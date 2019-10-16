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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4306430743084309 Додано: Чет 17 жов, 2019 12:24 Aps написав: Волгарь написав: (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет).

А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта. (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет).А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта.



У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими.

Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом.

А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения.

Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет. У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими.Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом.А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения.Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет.

Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.

Звучит голословно - тогда просто расскажу Вам историю, которая была опубликована в тогдашней Комсомольской правде в начале 80-х.

Молодой парень прилетел из командировки домой. В аэропорту увидел плачащего еще более молодого парня:

- Что случилось?

- Украли деньги, не могу купить билет домой.

- Ну, поехали к нам в общагу.

Привел, Комната на четверых, одна койка свободная. Накормили нехитрым ужином.

-А ты сам-то откуда?

-С Камчатки.

- Сколько стоит билет туда ?

- 140 рублей

(70% неплохой месячной тогдашней з/п).

Кто-то прошелся по этажу, собрали деньги.

- Когда самолет?

- Через 3 часа.

- На 143 рубля (трешка на такси), вернешься домой -пришлешь телеграфом.

- Ребята я обязательно верну!

-Езжай, а то опоздаешь.

И далее корреспондент делал отступление, рассказывая о том, что после ухода незнакомца, один из живших в комнате сдал убеждать других, что их обманули, денег они никогда не увидят и всем вместе придется раздавать долги в другие комнаты...

Ровно через 20 часов пришла вахтерша общаги - на вахту с почты принесли извещение о переводе 143 рублей c Камчатки..... .

Далее в статье писалось, что автор не называет города и фамилий участников этой истории, но для сомневающихся может предоставить все необходимые сведения.

А потом в газету хлынул поток писем, и для сомневающихся пришлось раскрыть и город, и номер общаги, и фамилии смущенных участников - свой поступок они воспринимали совершенно обыденно, как рядовое событие. Мнения в итоге разделились от РАЗВЕ МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ ЛЕГКОВЕРНЫМИ? до МОЛОДЦЫ, ПОМОГЛИ В БЕДЕ.

Суть однако не в этом - ЧЕРЕЗ 35+ лет после этого ДАЖЕ представить, что такое могло произойти сейчас ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО (все банально закончилось бы не начавшись в аэропорту - кого е... чужое горе?). А просящий, в нынешнее время, на 100% оказался бы кидалой.

И ЭТО ВСЕ - именно одна из тех черт советского образа жизни, о которых нынешние люди в 55+ вспоминают С НОСТАЛЬГИЕЙ,

Далеко не все в жизни измеряется 300-ми сортами сыра в гипермаркете Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.Звучит голословно - тогда просто расскажу Вам историю, которая была опубликована в тогдашней Комсомольской правде в начале 80-х.Далее в статье писалось, что автор не называет города и фамилий участников этой истории, но для сомневающихся может предоставить все необходимые сведения.А потом в газету хлынул поток писем, и для сомневающихся пришлось раскрыть и город, и номер общаги, и фамилии смущенных участников - свой поступок они воспринимали совершенно обыденно, как рядовое событие. Мнения в итоге разделились от РАЗВЕ МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ ЛЕГКОВЕРНЫМИ? до МОЛОДЦЫ, ПОМОГЛИ В БЕДЕ.Суть однако не в этом - ЧЕРЕЗ 35+ лет после этого ДАЖЕ представить, что такое могло произойти сейчас ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО (все банально закончилось бы не начавшись в аэропорту - кого е... чужое горе?). А просящий, в нынешнее время, на 100% оказался бы кидалой.И ЭТО ВСЕ - именно одна из тех черт советского образа жизни, о которых нынешние люди в 55+ вспоминают С НОСТАЛЬГИЕЙ,Далеко не все в жизни измеряется 300-ми сортами сыра в гипермаркете Волгарь Повідомлень: 7211 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 12:29 Aps написав: Волгарь написав: (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет).

А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта. (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет).А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта.



У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими.

Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом.

А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения.

Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет. У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими.Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом.А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения.Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет.

"Закопанная суть":

1. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7101970/

- Вы не задумывались по какой причине(почему?) против них не было возбуждено и в конечном итоге осуждено за "злочини проти людяності" -?

2. Я прошу обратить внимание на "Суть дела" - отказанно в возврате по причине пропущенного срока в следствии судебного разбирательства.

- А Судьи - КТО?

3. Все бредят подъёмом экономики на 40% - вы думаете за счёт восстановления производства? https://journalist.today/nazvana-summa- ... ukrspirta/

- Это "джек-пот", но только для тех, кто приватизирует (и кого... это государство? Резать курицу несущую "золотые яйца")

.................................................................................

Это так, навскидку, что под рукой было.

А трагедия Украины куда обширнее: за 19й год покинули 1,5 миллиона трудоспособных, .... - даже картофель стали ввозить из-за рубежа

- Дальше дискутировать не о чём.

Откровенный криминал у власти - спрятался за наёмными артистами - суть происходящего осталась та же.



"Закопанная суть":1.- Вы не задумывались по какой причине(почему?) против них не было возбуждено и в конечном итоге осуждено за "злочини проти людяності" -?2. Я прошу обратить внимание на "Суть дела" - отказанно в возврате по причине пропущенного срока в следствии судебного разбирательства.- А Судьи - КТО?3. Все бредят подъёмом экономики на 40% - вы думаете за счёт восстановления производства?- Это "джек-пот", но только для тех, кто приватизирует (и кого... это государство? Резать курицу несущую "золотые яйца").................................................................................Это так, навскидку, что под рукой было.А трагедия Украины куда обширнее: за 19й год покинули 1,5 миллиона трудоспособных, .... - даже картофель стали ввозить из-за рубежа- Дальше дискутировать не о чём.Откровенный криминал у власти - спрятался за наёмными артистами - суть происходящего осталась та же. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7119 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 843 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 12:37 Волгарь

Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать.

Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел. komp 1 Повідомлень: 7931 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3083 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 12:39 Волгарь написав: Aps написав: Волгарь написав: (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет).

А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта. (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет).А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта.



У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими.

Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом.

А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения.

Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет. У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими.Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом.А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения.Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет.

Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.

Звучит голословно - тогда просто расскажу Вам историю, которая была опубликована в тогдашней Комсомольской правде в начале 80-х.

Молодой парень прилетел из командировки домой. В аэропорту увидел плачащего еще более молодого парня:

- Что случилось?

- Украли деньги, не могу купить билет домой.

- Ну, поехали к нам в общагу.

Привел, Комната на четверых, одна койка свободная. Накормили нехитрым ужином.

-А ты сам-то откуда?

-С Камчатки.

- Сколько стоит билет туда ?

- 140 рублей

(70% неплохой месячной тогдашней з/п).

Кто-то прошелся по этажу, собрали деньги.

- Когда самолет?

- Через 3 часа.

- На 143 рубля (трешка на такси), вернешься домой -пришлешь телеграфом.

- Ребята я обязательно верну!

-Езжай, а то опоздаешь.

И далее корреспондент делал отступление, рассказывая о том, что после ухода незнакомца, один из живших в комнате сдал убеждать других, что их обманули, денег они никогда не увидят и всем вместе придется раздавать долги в другие комнаты...

Ровно через 20 часов пришла вахтерша общаги - на вахту с почты принесли извещение о переводе 143 рублей c Камчатки..... .

Далее в статье писалось, что автор не называет города и фамилий участников этой истории, но для сомневающихся может предоставить все необходимые сведения.

А потом в газету хлынул поток писем, и для сомневающихся пришлось раскрыть и город, и номер общаги, и фамилии смущенных участников - свой поступок они воспринимали совершенно обыденно, как рядовое событие. Мнения в итоге разделились от РАЗВЕ МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ ЛЕГКОВЕРНЫМИ? до МОЛОДЦЫ, ПОМОГЛИ В БЕДЕ.

Суть однако не в этом - ЧЕРЕЗ 35+ лет после этого ДАЖЕ представить, что такое могло произойти сейчас ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО (все банально закончилось бы не начавшись в аэропорту - кого е... чужое горе?). А просящий, в нынешнее время, на 100% оказался бы кидалой.

И ЭТО ВСЕ - именно одна из тех черт советского образа жизни, о которых нынешние люди в 55+ вспоминают С НОСТАЛЬГИЕЙ,

Далеко не все в жизни измеряется 300-ми сортами сыра в гипермаркете Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.Звучит голословно - тогда просто расскажу Вам историю, которая была опубликована в тогдашней Комсомольской правде в начале 80-х.Далее в статье писалось, что автор не называет города и фамилий участников этой истории, но для сомневающихся может предоставить все необходимые сведения.А потом в газету хлынул поток писем, и для сомневающихся пришлось раскрыть и город, и номер общаги, и фамилии смущенных участников - свой поступок они воспринимали совершенно обыденно, как рядовое событие. Мнения в итоге разделились от РАЗВЕ МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ ЛЕГКОВЕРНЫМИ? до МОЛОДЦЫ, ПОМОГЛИ В БЕДЕ.Суть однако не в этом - ЧЕРЕЗ 35+ лет после этого ДАЖЕ представить, что такое могло произойти сейчас ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО (все банально закончилось бы не начавшись в аэропорту - кого е... чужое горе?). А просящий, в нынешнее время, на 100% оказался бы кидалой.И ЭТО ВСЕ - именно одна из тех черт советского образа жизни, о которых нынешние люди в 55+ вспоминают С НОСТАЛЬГИЕЙ,Далеко не все в жизни измеряется 300-ми сортами сыра в гипермаркете

- У Вас рука не отвалилась, столько букаФФ?

Такого онанизма давно не встречал

И такую ... можно дрочить дальше.

А у меня перед глазами всплыл Ташкент 1990 года, переполненный зал ожидания аэропорта, беженцы, каждый с нехитрой утварью, что можно унести.

- Десятки кидал, слёзно давящих на сочувствие...

- Или стайки ром практически на каждом людном рынке, вокзале,...

- Для нас(Украины) - сейчас, ситуация сравнима с Одессой конца 40х. Порядок в которой сумел навести только Жуков. А мы имеем обратный процесс. - У Вас рука не отвалилась, столько букаФФ?Такого онанизма давно не встречалИ такую ... можно дрочить дальше.А у меня перед глазами всплыл Ташкент 1990 года, переполненный зал ожидания аэропорта, беженцы, каждый с нехитрой утварью, что можно унести.- Десятки кидал, слёзно давящих на сочувствие...- Или стайки ром практически на каждом людном рынке, вокзале,...- Для нас(Украины) - сейчас, ситуация сравнима с Одессой конца 40х. Порядок в которой сумел навести только Жуков. А мы имеем обратный процесс. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7119 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 843 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 12:40 komp написав: Волгарь

Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать.

Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел. Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать.Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел.

+++ +++ Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7119 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 843 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4306430743084309 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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