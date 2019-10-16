RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4305430643074308
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:57

  Schmit написав:
  Tegularius написав:Нам нужен новый проект государства, а не тот, который реализуется с 2014 года (и не тот, который был в 1991-2014).

Кому это нам? Мне не нужен, как и большинству украинцев (социологию можете посмотреть на сайте Разумкова).

И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями. Помните его рекламный ролик с людьми, переходящими дорогу? Или одну из последних сценок сериала "Слуга народа" с братанием донецких и львовских?

А поддержка политиков, реализовывавших ваш любимый проект в 2014-19 годах - ниже любого плинтуса. Здесь даже говорить не о чем.
Tegularius
 
Повідомлень: 975
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:19

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями.

Нет, он пришел к власти на популизме, лжи и поливании помоями папередныкив при помощи Г+Г, бигусов, шабуниных, шариев и прочих.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 641
З нами з: 08.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 00:31

  Перес де Куэльяр написав: так от, лайно (населення), яке там проживає нам зовсім не потрібне в Україні, бо це гальмо на десятиліття...

Ракову пухлину в здорове європейське суспільство інтегрувати, це однаково, що вирок на загибель держави Україна.

Практика - критерій істини. 5 років без "лайна" не призвели до одужання організму. Ракові пухлини перейшли в метастази. Організм хворий в цілому. І різати кінцівки, намагаючись зупинити метастази, не вихід. Перетворити хворого ще й на інваліда? Ти розумний: голова, два вуха, посередині хвостик... Придумай щось краще, га? :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26852
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 00:33

  Schmit написав:
  Tegularius написав:И что там? Люди связывают надежды с новым президентом и ещ не успели в нем разочароваться. Он пришел на обещаниях переустройства Украины на новых основаниях, примирения украинцев, разделенных идеологиями.

Нет, он пришел к власти на популизме, лжи и поливании помоями папередныкив при помощи Г+Г, бигусов, шабуниных, шариев и прочих.

Коротко і зрозуміло! Але на жаль не для всіх...
P.s. Я б ще доповнив за допомогою фільму "Слуга народу". Безмозкові в захваті від цього "шедевру"!
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 574
З нами з: 26.08.12
Подякував: 207 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4305430643074308
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6194)
17.10.2019 02:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.