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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4304430543064307>
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:46

  zРадио написав:И? Я что где-то когда-то говорил, что диалог - это приемлемый способ поведения в отношение боевиков? Цитируйте тогда, я подожду :mrgreen: А горлом меня брать не стоит - все равно не удастся...

:cry:
- Это уже клиника.
Вы уже не способны воспринимать данную Вам информацию - она идёт в разрез с "Политикой х..ла."? И того дерьма, что Вам воткнули в голову?

  zРадио написав:Политика "отпетливания" от выполнения Минских соглашений - правильная. Если Зеленский этого еще не понял, то только потому что "еще" - значит, скоро поймет. И без помощи мітингувальників!

Именно Вам, на этом форуме были наданы скан документов с участниками и их подписями.
Читайте по БУКВАМ:
Оккупант - в лице РФ
Представители ОРЛО - "Оккупированных районов Луганской области"
ОРДО - "Оккупированных районов Донецкой области"
Представители Украины.

  zРадио написав:Не Порошенко и его адептам бегать с транспарантами "Ні капітуляції", занимаясь внутриполитической борьбой вместо геополитики. Сам загнал Украину в цугцванг, а теперь включает дурочку в стиле "я не я и подпись не моя"...

Вы вменяемы?
(Почему мне нравиться смотреть шоу "Вечер с Соловьёвым" - понимаешь, что в РФ полная ППЦ. :!: )
Развод войск, деоккупация, ... - а казломордых, ссущихся под себя шутов и скоморохов, - можете хочь в кладовку к себе - на ночь.
Какое они имеют отношение к деоккупированной части? Они есть представители оккупационных частей рейсх-пуйла РФ. ОРДО и ОРЛО - под чем стоит ихняя подпись.

Мы общаемся вроде на одном языке, но Ваши способности к вменяемости просто поражают!
Я Вам уже рекомендовал: Не кормитесь "Новостями РФ" перед едой - чревато полной амнезией, и невосприятие окружающей реальности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:56

А на эту помойку, где даже жена Президента успела побывать, все никак не найдется управы...

Мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине заявила о незаконной деятельности сайта "Миротворец" и призвала депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие

"Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент – это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, составляет опасность для таких людей"

https://www.depo.ua/rus/life/v-oon-naik ... 0161046406
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:02

Kudrjavuy

Игнор троллю, получающему наслаждение от вечеров с соловьевым :mrgreen:

PS: занимательно, что взбесился он после моего поста, высмеивающего поклонение нацистской символике...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:03

Re: Політичні дискусії

Заскучали ? :) Я и сам заскучал, ибо новостей крайне мало. НО
Ітогі подвєдьом. 2019-10-16

1) Возле Петровского и Золотого не стреляли уже два дня - Зеленский
В тоже время
Боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим тишины: погибли два военных, четверо ранены
В частности, боевики осуществили обстрелы возле Опытного, Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Травневого. Дважды противник стрелял в районе Новогнатовки, Павлополя, Новотроицкого, Луганского и Золотого.

Брехливый клоун

2) Зеленский считает преждевременными разговоры о применении "формулы Штайнмайера"
Президенты Украины Владимир Зеленский отметил, что об имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в новый закон об «особом статусе» рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе.

Вроде всё и правильно говорит. Но у меня сомнения, что он так думает.

3) Журналист опубликовал показательное фото из Донецка: в филармонии открыли "Алкомаркет"
"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал он.

Тут даже нечего комментировать ...

4) "Какой-то змей": Кернес высказался о депутате, который не поддержал переименование станции метро
"Снова Черняк. Какой-то змей б***ь, - сказал Кернес в адрес депутата.

То чёрт у Зеленского, то змей у Кернеса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:18


О ботах "мы за мир". Похоже многие здесь на форуме - кремлеботы.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:34

  shapo написав:
  flyman написав:При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.


Так за что вы тогда тут,порохофилы, ,пардон,рвете глотку и задницу если возврат Донбасса будет экономической катастрофой для Украины?

знову істерика.
ти розберись : за ізоляцію,чи возврат в задницю

п.с.
і кого ти валянок порохофілом назвав?
ти в свому розумі, чи все з методички?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:16

Re: Політичні дискусії

Вибрали недоумка,а тепер за нього міркуємо, щоб цей блазЗЕнь Країну не згубив. Формули всілякі обговорюємо,чи потрібна ДіРа Україні,чи ні, та на яких умовах. ДожилИся до крайнощів. Скажу відверто одне, я не порохобот і не ЗЕбіл, так от, лайно (населення), яке там проживає нам зовсім не потрібне в Україні, бо це гальмо на десятиліття, лапті так і не знімемо. Або війну треба вигравати військовим шляхом до кордонів, або риємо рів і нехай там зомбаки як хочуть, так і еволюціонують, поки не виздихають з піда рашкою. Ракову пухлину в здорове європейське суспільство інтегрувати, це однаково, що вирок на загибель держави Україна.Тому скільки тут не вигадувати дурню, з варіантами припинення війни - марна справа. Або виграєм, або програєм, крапка.Читаю, читаю, а Zадротам аби кнопати.Що сказати, хворі люди, мислення хворе, "гнид" дуже багато у суспільстві, хоча у кожного повинно бути в мізках, якщо він українець, а не хохол, тільки одне, це Слава Україні! Слава Нації! Слава українським Захисникам!
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 16 жов, 2019 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:38

Re: Політичні дискусії

Глава ДНР заявил, что украинское государство в нынешнем виде должно быть ликвидировано
ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинское государство в нынешнем виде должно быть ликвидировано, так как создано в результате переворота и внешнего вмешательства, а взамен ему должна появиться новая, независимая Украина. Об этом говорится в заявлении главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

shapo, что вы там про Израиль рассказывали и его ликвидацию со стороны арабов ?
freeze, с кем там Украина должна начать договариваться, с "ДНР", "ЛНР" ? Или Украина должна требовать убрать эти псевдореспублики
Кто там ещё говорил, что у РФ нет цели ликвидации Украины, как государства ? ЛАДы и примкнувшие к нему зеды ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:45

Re: Політичні дискусії

Кстати, а куда все пригожинские пропали.
Прямо, как по команде.
Ждут решения по Привату.
Или ещё чего задумано нехорошего
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:54

  Перес де Куэльяр написав:Вибрали недоумка,а тепер за нього міркуємо, щоб цей блазЗЕнь Країну не згубив. Формули всілякі обговорюємо,чи потрібна ДіРа Україні,чи ні, та на яких умовах. ДожилИся до крайнощів. Скажу відверто одне, я не порохобот і не ЗЕбіл, так от, лайно (населення), яке там проживає нам зовсім не потрібне в Україні, бо це гальмо на десятиліття, лапті так і не знімемо. Або війну треба вигравати військовим шляхом до кордонів, або риємо рів і нехай там зомбаки як хочуть, так і еволюціонують, поки не виздихають з піда рашкою. Ракову пухлину в здорове європейське суспільство інтегрувати, це однаково, що вирок на загибель держави Україна.Тому скільки тут не вигадувати дурню, з варіантами припинення війни - марна справа. Або виграєм, або програєм, крапка.Читаю, читаю, а Zадротам аби кнопати.Що сказати, хворі люди, мислення хворе, "гнид" дуже багато у суспільстві, хоча у кожного повинно бути в мізках, якщо він українець, а не хохол, тільки одне, це Слава Україні! Слава Нації! Слава українським Захисникам!


Дык и я говорю то же самое. Только без ура-патриотической спеси, гаденьких оскорблений в адрес людей, которых не знаю, пещерной ксенофобии и набора лексических ошибок начальной школы :mrgreen:
zРадио
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