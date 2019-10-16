Додано: Сер 16 жов, 2019 18:46

zРадио написав: И? Я что где-то когда-то говорил, что диалог - это приемлемый способ поведения в отношение боевиков? Цитируйте тогда, я подожду А горлом меня брать не стоит - все равно не удастся...

И? Я что где-то когда-то говорил, что диалог - это приемлемый способ поведения в отношение боевиков? Цитируйте тогда, я подождуА горлом меня брать не стоит - все равно не удастся...

zРадио написав: Политика "отпетливания" от выполнения Минских соглашений - правильная. Если Зеленский этого еще не понял, то только потому что "еще" - значит, скоро поймет. И без помощи мітингувальників! Политика "отпетливания" от выполнения Минских соглашений - правильная. Если Зеленский этого еще не понял, то только потому что "еще" - значит, скоро поймет. И без помощи мітингувальників!

zРадио написав: Не Порошенко и его адептам бегать с транспарантами "Ні капітуляції", занимаясь внутриполитической борьбой вместо геополитики. Сам загнал Украину в цугцванг, а теперь включает дурочку в стиле "я не я и подпись не моя"... Не Порошенко и его адептам бегать с транспарантами "Ні капітуляції", занимаясь внутриполитической борьбой вместо геополитики. Сам загнал Украину в цугцванг, а теперь включает дурочку в стиле "я не я и подпись не моя"...

- Это уже клиника.Вы уже не способны воспринимать данную Вам информацию - она идёт в разрез с "Политикой х..ла."? И того дерьма, что Вам воткнули в голову?Именно Вам, на этом форуме были наданы скан документов с участниками и их подписями.Читайте по БУКВАМ:Оккупант - в лице РФПредставители ОРЛО - "Оккупированных районов Луганской области"ОРДО - "Оккупированных районов Донецкой области"Представители Украины.Вы вменяемы?(Почему мне нравиться смотреть шоу "Вечер с Соловьёвым" - понимаешь, что в РФ полная ППЦ.Развод войск, деоккупация, ... - а казломордых, ссущихся под себя шутов и скоморохов, - можете хочь в кладовку к себе - на ночь.Какое они имеют отношение к деоккупированной части? Они есть представители оккупационных частей рейсх-пуйла РФ.- под чем стоит ихняя подпись.Мы общаемся вроде на одном языке, но Ваши способности к вменяемости просто поражают!Я Вам уже рекомендовал: Не кормитесь "Новостями РФ" перед едой - чревато полной амнезией, и невосприятие окружающей реальности.