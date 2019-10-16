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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4305430643074308
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 05:02

Re: Політичні дискусії

Здобули разом: https://uainfo.org/blognews/1571240289- ... en-na.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 05:36

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Кстати, а куда все пригожинские пропали.


Оплакують:
В авиакатастрофе погиб близкий друг и соратник Путина Евгений Пригожин
https://enovosty.com/news_abroad/full/1 ... -prigozhin


По привату також добра новина:
Вчора Апеляційний суд Лондона і Вельсу задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку на рішення Високого суду Лондона про невідповідність юрисдикції позову держбанку до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести компаній. Тепер колишніх власників Приватбанку очікує затяжна битва в суді, несхожому на Баришівський, Печерський або столичний окружний. https://nv.ua/ukr/biz/finance/sud-v-lon ... 47997.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 05:39

  Перес де Куэльяр написав: хворі люди, мислення хворе, "гнид" дуже багато у суспільстві

— Хто ти?— спитав маленький принц.— Ти такий гарний!
— Я лис,— відповів той.
— Пограйся зі мною,— попрохав маленький принц.— Мені так журно...
— Я не можу з тобою гратися,— мовив лис.— Я не приручений.
— О, даруй,— сказав маленький принц. Але подумав і додав: А що означає — приручити?
— Це поняття давно забуте,— мовив лис,— Воно означає: прихилити до себе...
— Прихилити до себе?
— Авжеж,— мовив лис.— Ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достоту такий, як сто тисяч інших. I ти мені не потрібний. I я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, достоту, як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі. I я буду для тебе єдиний на цілім світі...
Лис замовк і довго глядів на маленького принца. А потім попросив знову:
— Будь ласка... приручи мене!
— Я б радо,— відмовив маленький принц,— але в мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей.
— Узнати можна лише те, що приручиш,— мовив лис.— Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля — приручи мене!
— А що для цього треба зробити? — спитав маленький принц.
— Треба бути дуже терплячим,— відказав лис.— Спершу ти сядеш трошки далі від мене на траву, ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова — це джерело непорозуміння. Але щодня ти сідатимеш трошки ближче...
Назавтра маленький принц прийшов знову.
— Краще, якби ти приходив о тій самій порі,— попросив лис. — Якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися. Я узнаю ціну щастю. А як ти приходитимеш коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце...
Так маленький принц приручив лиса. I коли настала пора прощатися, лис казав:
— О, я плакатиму по тобі.
— Сам винний,— мовив маленький принц.— Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив...
— Авжеж,— згодився лис.
— Але ж ти плакатимеш! — мовив маленький принц.
Він замовк. Потім додав:
— Піди ще поглянь на рожі. Ти зрозумієш, що твоя рожа — єдина на світі. А як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю.
Маленький принц пішов глянути на рожі.
— Ви нітрохи не схожі на мою рожу,— мовив він їм.— Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився від ста тисяч інших лисів. Але я з ним заприятелював, і нині він — єдиний в усьому світі.
Рожі дуже зніяковіли.
— Ви дуже гарні, але порожні,— сказав іще маленький принц.— Задля вас не схочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою рожу подумає, що вона така сама, як і ви. Але вона одна-єдина, над усе найдорожча. Я-бо полив її. Я-бо накрив її скляним ковпаком. Я-бо затулив її ширмою. Я-бо нищив задля неї гусінь, лишив тільки двох чи трьох, щоб повиводились метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилась і навіть як замовкала. Рожа ця — моя.
I маленький принц вернувся до лиса.
— Прощавай...— мовив він.
— Прощавай,— відповів лис.— Ось моя таємниця. Вона дуже проста: лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима.
— Найголовнішого не побачиш очима,— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.
— Твоя рожа дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу.
— Моя рожа дорога мені...— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.
— Люди забули цю істину,— мовив лис,— але ти не забувай. Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою рожу.
— Я відповідаю за свою рожу,— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 06:18

  flyman написав:При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.


  shapo написав:Так за что вы тогда тут,порохофилы, ,пардон,рвете глотку и задницу если возврат Донбасса будет экономической катастрофой для Украины?



  flyman написав:знову істерика.
ти розберись : за ізоляцію,чи возврат в задницю


1)Истерика только у таких как ты с криками "все пропало,вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!"
2) Ты сам разберись в том, что написал.
То вы вопите , что ни пяди земли родной земли не отдадите политой не вашей кровью, то постишь, что воевать-то не за что - земля ни на что не годится.
Так за что ты собрался воевать?
За людей многие из которых вас ненавидят т.к. их родственники тоже погибли в этой бойне?
И где твоя "изоляция"?
Донбасс изолируешь или всю Украину?
Что касается задницы,то Украина из нее уже 28 лет не вылазит с тех пор как ей стали управлять бывшие секретарь ЦК КПУ по идеологии и парторг большого военного завода вдруг прозревшие и наконец понявшие,что всю жизнь не то проповедовали и неправильно (хотя и очень неплохо по советским стандартам) жили.
А добили неньку бухгалтер,завгар и барыга которых бы раньше и близко к управлению государства не допустили.


  flyman написав:п.с.
і кого ти валянок порохофілом назвав?
ти в свому розумі, чи все з методички?


Так ты не порохофил и не порохобот.
А кто?
Нацик в вышиванке и с эсесовскими рунами?
Или толерантный европеец ненавидящий все русское?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 06:21

  pesikot написав:shapo, что вы там про Израиль рассказывали и его ликвидацию со стороны арабов ?


И я, и ЛАД уже надцать раз все это тебе подробно разъясняли.
Если до сих пор не понял, то уже никогда не поймешь.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 06:44

Я удивляюсь, как в shapo уживаются любовь к Израилю и любовь к СССР и России и всему советскому/русскому. Какая-то разновидность Стокгольмского синдрома.
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