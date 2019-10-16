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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:57
Schmit написав: Tegularius написав:
Нам нужен новый проект государства, а не тот, который реализуется с 2014 года (и не тот, который был в 1991-2014).
Кому это нам? Мне не нужен, как и большинству украинцев (социологию можете посмотреть на сайте Разумкова).
И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями. Помните его рекламный ролик с людьми, переходящими дорогу? Или одну из последних сценок сериала "Слуга народа" с братанием донецких и львовских?
А поддержка политиков, реализовывавших ваш любимый проект в 2014-19 годах - ниже любого плинтуса. Здесь даже говорить не о чем.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 23:19
Tegularius написав:
И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями.
Нет, он пришел к власти на популизме, лжи и поливании помоями папередныкив при помощи Г+Г, бигусов, шабуниных, шариев и прочих.
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Schmit
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Додано: Чет 17 жов, 2019 00:31
Перес де Куэльяр написав:
так от, лайно (населення), яке там проживає нам зовсім не потрібне в Україні, бо це гальмо на десятиліття...
Ракову пухлину в здорове європейське суспільство інтегрувати, це однаково, що вирок на загибель держави Україна.
Практика - критерій істини. 5 років без "лайна" не призвели до одужання організму. Ракові пухлини перейшли в метастази. Організм хворий в цілому. І різати кінцівки, намагаючись зупинити метастази, не вихід. Перетворити хворого ще й на інваліда? Ти розумний: голова, два вуха, посередині хвостик... Придумай щось краще, га?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 00:33
Schmit написав: Tegularius написав:
И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями.
Нет, он пришел к власти на популизме, лжи и поливании помоями папередныкив при помощи Г+Г, бигусов, шабуниных, шариев и прочих.
Коротко і зрозуміло! Але на жаль не для всіх...
P.s. Я б ще доповнив за допомогою фільму "Слуга народу". Безмозкові в захваті від цього "шедевру"!
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