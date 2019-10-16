Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:И? Я что где-то когда-то говорил, что диалог - это приемлемый способ поведения в отношение боевиков? Цитируйте тогда, я подожду А горлом меня брать не стоит - все равно не удастся...
- Это уже клиника. Вы уже не способны воспринимать данную Вам информацию - она идёт в разрез с "Политикой х..ла."? И того дерьма, что Вам воткнули в голову?
zРадио написав:Политика "отпетливания" от выполнения Минских соглашений - правильная. Если Зеленский этого еще не понял, то только потому что "еще" - значит, скоро поймет. И без помощи мітингувальників!
Именно Вам, на этом форуме были наданы скан документов с участниками и их подписями. Читайте по БУКВАМ: Оккупант - в лице РФ Представители ОРЛО - "Оккупированных районов Луганской области" ОРДО - "Оккупированных районов Донецкой области" Представители Украины.
zРадио написав:Не Порошенко и его адептам бегать с транспарантами "Ні капітуляції", занимаясь внутриполитической борьбой вместо геополитики. Сам загнал Украину в цугцванг, а теперь включает дурочку в стиле "я не я и подпись не моя"...
Вы вменяемы? (Почему мне нравиться смотреть шоу "Вечер с Соловьёвым" - понимаешь, что в РФ полная ППЦ. ) Развод войск, деоккупация, ... - а казломордых, ссущихся под себя шутов и скоморохов, - можете хочь в кладовку к себе - на ночь. Какое они имеют отношение к деоккупированной части? Они есть представители оккупационных частей рейсх-пуйла РФ. ОРДО и ОРЛО - под чем стоит ихняя подпись.
Мы общаемся вроде на одном языке, но Ваши способности к вменяемости просто поражают! Я Вам уже рекомендовал: Не кормитесь "Новостями РФ" перед едой - чревато полной амнезией, и невосприятие окружающей реальности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А на эту помойку, где даже жена Президента успела побывать, все никак не найдется управы...
Мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине заявила о незаконной деятельности сайта "Миротворец" и призвала депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие
"Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент – это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, составляет опасность для таких людей"
В частности, боевики осуществили обстрелы возле Опытного, Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Травневого. Дважды противник стрелял в районе Новогнатовки, Павлополя, Новотроицкого, Луганского и Золотого.
Президенты Украины Владимир Зеленский отметил, что об имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в новый закон об «особом статусе» рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе.
Вроде всё и правильно говорит. Но у меня сомнения, что он так думает.
flyman написав:При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.
Так за что вы тогда тут,порохофилы, ,пардон,рвете глотку и задницу если возврат Донбасса будет экономической катастрофой для Украины?
знову істерика. ти розберись : за ізоляцію,чи возврат в задницю
п.с. і кого ти валянок порохофілом назвав? ти в свому розумі, чи все з методички?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Вибрали недоумка,а тепер за нього міркуємо, щоб цей блазЗЕнь Країну не згубив. Формули всілякі обговорюємо,чи потрібна ДіРа Україні,чи ні, та на яких умовах. ДожилИся до крайнощів. Скажу відверто одне, я не порохобот і не ЗЕбіл, так от, лайно (населення), яке там проживає нам зовсім не потрібне в Україні, бо це гальмо на десятиліття, лапті так і не знімемо. Або війну треба вигравати військовим шляхом до кордонів, або риємо рів і нехай там зомбаки як хочуть, так і еволюціонують, поки не виздихають з піда рашкою. Ракову пухлину в здорове європейське суспільство інтегрувати, це однаково, що вирок на загибель держави Україна.Тому скільки тут не вигадувати дурню, з варіантами припинення війни - марна справа. Або виграєм, або програєм, крапка.Читаю, читаю, а Zадротам аби кнопати.Що сказати, хворі люди, мислення хворе, "гнид" дуже багато у суспільстві, хоча у кожного повинно бути в мізках, якщо він українець, а не хохол, тільки одне, це Слава Україні! Слава Нації! Слава українським Захисникам!
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 16 жов, 2019 20:40, всього редагувалось 1 раз.
ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинское государство в нынешнем виде должно быть ликвидировано, так как создано в результате переворота и внешнего вмешательства, а взамен ему должна появиться новая, независимая Украина. Об этом говорится в заявлении главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.
shapo, что вы там про Израиль рассказывали и его ликвидацию со стороны арабов ? freeze, с кем там Украина должна начать договариваться, с "ДНР", "ЛНР" ? Или Украина должна требовать убрать эти псевдореспублики Кто там ещё говорил, что у РФ нет цели ликвидации Украины, как государства ? ЛАДы и примкнувшие к нему зеды ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Перес де Куэльяр написав:Вибрали недоумка,а тепер за нього міркуємо, щоб цей блазЗЕнь Країну не згубив. Формули всілякі обговорюємо,чи потрібна ДіРа Україні,чи ні, та на яких умовах. ДожилИся до крайнощів. Скажу відверто одне, я не порохобот і не ЗЕбіл, так от, лайно (населення), яке там проживає нам зовсім не потрібне в Україні, бо це гальмо на десятиліття, лапті так і не знімемо. Або війну треба вигравати військовим шляхом до кордонів, або риємо рів і нехай там зомбаки як хочуть, так і еволюціонують, поки не виздихають з піда рашкою. Ракову пухлину в здорове європейське суспільство інтегрувати, це однаково, що вирок на загибель держави Україна.Тому скільки тут не вигадувати дурню, з варіантами припинення війни - марна справа. Або виграєм, або програєм, крапка.Читаю, читаю, а Zадротам аби кнопати.Що сказати, хворі люди, мислення хворе, "гнид" дуже багато у суспільстві, хоча у кожного повинно бути в мізках, якщо він українець, а не хохол, тільки одне, це Слава Україні! Слава Нації! Слава українським Захисникам!
Дык и я говорю то же самое. Только без ура-патриотической спеси, гаденьких оскорблений в адрес людей, которых не знаю, и набора лексических ошибок начальной школы