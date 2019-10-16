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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4303430443054306
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:46

  zРадио написав:И? Я что где-то когда-то говорил, что диалог - это приемлемый способ поведения в отношение боевиков? Цитируйте тогда, я подожду :mrgreen: А горлом меня брать не стоит - все равно не удастся...

:cry:
- Это уже клиника.
Вы уже не способны воспринимать данную Вам информацию - она идёт в разрез с "Политикой х..ла."? И того дерьма, что Вам воткнули в голову?

  zРадио написав:Политика "отпетливания" от выполнения Минских соглашений - правильная. Если Зеленский этого еще не понял, то только потому что "еще" - значит, скоро поймет. И без помощи мітингувальників!

Именно Вам, на этом форуме были наданы скан документов с участниками и их подписями.
Читайте по БУКВАМ:
Оккупант - в лице РФ
Представители ОРЛО - "Оккупированных районов Луганской области"
ОРДО - "Оккупированных районов Донецкой области"
Представители Украины.

  zРадио написав:Не Порошенко и его адептам бегать с транспарантами "Ні капітуляції", занимаясь внутриполитической борьбой вместо геополитики. Сам загнал Украину в цугцванг, а теперь включает дурочку в стиле "я не я и подпись не моя"...

Вы вменяемы?
(Почему мне нравиться смотреть шоу "Вечер с Соловьёвым" - понимаешь, что в РФ полная ППЦ. :!: )
Развод войск, деоккупация, ... - а казломордых, ссущихся под себя шутов и скоморохов, - можете хочь в кладовку к себе - на ночь.
Какое они имеют отношение к деоккупированной части? Они есть представители оккупационных частей рейсх-пуйла РФ. ОРДО и ОРЛО - под чем стоит ихняя подпись.

Мы общаемся вроде на одном языке, но Ваши способности к вменяемости просто поражают!
Я Вам уже рекомендовал: Не кормитесь "Новостями РФ" перед едой - чревато полной амнезией, и невосприятие окружающей реальности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:56

А на эту помойку, где даже жена Президента успела побывать, все никак не найдется управы...

Мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине заявила о незаконной деятельности сайта "Миротворец" и призвала депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие

"Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент – это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, составляет опасность для таких людей"

https://www.depo.ua/rus/life/v-oon-naik ... 0161046406
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:02

Kudrjavuy

Игнор троллю, получающему наслаждение от вечеров с соловьевым :mrgreen:

PS: занимательно, что взбесился он после моего поста, высмеивающего поклонение нацистской символике...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:03

Re: Політичні дискусії

Заскучали ? :) Я и сам заскучал, ибо новостей крайне мало. НО
Ітогі подвєдьом. 2019-10-16

1) Возле Петровского и Золотого не стреляли уже два дня - Зеленский
В тоже время
Боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим тишины: погибли два военных, четверо ранены
В частности, боевики осуществили обстрелы возле Опытного, Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Травневого. Дважды противник стрелял в районе Новогнатовки, Павлополя, Новотроицкого, Луганского и Золотого.

Брехливый клоун

2) Зеленский считает преждевременными разговоры о применении "формулы Штайнмайера"
Президенты Украины Владимир Зеленский отметил, что об имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в новый закон об «особом статусе» рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе.

Вроде всё и правильно говорит. Но у меня сомнения, что он так думает.

3) Журналист опубликовал показательное фото из Донецка: в филармонии открыли "Алкомаркет"
"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал он.

Тут даже нечего комментировать ...

4) "Какой-то змей": Кернес высказался о депутате, который не поддержал переименование станции метро
"Снова Черняк. Какой-то змей б***ь, - сказал Кернес в адрес депутата.

То чёрт у Зеленского, то змей у Кернеса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:18


О ботах "мы за мир". Похоже многие здесь на форуме - кремлеботы.
Schmit
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  #<1 ... 4303430443054306
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