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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4305430643074308 Додано: Сер 16 жов, 2019 22:57 Schmit написав: Tegularius написав: Нам нужен новый проект государства, а не тот, который реализуется с 2014 года (и не тот, который был в 1991-2014). Нам нужен новый проект государства, а не тот, который реализуется с 2014 года (и не тот, который был в 1991-2014).

Кому это нам? Мне не нужен, как и большинству украинцев (социологию можете посмотреть на сайте Разумкова). Кому это нам? Мне не нужен, как и большинству украинцев (социологию можете посмотреть на сайте Разумкова).

И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями. Помните его рекламный ролик с людьми, переходящими дорогу? Или одну из последних сценок сериала "Слуга народа" с братанием донецких и львовских?



А поддержка политиков, реализовывавших ваш любимый проект в 2014-19 годах - ниже любого плинтуса. Здесь даже говорить не о чем. И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями. Помните его рекламный ролик с людьми, переходящими дорогу? Или одну из последних сценок сериала "Слуга народа" с братанием донецких и львовских?А поддержка политиков, реализовывавших ваш любимый проект в 2014-19 годах - ниже любого плинтуса. Здесь даже говорить не о чем. Tegularius Повідомлень: 975 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 23:19 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями. И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями.

Нет, он пришел к власти на популизме, лжи и поливании помоями папередныкив при помощи Г+Г, бигусов, шабуниных, шариев и прочих. Нет, он пришел к власти на популизме, лжи и поливании помоями папередныкив при помощи Г+Г, бигусов, шабуниных, шариев и прочих. Schmit

Повідомлень: 641 З нами з: 08.09.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 00:31 Перес де Куэльяр написав: так от, лайно (населення), яке там проживає нам зовсім не потрібне в Україні, бо це гальмо на десятиліття...



Ракову пухлину в здорове європейське суспільство інтегрувати, це однаково, що вирок на загибель держави Україна. так от, лайно (населення), яке там проживає нам зовсім не потрібне в Україні, бо це гальмо на десятиліття...Ракову пухлину в здорове європейське суспільство інтегрувати, це однаково, що вирок на загибель держави Україна.

Практика - критерій істини. 5 років без "лайна" не призвели до одужання організму. Ракові пухлини перейшли в метастази. Організм хворий в цілому. І різати кінцівки, намагаючись зупинити метастази, не вихід. Перетворити хворого ще й на інваліда? Ти розумний: голова, два вуха, посередині хвостик... Придумай щось краще, га? Практика - критерій істини. 5 років без "лайна" не призвели до одужання організму. Ракові пухлини перейшли в метастази. Організм хворий в цілому. І різати кінцівки, намагаючись зупинити метастази, не вихід. Перетворити хворого ще й на інваліда? Ти розумний: голова, два вуха, посередині хвостик... Придумай щось краще, га? Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26852 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 00:33 Schmit написав: Tegularius написав: И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями. И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями.

Нет, он пришел к власти на популизме, лжи и поливании помоями папередныкив при помощи Г+Г, бигусов, шабуниных, шариев и прочих. Нет, он пришел к власти на популизме, лжи и поливании помоями папередныкив при помощи Г+Г, бигусов, шабуниных, шариев и прочих.

Коротко і зрозуміло! Але на жаль не для всіх...

P.s. Я б ще доповнив за допомогою фільму "Слуга народу". Безмозкові в захваті від цього "шедевру"! Коротко і зрозуміло! Але на жаль не для всіх...P.s. Я б ще доповнив за допомогою фільму "Слуга народу". Безмозкові в захваті від цього "шедевру"! Кармелюк 1

Повідомлень: 574 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4305430643074308 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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