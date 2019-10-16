RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4306430743084309
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:24

  Aps написав:
  Волгарь написав: (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет).
А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта.


У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими.
Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом.
А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения.
Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет.

Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.
Звучит голословно - тогда просто расскажу Вам историю, которая была опубликована в тогдашней Комсомольской правде в начале 80-х.
Молодой парень прилетел из командировки домой. В аэропорту увидел плачащего еще более молодого парня:
- Что случилось?
- Украли деньги, не могу купить билет домой.
- Ну, поехали к нам в общагу.
Привел, Комната на четверых, одна койка свободная. Накормили нехитрым ужином.
-А ты сам-то откуда?
-С Камчатки.
- Сколько стоит билет туда ?
- 140 рублей
(70% неплохой месячной тогдашней з/п).
Кто-то прошелся по этажу, собрали деньги.
- Когда самолет?
- Через 3 часа.
- На 143 рубля (трешка на такси), вернешься домой -пришлешь телеграфом.
- Ребята я обязательно верну!
-Езжай, а то опоздаешь.
И далее корреспондент делал отступление, рассказывая о том, что после ухода незнакомца, один из живших в комнате сдал убеждать других, что их обманули, денег они никогда не увидят и всем вместе придется раздавать долги в другие комнаты...
Ровно через 20 часов пришла вахтерша общаги - на вахту с почты принесли извещение о переводе 143 рублей c Камчатки......
Далее в статье писалось, что автор не называет города и фамилий участников этой истории, но для сомневающихся может предоставить все необходимые сведения.
А потом в газету хлынул поток писем, и для сомневающихся пришлось раскрыть и город, и номер общаги, и фамилии смущенных участников - свой поступок они воспринимали совершенно обыденно, как рядовое событие. Мнения в итоге разделились от РАЗВЕ МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ ЛЕГКОВЕРНЫМИ? до МОЛОДЦЫ, ПОМОГЛИ В БЕДЕ.
Суть однако не в этом - ЧЕРЕЗ 35+ лет после этого ДАЖЕ представить, что такое могло произойти сейчас ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО (все банально закончилось бы не начавшись в аэропорту - кого е... чужое горе?). А просящий, в нынешнее время, на 100% оказался бы кидалой.
И ЭТО ВСЕ - именно одна из тех черт советского образа жизни, о которых нынешние люди в 55+ вспоминают С НОСТАЛЬГИЕЙ,
Далеко не все в жизни измеряется 300-ми сортами сыра в гипермаркете
Волгарь
 
Повідомлень: 7211
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:29

  Aps написав:
  Волгарь написав: (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет).
А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта.


У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими.
Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом.
А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения.
Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет.

"Закопанная суть":
1. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7101970/
- Вы не задумывались по какой причине(почему?) против них не было возбуждено и в конечном итоге осуждено за "злочини проти людяності" -?
2. Я прошу обратить внимание на "Суть дела" - отказанно в возврате по причине пропущенного срока в следствии судебного разбирательства.
- А Судьи - КТО?
3. Все бредят подъёмом экономики на 40% - вы думаете за счёт восстановления производства? :mrgreen: https://journalist.today/nazvana-summa- ... ukrspirta/
- Это "джек-пот", но только для тех, кто приватизирует (и кого... это государство? Резать курицу несущую "золотые яйца")
.................................................................................
Это так, навскидку, что под рукой было.
А трагедия Украины куда обширнее: за 19й год покинули 1,5 миллиона трудоспособных, .... - даже картофель стали ввозить из-за рубежа :!:
- Дальше дискутировать не о чём.
Откровенный криминал у власти - спрятался за наёмными артистами - суть происходящего осталась та же.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7119
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:37

Волгарь
Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать.
Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел.
komp
1
 
Повідомлень: 7931
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 3083 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:39

  Волгарь написав:
  Aps написав:
  Волгарь написав: (В СССР кроме плохого было ОЧЕНЬ МНОГО ХОРОШЕГО, чего в нынешних постсоветских странах просто нет).
А его критическое отношение к Украине вполне понятно именно с высоты советского опыта.


У большинства ностальгирующих из хорошего во времена СССР была только молодость, со всеми вытекающими.
Сейчас ее нет и отношение соответствующее. Плюс люди склонны помнить хорошее забывая о плохом.
А так что тогда что сейчас бедное существования основной массы населения.
Немного отличаются причины этого, но сути это не меняет.

Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.
Звучит голословно - тогда просто расскажу Вам историю, которая была опубликована в тогдашней Комсомольской правде в начале 80-х.
Молодой парень прилетел из командировки домой. В аэропорту увидел плачащего еще более молодого парня:
- Что случилось?
- Украли деньги, не могу купить билет домой.
- Ну, поехали к нам в общагу.
Привел, Комната на четверых, одна койка свободная. Накормили нехитрым ужином.
-А ты сам-то откуда?
-С Камчатки.
- Сколько стоит билет туда ?
- 140 рублей
(70% неплохой месячной тогдашней з/п).
Кто-то прошелся по этажу, собрали деньги.
- Когда самолет?
- Через 3 часа.
- На 143 рубля (трешка на такси), вернешься домой -пришлешь телеграфом.
- Ребята я обязательно верну!
-Езжай, а то опоздаешь.
И далее корреспондент делал отступление, рассказывая о том, что после ухода незнакомца, один из живших в комнате сдал убеждать других, что их обманули, денег они никогда не увидят и всем вместе придется раздавать долги в другие комнаты...
Ровно через 20 часов пришла вахтерша общаги - на вахту с почты принесли извещение о переводе 143 рублей c Камчатки......
Далее в статье писалось, что автор не называет города и фамилий участников этой истории, но для сомневающихся может предоставить все необходимые сведения.
А потом в газету хлынул поток писем, и для сомневающихся пришлось раскрыть и город, и номер общаги, и фамилии смущенных участников - свой поступок они воспринимали совершенно обыденно, как рядовое событие. Мнения в итоге разделились от РАЗВЕ МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ ЛЕГКОВЕРНЫМИ? до МОЛОДЦЫ, ПОМОГЛИ В БЕДЕ.
Суть однако не в этом - ЧЕРЕЗ 35+ лет после этого ДАЖЕ представить, что такое могло произойти сейчас ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО (все банально закончилось бы не начавшись в аэропорту - кого е... чужое горе?). А просящий, в нынешнее время, на 100% оказался бы кидалой.
И ЭТО ВСЕ - именно одна из тех черт советского образа жизни, о которых нынешние люди в 55+ вспоминают С НОСТАЛЬГИЕЙ,
Далеко не все в жизни измеряется 300-ми сортами сыра в гипермаркете

- У Вас рука не отвалилась, столько букаФФ?
Такого онанизма давно не встречал :mrgreen:
И такую ... можно дрочить дальше.
А у меня перед глазами всплыл Ташкент 1990 года, переполненный зал ожидания аэропорта, беженцы, каждый с нехитрой утварью, что можно унести.
- Десятки кидал, слёзно давящих на сочувствие...
- Или стайки ром практически на каждом людном рынке, вокзале,...
- Для нас(Украины) - сейчас, ситуация сравнима с Одессой конца 40х. Порядок в которой сумел навести только Жуков. А мы имеем обратный процесс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7119
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:40

  komp написав:Волгарь
Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать.
Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел.

+++
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7119
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4306430743084309
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.