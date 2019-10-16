Додано: Чет 17 жов, 2019 05:39

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— Хто ти?— спитав маленький принц.— Ти такий гарний!— Я лис,— відповів той.— Пограйся зі мною,— попрохав маленький принц.— Мені так журно...— Я не можу з тобою гратися,— мовив лис.— Я не приручений.— О, даруй,— сказав маленький принц. Але подумав і додав: А що означає — приручити?— Це поняття давно забуте,— мовив лис,— Воно означає: прихилити до себе...— Прихилити до себе?— Авжеж,— мовив лис.— Ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достоту такий, як сто тисяч інших. I ти мені не потрібний. I я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, достоту, як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі. I я буду для тебе єдиний на цілім світі...Лис замовк і довго глядів на маленького принца. А потім попросив знову:— Будь ласка... приручи мене!— Я б радо,— відмовив маленький принц,— але в мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей.— Узнати можна лише те, що приручиш,— мовив лис.— Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля — приручи мене!— А що для цього треба зробити? — спитав маленький принц.— Треба бути дуже терплячим,— відказав лис.— Спершу ти сядеш трошки далі від мене на траву, ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова — це джерело непорозуміння. Але щодня ти сідатимеш трошки ближче...Назавтра маленький принц прийшов знову.— Краще, якби ти приходив о тій самій порі,— попросив лис. — Якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися. Я узнаю ціну щастю. А як ти приходитимеш коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце...Так маленький принц приручив лиса. I коли настала пора прощатися, лис казав:— О, я плакатиму по тобі.— Сам винний,— мовив маленький принц.— Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив...— Авжеж,— згодився лис.— Але ж ти плакатимеш! — мовив маленький принц.Він замовк. Потім додав:— Піди ще поглянь на рожі. Ти зрозумієш, що твоя рожа — єдина на світі. А як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю.Маленький принц пішов глянути на рожі.— Ви нітрохи не схожі на мою рожу,— мовив він їм.— Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився від ста тисяч інших лисів. Але я з ним заприятелював, і нині він — єдиний в усьому світі.Рожі дуже зніяковіли.— Ви дуже гарні, але порожні,— сказав іще маленький принц.— Задля вас не схочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою рожу подумає, що вона така сама, як і ви. Але вона одна-єдина, над усе найдорожча. Я-бо полив її. Я-бо накрив її скляним ковпаком. Я-бо затулив її ширмою. Я-бо нищив задля неї гусінь, лишив тільки двох чи трьох, щоб повиводились метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилась і навіть як замовкала. Рожа ця — моя.I маленький принц вернувся до лиса.— Прощавай...— мовив він.— Прощавай,— відповів лис.— Ось моя таємниця. Вона дуже проста: лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима.— Найголовнішого не побачиш очима,— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.— Твоя рожа дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу.— Моя рожа дорога мені...— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.— Люди забули цю істину,— мовив лис,— але ти не забувай. Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою рожу.— Я відповідаю за свою рожу,— повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.