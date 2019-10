Додано: Сер 16 жов, 2019 19:34

shapo написав: flyman написав: При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.



Так за что вы тогда тут,порохофилы, ,пардон,рвете глотку и задницу если возврат Донбасса будет экономической катастрофой для Украины? Так за что вы тогда тут,порохофилы, ,пардон,рвете глотку и задницу если возврат Донбасса будет экономической катастрофой для Украины?

знову істерика.

ти розберись : за ізоляцію,чи возврат в задницю



п.с.

і кого ти валянок порохофілом назвав?

ти в свому розумі, чи все з методички? знову істерика.ти розберись : за ізоляцію,чи возврат в задницюп.с.і кого ти валянок порохофілом назвав?ти в свому розумі, чи все з методички?

