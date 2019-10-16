Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:И? Я что где-то когда-то говорил, что диалог - это приемлемый способ поведения в отношение боевиков? Цитируйте тогда, я подожду А горлом меня брать не стоит - все равно не удастся...
- Это уже клиника. Вы уже не способны воспринимать данную Вам информацию - она идёт в разрез с "Политикой х..ла."? И того дерьма, что Вам воткнули в голову?
zРадио написав:Политика "отпетливания" от выполнения Минских соглашений - правильная. Если Зеленский этого еще не понял, то только потому что "еще" - значит, скоро поймет. И без помощи мітингувальників!
Именно Вам, на этом форуме были наданы скан документов с участниками и их подписями. Читайте по БУКВАМ: Оккупант - в лице РФ Представители ОРЛО - "Оккупированных районов Луганской области" ОРДО - "Оккупированных районов Донецкой области" Представители Украины.
zРадио написав:Не Порошенко и его адептам бегать с транспарантами "Ні капітуляції", занимаясь внутриполитической борьбой вместо геополитики. Сам загнал Украину в цугцванг, а теперь включает дурочку в стиле "я не я и подпись не моя"...
Вы вменяемы? (Почему мне нравиться смотреть шоу "Вечер с Соловьёвым" - понимаешь, что в РФ полная ППЦ. ) Развод войск, деоккупация, ... - а казломордых, ссущихся под себя шутов и скоморохов, - можете хочь в кладовку к себе - на ночь. Какое они имеют отношение к деоккупированной части? Они есть представители оккупационных частей рейсх-пуйла РФ. ОРДО и ОРЛО - под чем стоит ихняя подпись.
Мы общаемся вроде на одном языке, но Ваши способности к вменяемости просто поражают! Я Вам уже рекомендовал: Не кормитесь "Новостями РФ" перед едой - чревато полной амнезией, и невосприятие окружающей реальности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А на эту помойку, где даже жена Президента успела побывать, все никак не найдется управы...
Мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине заявила о незаконной деятельности сайта "Миротворец" и призвала депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие
"Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент – это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, составляет опасность для таких людей"
В частности, боевики осуществили обстрелы возле Опытного, Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Травневого. Дважды противник стрелял в районе Новогнатовки, Павлополя, Новотроицкого, Луганского и Золотого.
Президенты Украины Владимир Зеленский отметил, что об имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в новый закон об «особом статусе» рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе.
Вроде всё и правильно говорит. Но у меня сомнения, что он так думает.