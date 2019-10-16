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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 жов, 2019 05:02
Re: Політичні дискусії
Здобули разом:
Додано: Чет 17 жов, 2019 05:36
Re: Політичні дискусії
Оплакують:
По привату також добра новина:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 17 жов, 2019 05:39
— Хто ти?— спитав маленький принц.— Ти такий гарний!
— Я лис,— відповів той.
— Пограйся зі мною,— попрохав маленький принц.— Мені так журно...
— Я не можу з тобою гратися,— мовив лис.— Я не приручений.
— О, даруй,— сказав маленький принц. Але подумав і додав: А що означає — приручити?
— Це поняття давно забуте,— мовив лис,— Воно означає: прихилити до себе...
— Прихилити до себе?
— Авжеж,— мовив лис.— Ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достоту такий, як сто тисяч інших. I ти мені не потрібний. I я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, достоту, як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі. I я буду для тебе єдиний на цілім світі...
Лис замовк і довго глядів на маленького принца. А потім попросив знову:
— Будь ласка... приручи мене!
— Я б радо,— відмовив маленький принц,— але в мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей.
— Узнати можна лише те, що приручиш,— мовив лис.— Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля — приручи мене!
— А що для цього треба зробити? — спитав маленький принц.
— Треба бути дуже терплячим,— відказав лис.— Спершу ти сядеш трошки далі від мене на траву, ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова — це джерело непорозуміння. Але щодня ти сідатимеш трошки ближче...
Назавтра маленький принц прийшов знову.
— Краще, якби ти приходив о тій самій порі,— попросив лис. — Якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися. Я узнаю ціну щастю. А як ти приходитимеш коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце...
Так маленький принц приручив лиса. I коли настала пора прощатися, лис казав:
— О, я плакатиму по тобі.
— Сам винний,— мовив маленький принц.— Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив...
— Авжеж,— згодився лис.
— Але ж ти плакатимеш! — мовив маленький принц.
Він замовк. Потім додав:
— Піди ще поглянь на рожі. Ти зрозумієш, що твоя рожа — єдина на світі. А як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю.
Маленький принц пішов глянути на рожі.
— Ви нітрохи не схожі на мою рожу,— мовив він їм.— Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився від ста тисяч інших лисів. Але я з ним заприятелював, і нині він — єдиний в усьому світі.
Рожі дуже зніяковіли.
— Ви дуже гарні, але порожні,— сказав іще маленький принц.— Задля вас не схочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою рожу подумає, що вона така сама, як і ви. Але вона одна-єдина, над усе найдорожча. Я-бо полив її. Я-бо накрив її скляним ковпаком. Я-бо затулив її ширмою. Я-бо нищив задля неї гусінь, лишив тільки двох чи трьох, щоб повиводились метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилась і навіть як замовкала. Рожа ця — моя.
I маленький принц вернувся до лиса.
— Прощавай...— мовив він.
— Прощавай,— відповів лис.— Ось моя таємниця. Вона дуже проста: лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима.
— Найголовнішого не побачиш очима,— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.
— Твоя рожа дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу.
— Моя рожа дорога мені...— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.
— Люди забули цю істину,— мовив лис,— але ти не забувай. Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою рожу.
— Я відповідаю за свою рожу,— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 17 жов, 2019 06:21
И я, и ЛАД уже надцать раз все это тебе подробно разъясняли.
Если до сих пор не понял, то уже никогда не поймешь.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 жов, 2019 06:44
Я удивляюсь, как в shapo уживаются любовь к Израилю и любовь к СССР и России и всему советскому/русскому. Какая-то разновидность Стокгольмского синдрома.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:02
Представители Зеленского хотят сознательно роздраконить люде
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:05
Ничего удивительного - как для любого еврея/полуеврея НЕ ЖИВШЕГО В ИЗРАИЛЕ, сам Израиль является почти идеальным государством, осуществлением мечты (люди, пожившие там, воспринимают эту страну куда более здраво). А в СССР человек вырос/сформировался/прожил больше половины жизни. И, видимо, очень неплохой - отсюда и отношение (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет).
А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:37
Просто напросто он немного не корректно выразился.
Здесь более профессионально изложено:
Суть в том, что организованный экономический и просто криминал насильно подводит к изменению Государственной системы Украины, как несостоятельной и наоборот вредной Украине и её населению.(Обратный процесс). Со стороны открытого Врага это звучит как "федерализация".
Т.Е. выросшие царювальники хотят дробить страну на мелкие княжества и пасти там "баранов", "разводить кроликов",... - форсировать размер внешнего влияния(через офшор), на Украину. Сам процесс уже даёт свои плоды - Украину уже превратили в "банановые земли"... - только населения осталось немножко лишнего умертвят пенсов - "всё будет в шиколаде". У "новых" пенсионный фонд заложен в "зарубежных фирмах", офшорах, ....
- А население работает... - на перемогу(уже 100 лет)
- Обратите внимание претензии населения уже сняты со "слуг народа"(это не о одноимённой партии - как бы оно цинично не звучало) - к "олигархам" - но народ остался в той же узде , и так же БЕЗ ПРАВ и средств производства. Официально проданная Земля, в наших условиях, будет означать конец проекта "Держава Украина", в том виде, как его представляют 95% граждан Украины
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:54
У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими.
Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом.
А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения.
Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет.
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:16
Не работает ваша теория про молодость. Точнее объясняет она далеко не все. Было бы так, как вы пишете, и по 90-м хватало бы плакальщиков. Но таковых не видно. Их на всю страну до 10 тыс человек, преуспевших на приватизации и при этом не убитых в разборках.
Поколение 60-70-х имеет сегодня все основания на "теплые воспоминания" времен своей молодости (потому что сейчас им в среднем 50), но ностальгируют они по 80-м, а не 90-м. Почему - сами знаете...
Поживем-увидим, конечно, но что-то мне подсказывает, что горевателей по 2000-м через 10 лет тоже будет немного. По крайней мере из оставшихся в Украине, а не разъехавшихся по забугорьям...
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