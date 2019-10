Форуми / Казна: бюджет, податки,

И? Я что где-то когда-то говорил, что диалог - это приемлемый способ поведения в отношение боевиков? Цитируйте тогда, я подожду А горлом меня брать не стоит - все равно не удастся...



Политика "отпетливания" от выполнения Минских соглашений - правильная. Если Зеленский этого еще не понял, то только потому что "еще" - значит, скоро поймет. И без помощи мітингувальників!



И? Я что где-то когда-то говорил, что диалог - это приемлемый способ поведения в отношение боевиков? Цитируйте тогда, я подожду А горлом меня брать не стоит - все равно не удастся...

Политика "отпетливания" от выполнения Минских соглашений - правильная. Если Зеленский этого еще не понял, то только потому что "еще" - значит, скоро поймет. И без помощи мітингувальників!

Не Порошенко и его адептам бегать с транспарантами "Ні капітуляції", занимаясь внутриполитической борьбой вместо геополитики. Сам загнал Украину в цугцванг, а теперь включает дурочку в стиле "я не я и подпись не моя"...

ну були вони присутні на перемовинах. ну закидали вони свої хотєлки (а насправді хотєлкі кремля). але офіційно мінськ складався четвіркою. Чи може Україна вже визнала вибори на яких обрали тих клоунів?

ще раз нагадаю що на штанмайєрі Україна навіть не захотіла щоб підписи стояли поряд.

ще раз нагадаю що на штанмайєрі Україна навіть не захотіла щоб підписи стояли поряд.



Можно делать удивленное лицо и пытаться доказывать себе, что никто не ведет переговоров.

Но тут неожиданно представитель ЛНР говорит, что на заседании трехсторонней группы Кучма никаких условий по роспуску ДНР-ЛНР не ставил, это пресс секретарь Кучмы что то неточно выразилась.

А что там на этом заседании Кучма и ордловцы делали, если не вели переговоры, в крестики нолики играли ? Можно делать удивленное лицо и пытаться доказывать себе, что никто не ведет переговоров.Но тут неожиданно представитель ЛНР говорит, что на заседании трехсторонней группы Кучма никаких условий по роспуску ДНР-ЛНР не ставил, это пресс секретарь Кучмы что то неточно выразилась.А что там на этом заседании Кучма и ордловцы делали, если не вели переговоры, в крестики нолики играли ?



ще раз з чого почалося:

freeze написав: mephala написав: freeze написав: Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать. Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать.

те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше.

а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр" те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше.а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр"



Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?

Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко. Вы реально не понимаете, что начинать переговоры сэто бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.



а тепер скажіт де ми ведемо чи вели перемови з "днр" та "лнр"?

а тепер скажіт де ми ведемо чи вели перемови з "днр" та "лнр"?

ви хоча б поцікавилися як були представлені захаренко та плотницький на перемовинах. а потім би кидалися лайном в оточуючих.

ще раз нагадаю що на штанмайєрі Україна навіть не захотіла щоб підписи стояли поряд.



Можно делать удивленное лицо и пытаться доказывать себе, что никто не ведет переговоров.

Но тут неожиданно представитель ЛНР говорит, что на заседании трехсторонней группы Кучма никаких условий по роспуску ДНР-ЛНР не ставил, это пресс секретарь Кучмы что то неточно выразилась.

А что там на этом заседании Кучма и ордловцы делали, если не вели переговоры, в крестики нолики играли ? Можно делать удивленное лицо и пытаться доказывать себе, что никто не ведет переговоров.Но тут неожиданно представитель ЛНР говорит, что на заседании трехсторонней группы Кучма никаких условий по роспуску ДНР-ЛНР не ставил, это пресс секретарь Кучмы что то неточно выразилась.А что там на этом заседании Кучма и ордловцы делали, если не вели переговоры, в крестики нолики играли ?



И в международном, и в национальном праве суть превалирует над формой. Это непреложное правило, без которого юстиция не работает. Только порохоботы считают, что если Президент Порошенко принял все условия Минска, но подпись свою под ними поставил Кучма, значит и ответственность на последнем... И в международном, и в национальном праве суть превалирует над формой. Это непреложное правило, без которого юстиция не работает. Только порохоботы считают, что если Президент Порошенко принял все условия Минска, но подпись свою под ними поставил Кучма, значит и ответственность на последнем...

таке питання, це ратифіковано ВРУ?

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Повідомлень: 16505 З нами з: 09.03.14 Подякував: 969 раз. Подякували: 997 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 16:04 Клиент_ написав: Два комментария. Первый - если эти компании не имеют отношения к Порошенко, почему об этой истории сообщают его адвокаты и почему именно адвокаты Порошенко ведут процессуальную переписку с Панамскими прокурорами.



Второй - спасибо Вам, прокурор Рябошапка, что у Вас за полтора месяца не нашлось воли от имени ГПУ официально обменяться с Панамой документами, поинтересоваться активами Порошенко в этой стране и отреагировать на принятое по нашему заявлению решение прокурора Панамы о расследовании противоправной деятельности компаний Порошенко.



Ваш вклад, г-н прокурор, в возвращение Украине украденных у неё активов трудно переоценить". Два комментария. Первый - если эти компании не имеют отношения к Порошенко, почему об этой истории сообщают его адвокаты и почему именно адвокаты Порошенко ведут процессуальную переписку с Панамскими прокурорами.Второй - спасибо Вам, прокурор Рябошапка, что у Вас за полтора месяца не нашлось воли от имени ГПУ официально обменяться с Панамой документами, поинтересоваться активами Порошенко в этой стране и отреагировать на принятое по нашему заявлению решение прокурора Панамы о расследовании противоправной деятельности компаний Порошенко.Ваш вклад, г-н прокурор, в возвращение Украине украденных у неё активов трудно переоценить".



Вы определитесь, офшорки незаконны вообще или только те, что ведут незаконную деятельность.

на том же сайті



При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

