Додано: Сер 16 жов, 2019 22:21

pesikot написав: Глава ДНР заявил, что украинское государство в нынешнем виде должно быть ликвидировано

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинское государство в нынешнем виде должно быть ликвидировано, так как создано в результате переворота и внешнего вмешательства, а взамен ему должна появиться новая, независимая Украина. Об этом говорится в заявлении главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Кто там ещё говорил, что у РФ нет цели ликвидации Украины, как государства ? ЛАДы и примкнувшие к нему зеды ? Кто там ещё говорил, что у РФ нет цели ликвидации Украины, как государства ? ЛАДы и примкнувшие к нему зеды ?

Это передергивание.Пушилин говорил "в нынешнем виде", а не вообще ликвидировано.Мне Пушилин неприятен, но в этом есть рациональное зерно. Нам нужен новый проект государства, а не тот, который реализуется с 2014 года (и не тот, который был в 1991-2014). Во Франции было несколько "республик", сейчас вот - пятая. Нам действительно нужно переустройство страны на новых основаниях. Полагаю, вам и некоторым другим близок "майдановский" проект 2014 года, но он по факту оказался тупиковым, привел только к деградации и упадку и был по-сути отвергнут подавляющим большинством украинцев на выборах в текущем году.Значит, нужно переучреждение государства на основе новой Конституции, а для этого - диалог с равноправным участием всех граждан, регионов и социальных слоев, без деления на "ватников" и "бендеровцев" и на "патриотов" и "колаборантов".