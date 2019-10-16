Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:freeze, с кем там Украина должна начать договариваться, с "ДНР", "ЛНР" ? Или Украина должна требовать убрать эти псевдореспублики
Можно требовать все что угодно, хоть долива пива без пены.
А разумнее не пытаться никого дурить, в том числе и собственное население, и обьявить всем, что никто в Украине не собирается выполнять никакие минские соглашения и штайнмайеры, а после этого начать жить в новой обновленной реальности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Дык и я говорю то же самое. Только без ура-патриотической спеси, гаденьких оскорблений в адрес людей, которых не знаю, и набора лексических ошибок начальной школы
Ти, чухонець зовсім опосередковане в свїх дописах. Я хоч вивчаю українську і пишу, а тобі скроня мізки мабуть тисне, та скрізь калюжі під дупою ввижаються. Собача мова рідна? "Українець" запоребріковий.
Не переймайся ти так, виходь на свіже повітря хоч зрідка - не можна в криївці тижнями сидіти Тим паче, така погода чарівна
Щодо собачої мови - питай краще в песікота Моя рідна - російська. Проте українською володію краще, ніж 98% "щирих" патріотів...
Клиент_ написав:это что один из админов? мой пост с благодарностью удалили, на жалобу реакции нет. или это редакционная политика?
Послухайте уважно сюди, можу дати хустинку прибрати шмарклі для хворого руськім міром. Пояснюю, цей ресурс український, або ви пишете як українець, або виглядаєте пустим місцем, тобто нуль.Ваш лібералізм закінчується там, де торкається безпеки українського інформпростору.
Клиент_ написав:это что один из админов? мой пост с благодарностью удалили, на жалобу реакции нет. или это редакционная политика?
Послухайте уважно сюди, можу дати хустинку прибрати шмарклі для хворого руськім міром. Пояснюю, цей ресурс український, або ви пишете як українець, або виглядаєте пустим місцем, тобто нуль.Ваш лібералізм закінчується там, де торкається безпеки українського інформпростору.
ты много знаешь о нулях. украинцы дали оценку таким как ты на выборах. недалеко от нуля.
Клиент_ написав:это что один из админов? мой пост с благодарностью удалили, на жалобу реакции нет. или это редакционная политика?
Послухайте уважно сюди, можу дати хустинку прибрати шмарклі для хворого руськім міром. Пояснюю, цей ресурс український, або ви пишете як українець, або виглядаєте пустим місцем, тобто нуль.Ваш лібералізм закінчується там, де торкається безпеки українського інформпростору.
ты много знаешь о нулях. украинцы дали оценку таким как ты на выборах. недалеко от нуля.
Этот конкретный "нуль" зашкварился даже больше остальных. Я не далее как вчера публиковал интервью лидера националистов Билецкого, который, во-первых, давал его на русском языке (украинскому журналисту, не иностранцу!!!), а во-вторых, говорил о близости украинцев и русских, нуждающихся в конфедерационной интеграции на условиях Киева.
В общем, по мнению "нуля" - типовий хворий руськім міром В связи с этим вопрос - если даже не у националистов "нуль" черпает вдохновение, то где еще, кроме порохоботских методичек, можно найти подобные примеры ксенофобии??
freeze написав:А разумнее не пытаться никого дурить, в том числе и собственное население, и обьявить всем, что никто в Украине не собирается выполнять никакие минские соглашения и штайнмайеры, а после этого начать жить в новой обновленной реальности.
Населению-то объявить можно, подав это как перемогу над наследием кровавого мародера-барыги, а вот что делать с глубоко озабоченными западными партнерами ?
ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинское государство в нынешнем виде должно быть ликвидировано, так как создано в результате переворота и внешнего вмешательства, а взамен ему должна появиться новая, независимая Украина. Об этом говорится в заявлении главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.
Кто там ещё говорил, что у РФ нет цели ликвидации Украины, как государства ? ЛАДы и примкнувшие к нему зеды ?
Это передергивание. Пушилин говорил "в нынешнем виде", а не вообще ликвидировано. Мне Пушилин неприятен, но в этом есть рациональное зерно. Нам нужен новый проект государства, а не тот, который реализуется с 2014 года (и не тот, который был в 1991-2014). Во Франции было несколько "республик", сейчас вот - пятая. Нам действительно нужно переустройство страны на новых основаниях. Полагаю, вам и некоторым другим близок "майдановский" проект 2014 года, но он по факту оказался тупиковым, привел только к деградации и упадку и был по-сути отвергнут подавляющим большинством украинцев на выборах в текущем году. Значит, нужно переучреждение государства на основе новой Конституции, а для этого - диалог с равноправным участием всех граждан, регионов и социальных слоев, без деления на "ватников" и "бендеровцев" и на "патриотов" и "колаборантов".