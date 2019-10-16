Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав: (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет). А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта.
У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими. Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом. А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения. Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет.
Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей. Звучит голословно - тогда просто расскажу Вам историю, которая была опубликована в тогдашней Комсомольской правде в начале 80-х. Молодой парень прилетел из командировки домой. В аэропорту увидел плачащего еще более молодого парня: - Что случилось? - Украли деньги, не могу купить билет домой. - Ну, поехали к нам в общагу. Привел, Комната на четверых, одна койка свободная. Накормили нехитрым ужином. -А ты сам-то откуда? -С Камчатки. - Сколько стоит билет туда ? - 140 рублей (70% неплохой месячной тогдашней з/п). Кто-то прошелся по этажу, собрали деньги. - Когда самолет? - Через 3 часа. - На 143 рубля (трешка на такси), вернешься домой -пришлешь телеграфом. - Ребята я обязательно верну! -Езжай, а то опоздаешь. И далее корреспондент делал отступление, рассказывая о том, что после ухода незнакомца, один из живших в комнате сдал убеждать других, что их обманули, денег они никогда не увидят и всем вместе придется раздавать долги в другие комнаты... Ровно через 20 часов пришла вахтерша общаги - на вахту с почты принесли извещение о переводе 143 рублей c Камчатки...... Далее в статье писалось, что автор не называет города и фамилий участников этой истории, но для сомневающихся может предоставить все необходимые сведения. А потом в газету хлынул поток писем, и для сомневающихся пришлось раскрыть и город, и номер общаги, и фамилии смущенных участников - свой поступок они воспринимали совершенно обыденно, как рядовое событие. Мнения в итоге разделились от РАЗВЕ МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ ЛЕГКОВЕРНЫМИ? до МОЛОДЦЫ, ПОМОГЛИ В БЕДЕ. Суть однако не в этом - ЧЕРЕЗ 35+ лет после этого ДАЖЕ представить, что такое могло произойти сейчас ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО (все банально закончилось бы не начавшись в аэропорту - кого е... чужое горе?). А просящий, в нынешнее время, на 100% оказался бы кидалой. И ЭТО ВСЕ - именно одна из тех черт советского образа жизни, о которых нынешние люди в 55+ вспоминают С НОСТАЛЬГИЕЙ, Далеко не все в жизни измеряется 300-ми сортами сыра в гипермаркете
Волгарь написав: (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет). А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта.
У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими. Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом. А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения. Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет.
"Закопанная суть": 1. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7101970/ - Вы не задумывались по какой причине(почему?) против них не было возбуждено и в конечном итоге осуждено за "злочини проти людяності" -? 2. Я прошу обратить внимание на "Суть дела" - отказанно в возврате по причине пропущенного срока в следствии судебного разбирательства. - А Судьи - КТО? 3. Все бредят подъёмом экономики на 40% - вы думаете за счёт восстановления производства? https://journalist.today/nazvana-summa- ... ukrspirta/ - Это "джек-пот", но только для тех, кто приватизирует (и кого... это государство? Резать курицу несущую "золотые яйца") ................................................................................. Это так, навскидку, что под рукой было. А трагедия Украины куда обширнее: за 19й год покинули 1,5 миллиона трудоспособных, .... - даже картофель стали ввозить из-за рубежа - Дальше дискутировать не о чём. Откровенный криминал у власти - спрятался за наёмными артистами - суть происходящего осталась та же.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать. Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел.
Волгарь написав: (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет). А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта.
У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими. Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом. А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения. Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет.
Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей. Звучит голословно - тогда просто расскажу Вам историю, которая была опубликована в тогдашней Комсомольской правде в начале 80-х. Молодой парень прилетел из командировки домой. В аэропорту увидел плачащего еще более молодого парня: - Что случилось? - Украли деньги, не могу купить билет домой. - Ну, поехали к нам в общагу. Привел, Комната на четверых, одна койка свободная. Накормили нехитрым ужином. -А ты сам-то откуда? -С Камчатки. - Сколько стоит билет туда ? - 140 рублей (70% неплохой месячной тогдашней з/п). Кто-то прошелся по этажу, собрали деньги. - Когда самолет? - Через 3 часа. - На 143 рубля (трешка на такси), вернешься домой -пришлешь телеграфом. - Ребята я обязательно верну! -Езжай, а то опоздаешь. И далее корреспондент делал отступление, рассказывая о том, что после ухода незнакомца, один из живших в комнате сдал убеждать других, что их обманули, денег они никогда не увидят и всем вместе придется раздавать долги в другие комнаты... Ровно через 20 часов пришла вахтерша общаги - на вахту с почты принесли извещение о переводе 143 рублей c Камчатки...... Далее в статье писалось, что автор не называет города и фамилий участников этой истории, но для сомневающихся может предоставить все необходимые сведения. А потом в газету хлынул поток писем, и для сомневающихся пришлось раскрыть и город, и номер общаги, и фамилии смущенных участников - свой поступок они воспринимали совершенно обыденно, как рядовое событие. Мнения в итоге разделились от РАЗВЕ МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ ЛЕГКОВЕРНЫМИ? до МОЛОДЦЫ, ПОМОГЛИ В БЕДЕ. Суть однако не в этом - ЧЕРЕЗ 35+ лет после этого ДАЖЕ представить, что такое могло произойти сейчас ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО (все банально закончилось бы не начавшись в аэропорту - кого е... чужое горе?). А просящий, в нынешнее время, на 100% оказался бы кидалой. И ЭТО ВСЕ - именно одна из тех черт советского образа жизни, о которых нынешние люди в 55+ вспоминают С НОСТАЛЬГИЕЙ, Далеко не все в жизни измеряется 300-ми сортами сыра в гипермаркете
- У Вас рука не отвалилась, столько букаФФ? Такого онанизма давно не встречал И такую ... можно дрочить дальше. А у меня перед глазами всплыл Ташкент 1990 года, переполненный зал ожидания аэропорта, беженцы, каждый с нехитрой утварью, что можно унести. - Десятки кидал, слёзно давящих на сочувствие... - Или стайки ром практически на каждом людном рынке, вокзале,... - Для нас(Украины) - сейчас, ситуация сравнима с Одессой конца 40х. Порядок в которой сумел навести только Жуков. А мы имеем обратный процесс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
komp написав:Волгарь Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать. Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел.
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.