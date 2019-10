Додано: Сер 16 жов, 2019 15:59

zРадио написав: freeze написав: mephala написав: ну були вони присутні на перемовинах. ну закидали вони свої хотєлки (а насправді хотєлкі кремля). але офіційно мінськ складався четвіркою. Чи може Україна вже визнала вибори на яких обрали тих клоунів?

ще раз нагадаю що на штанмайєрі Україна навіть не захотіла щоб підписи стояли поряд.



Можно делать удивленное лицо и пытаться доказывать себе, что никто не ведет переговоров.

Но тут неожиданно представитель ЛНР говорит, что на заседании трехсторонней группы Кучма никаких условий по роспуску ДНР-ЛНР не ставил, это пресс секретарь Кучмы что то неточно выразилась.

А что там на этом заседании Кучма и ордловцы делали, если не вели переговоры, в крестики нолики играли ? Можно делать удивленное лицо и пытаться доказывать себе, что никто не ведет переговоров.Но тут неожиданно представитель ЛНР говорит, что на заседании трехсторонней группы Кучма никаких условий по роспуску ДНР-ЛНР не ставил, это пресс секретарь Кучмы что то неточно выразилась.А что там на этом заседании Кучма и ордловцы делали, если не вели переговоры, в крестики нолики играли ?



И в международном, и в национальном праве суть превалирует над формой. Это непреложное правило, без которого юстиция не работает. Только порохоботы считают, что если Президент Порошенко принял все условия Минска, но подпись свою под ними поставил Кучма, значит и ответственность на последнем... И в международном, и в национальном праве суть превалирует над формой. Это непреложное правило, без которого юстиция не работает. Только порохоботы считают, что если Президент Порошенко принял все условия Минска, но подпись свою под ними поставил Кучма, значит и ответственность на последнем...

таке питання, це ратифіковано ВРУ? таке питання, це ратифіковано ВРУ?

