна навіть не захотіла щоб підписи стояли поряд.
Можно делать удивленное лицо и пытаться доказывать себе, что никто не ведет переговоров. Но тут неожиданно представитель ЛНР говорит, что на заседании трехсторонней группы Кучма никаких условий по роспуску ДНР-ЛНР не ставил, это пресс секретарь Кучмы что то неточно выразилась. А что там на этом заседании Кучма и ордловцы делали, если не вели переговоры, в крестики нолики играли ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
mephala написав:ну були вони присутні на перемовинах. ну закидали вони свої хотєлки (а насправді хотєлкі кремля). але офіційно мінськ складався четвіркою. Чи може Україна вже визнала вибори на яких обрали тих клоунів? ще раз нагадаю що на штанмайєрі Україна навіть не захотіла щоб підписи стояли поряд.
Можно делать удивленное лицо и пытаться доказывать себе, что никто не ведет переговоров. Но тут неожиданно представитель ЛНР говорит, что на заседании трехсторонней группы Кучма никаких условий по роспуску ДНР-ЛНР не ставил, это пресс секретарь Кучмы что то неточно выразилась. А что там на этом заседании Кучма и ордловцы делали, если не вели переговоры, в крестики нолики играли ?
И в международном, и в национальном праве суть превалирует над формой. Это непреложное правило, без которого юстиция не работает. Только порохоботы считают, что если Президент Порошенко принял все условия Минска, но подпись свою под ними поставил Кучма, значит и ответственность на последнем...
Starikan написав:Решает вопросы технического характера, не касающиеся будущего государственного устройства. Последнее вообще не входит в его компетенцию, он не занимает какого-либо официального государственного поста, в каком-то смысле он авторитетный и уважаемый противником парламентер, не более того.
Собственно это и называется вести переговоры по определенному кругу вопросов.
Вопросы государственного устройства Украина ни с кем обсуждать не будет.
А Кучма надо отметить не просто так в Минске, он назначен туда специальным Указом президента, аналог ушедшего Волкера, спецпосланник президента в Трехсторонней группе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
vano80 написав:.. Три раза ха. На кого ты собираешься менять генпрокурора?..
да порхен! Я бы, чиста из спортивного интереса, поставил бы Портнова, что бы он реально и по делу пересажал всю прошлую шушеру.
Поддерживаю. Лично для меня "пересажать" вторично, хоть и желаемо, а первично то, что он был огласил ОЧЕНЬ много ОЧЕНЬ интересной информации, которую я бы с удовольствием узнал.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/16/7229176/ "Перша спеціалізована прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю Панами прийняла рішення про закриття справи, відкритої за заявою екс-заступника голови АП за часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова проти експрезидента Петра Порошенка. Заява була подана в кінця липня. У заяві стверджувалося, що компанії, начебто пов’язані з Порошенком, здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. До цих заяв було долучено власноручні покази Портнова – там він наполягав на тому, що прокуратура має розслідувати цей начебто злочин Новіков пояснив, що рішення обґрунтовується тим, що "як повідомив сам Портнов, за його заявами порушені кримінальні провадження в Україні", і тим, що у заяві Портнова не було фактів, які б вказували на причетність компаній, пов’язаних з Порошенком, до цих злочинів."
Ребята свои дела решают, а вам холопам комедьку кажут. Ваше дело головой кивать, в такт игре хером по конституции.
Yuri_T написав:.. этот человек несовместим с властными полномочиями. в том виде их реализации, о котором все мечтают, и вы, в том числе. об этом многие давно знают, еще со времён работы персонажа в комиссии по ЦБ. равно как и то, что он обычная крыса, которая кидает всех вокруг при первой же возможности.
Мне он интересен исключительно как инструмент, притом реально мотивированный сделать вышеуказанное. А там, мавр свое дело сделал..
это самообман, имхо. чтобы сделать подобное данный персонаж должен снова перестроить под себя судебную систему, как он это уже лихо практиковал в период забега от юли к рыгам. занимаясь, по-дороге, банальным рейдерством "на помидорчики". ведь он/они себя полностью дискредитировали тогда, разве нет? как можно не помнить вещей, которые происходили каких-то 5-6 лет назад, и продолжать глорить?
и за 5 лет никто ничего не доказал, а Портнов выигрывает суды за клевету и безосновательные применения санкций в Украине и в ЕС. После возвращения Портнова в Украину, в ФБ как-то попал на его обсуждение достойными революционерами в привязке к "16января". Они так и не смогли прийти к единому мнению о факте его авторства, как и причинах его демонизации. Некоторые участники высказывались о возможной пользе АП, как профи в расследовании наследия ПП. Кто-то, как обычно кидался лозунгами, а прагматики оппонировали, что "не важно какого цвета кошка...". И о патриотизме. Портнов написал, что перевел весь бизнес в Украину, платит все налоги здесь, что не под силу многим "патриотам".
По поводу закрытия дела в Панаме, есть такое мнение: "Российские адвокаты Порошенко заявили сегодня, что в Панаме закрыли возбуждённое по заявлению Портнова уголовное дело об отмывании преступных доходов Порошенко.
Два комментария. Первый - если эти компании не имеют отношения к Порошенко, почему об этой истории сообщают его адвокаты и почему именно адвокаты Порошенко ведут процессуальную переписку с Панамскими прокурорами.
Второй - спасибо Вам, прокурор Рябошапка, что у Вас за полтора месяца не нашлось воли от имени ГПУ официально обменяться с Панамой документами, поинтересоваться активами Порошенко в этой стране и отреагировать на принятое по нашему заявлению решение прокурора Панамы о расследовании противоправной деятельности компаний Порошенко.
Ваш вклад, г-н прокурор, в возвращение Украине украденных у неё активов трудно переоценить".
- У них "своя свадьба" Моторылки по Харькову ходили так же колонами. И обезумевшие от воя вражеских кликуш "бабці" - добивали, тех, кто пытался общаться с ними, как с людьми. Просто мало кто понимает, что они то же имеют Право на такие деяния им уже всю жизнь "обещают", но жизнь ушла мимо... - А уже их, выкидыши, вновь... - обещают. - Как я уже объяснял - оккупация есть ни что более, как большой договорнячёк обнуления Украины и коренного населения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.