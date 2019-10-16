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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4305430643074308 Додано: Чет 17 жов, 2019 05:02 Re: Політичні дискусії https://uainfo.org/blognews/1571240289- ... en-na.html Здобули разом: airmax78 Повідомлень: 32101 З нами з: 25.10.12 Подякував: 819 раз. Подякували: 3708 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 05:36 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Кстати, а куда все пригожинские пропали. Кстати, а куда все пригожинские пропали.



Оплакують:



https://enovosty.com/news_abroad/full/1 ... -prigozhin В авиакатастрофе погиб близкий друг и соратник Путина Евгений Пригожин



По привату також добра новина:

https://nv.ua/ukr/biz/finance/sud-v-lon ... 47997.html Вчора Апеляційний суд Лондона і Вельсу задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку на рішення Високого суду Лондона про невідповідність юрисдикції позову держбанку до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести компаній. Тепер колишніх власників Приватбанку очікує затяжна битва в суді, несхожому на Баришівський, Печерський або столичний окружний. Оплакують:По привату також добра новина: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2859 З нами з: 19.04.12 Подякував: 36 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 05:39 Перес де Куэльяр написав: хворі люди, мислення хворе, "гнид" дуже багато у суспільстві хворі люди, мислення хворе, "гнид" дуже багато у суспільстві

— Хто ти?— спитав маленький принц.— Ти такий гарний!

— Я лис,— відповів той.

— Пограйся зі мною,— попрохав маленький принц.— Мені так журно...

— Я не можу з тобою гратися,— мовив лис.— Я не приручений.

— О, даруй,— сказав маленький принц. Але подумав і додав: А що означає — приручити?

— Це поняття давно забуте,— мовив лис,— Воно означає: прихилити до себе...

— Прихилити до себе?

— Авжеж,— мовив лис.— Ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достоту такий, як сто тисяч інших. I ти мені не потрібний. I я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, достоту, як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі. I я буду для тебе єдиний на цілім світі...

Лис замовк і довго глядів на маленького принца. А потім попросив знову:

— Будь ласка... приручи мене!

— Я б радо,— відмовив маленький принц,— але в мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей.

— Узнати можна лише те, що приручиш,— мовив лис.— Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля — приручи мене!

— А що для цього треба зробити? — спитав маленький принц.

— Треба бути дуже терплячим,— відказав лис.— Спершу ти сядеш трошки далі від мене на траву, ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова — це джерело непорозуміння. Але щодня ти сідатимеш трошки ближче...

Назавтра маленький принц прийшов знову.

— Краще, якби ти приходив о тій самій порі,— попросив лис. — Якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися. Я узнаю ціну щастю. А як ти приходитимеш коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце...

Так маленький принц приручив лиса. I коли настала пора прощатися, лис казав:

— О, я плакатиму по тобі.

— Сам винний,— мовив маленький принц.— Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив...

— Авжеж,— згодився лис.

— Але ж ти плакатимеш! — мовив маленький принц.

Він замовк. Потім додав:

— Піди ще поглянь на рожі. Ти зрозумієш, що твоя рожа — єдина на світі. А як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю.

Маленький принц пішов глянути на рожі.

— Ви нітрохи не схожі на мою рожу,— мовив він їм.— Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився від ста тисяч інших лисів. Але я з ним заприятелював, і нині він — єдиний в усьому світі.

Рожі дуже зніяковіли.

— Ви дуже гарні, але порожні,— сказав іще маленький принц.— Задля вас не схочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою рожу подумає, що вона така сама, як і ви. Але вона одна-єдина, над усе найдорожча. Я-бо полив її. Я-бо накрив її скляним ковпаком. Я-бо затулив її ширмою. Я-бо нищив задля неї гусінь, лишив тільки двох чи трьох, щоб повиводились метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилась і навіть як замовкала. Рожа ця — моя.

I маленький принц вернувся до лиса.

— Прощавай...— мовив він.

— Прощавай,— відповів лис.— Ось моя таємниця. Вона дуже проста: лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима.

— Найголовнішого не побачиш очима,— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.

— Твоя рожа дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу.

— Моя рожа дорога мені...— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.

— Люди забули цю істину,— мовив лис,— але ти не забувай. Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою рожу.

— Я відповідаю за свою рожу,— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. — Хто ти?— спитав маленький принц.— Ти такий гарний!— Я лис,— відповів той.— Пограйся зі мною,— попрохав маленький принц.— Мені так журно...— Я не можу з тобою гратися,— мовив лис.— Я не приручений.— О, даруй,— сказав маленький принц. Але подумав і додав: А що означає — приручити?— Це поняття давно забуте,— мовив лис,— Воно означає: прихилити до себе...— Прихилити до себе?— Авжеж,— мовив лис.— Ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достоту такий, як сто тисяч інших. I ти мені не потрібний. I я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, достоту, як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі. I я буду для тебе єдиний на цілім світі...Лис замовк і довго глядів на маленького принца. А потім попросив знову:— Будь ласка... приручи мене!— Я б радо,— відмовив маленький принц,— але в мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей.— Узнати можна лише те, що приручиш,— мовив лис.— Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля — приручи мене!— А що для цього треба зробити? — спитав маленький принц.— Треба бути дуже терплячим,— відказав лис.— Спершу ти сядеш трошки далі від мене на траву, ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова — це джерело непорозуміння. Але щодня ти сідатимеш трошки ближче...Назавтра маленький принц прийшов знову.— Краще, якби ти приходив о тій самій порі,— попросив лис. — Якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися. Я узнаю ціну щастю. А як ти приходитимеш коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце...Так маленький принц приручив лиса. I коли настала пора прощатися, лис казав:— О, я плакатиму по тобі.— Сам винний,— мовив маленький принц.— Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив...— Авжеж,— згодився лис.— Але ж ти плакатимеш! — мовив маленький принц.Він замовк. Потім додав:— Піди ще поглянь на рожі. Ти зрозумієш, що твоя рожа — єдина на світі. А як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю.Маленький принц пішов глянути на рожі.— Ви нітрохи не схожі на мою рожу,— мовив він їм.— Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився від ста тисяч інших лисів. Але я з ним заприятелював, і нині він — єдиний в усьому світі.Рожі дуже зніяковіли.— Ви дуже гарні, але порожні,— сказав іще маленький принц.— Задля вас не схочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою рожу подумає, що вона така сама, як і ви. Але вона одна-єдина, над усе найдорожча. Я-бо полив її. Я-бо накрив її скляним ковпаком. Я-бо затулив її ширмою. Я-бо нищив задля неї гусінь, лишив тільки двох чи трьох, щоб повиводились метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилась і навіть як замовкала. Рожа ця — моя.I маленький принц вернувся до лиса.— Прощавай...— мовив він.— Прощавай,— відповів лис.— Ось моя таємниця. Вона дуже проста: лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима.— Найголовнішого не побачиш очима,— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.— Твоя рожа дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу.— Моя рожа дорога мені...— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.— Люди забули цю істину,— мовив лис,— але ти не забувай. Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою рожу.— Я відповідаю за свою рожу,— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26854 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 06:18 flyman написав: При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут. При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег.



shapo написав: Так за что вы тогда тут,порохофилы, ,пардон,рвете глотку и задницу если возврат Донбасса будет экономической катастрофой для Украины? Так за что вы тогда тут,порохофилы, ,пардон,рвете глотку и задницу если возврат Донбасса будет экономической катастрофой для Украины?





flyman написав: знову істерика.

ти розберись : за ізоляцію,чи возврат в задницю знову істерика.ти розберись : за ізоляцію,чи возврат в задницю



1)Истерика только у таких как ты с криками "все пропало,вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!"

2) Ты сам разберись в том, что написал.

То вы вопите , что ни пяди земли родной земли не отдадите политой не вашей кровью, то постишь, что воевать-то не за что - земля ни на что не годится.

Так за что ты собрался воевать?

За людей многие из которых вас ненавидят т.к. их родственники тоже погибли в этой бойне?

И где твоя "изоляция"?

Донбасс изолируешь или всю Украину?

Что касается задницы,то Украина из нее уже 28 лет не вылазит с тех пор как ей стали управлять бывшие секретарь ЦК КПУ по идеологии и парторг большого военного завода вдруг прозревшие и наконец понявшие,что всю жизнь не то проповедовали и неправильно (хотя и очень неплохо по советским стандартам) жили.

А добили неньку бухгалтер,завгар и барыга которых бы раньше и близко к управлению государства не допустили.





flyman написав: п.с.

і кого ти валянок порохофілом назвав?

ти в свому розумі, чи все з методички? п.с.і кого ти валянок порохофілом назвав?ти в свому розумі, чи все з методички?



Так ты не порохофил и не порохобот.

А кто?

Нацик в вышиванке и с эсесовскими рунами?

Или толерантный европеец ненавидящий все русское? 1)Истерика только у таких как ты с криками "все пропало,вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!"2) Ты сам разберись в том, что написал.То вы вопите , что ни пяди земли родной земли не отдадите политой не вашей кровью, то постишь, что воевать-то не за что - земля ни на что не годится.Так за что ты собрался воевать?За людей многие из которых вас ненавидят т.к. их родственники тоже погибли в этой бойне?И где твоя "изоляция"?Донбасс изолируешь или всю Украину?Что касается задницы,то Украина из нее уже 28 лет не вылазит с тех пор как ей стали управлять бывшие секретарь ЦК КПУ по идеологии и парторг большого военного завода вдруг прозревшие и наконец понявшие,что всю жизнь не то проповедовали и неправильно (хотя и очень неплохо по советским стандартам) жили.А добили неньку бухгалтер,завгар и барыга которых бы раньше и близко к управлению государства не допустили.Так ты не порохофил и не порохобот.А кто?Нацик в вышиванке и с эсесовскими рунами?Или толерантный европеец ненавидящий все русское? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2166 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 06:21 pesikot написав: shapo, что вы там про Израиль рассказывали и его ликвидацию со стороны арабов ? , что вы там про Израиль рассказывали и его ликвидацию со стороны арабов ?



И я, и ЛАД уже надцать раз все это тебе подробно разъясняли.

Если до сих пор не понял, то уже никогда не поймешь. И я, и ЛАД уже надцать раз все это тебе подробно разъясняли.Если до сих пор не понял, то уже никогда не поймешь. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2166 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 06:44 Я удивляюсь, как в shapo уживаются любовь к Израилю и любовь к СССР и России и всему советскому/русскому. Какая-то разновидность Стокгольмского синдрома. airmax78 Повідомлень: 32101 З нами з: 25.10.12 Подякував: 819 раз. Подякували: 3708 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4305430643074308 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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