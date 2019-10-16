Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь", должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не предпринимал попытку покинуть территорию Украины, сообщила пресс-служба "Богдана".
"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами ", - сообщили "Интерфакс-Украина" в корпорации, приложив скан-копии приглашений, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, в "Богдане" напомнили, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела
Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь", должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не предпринимал попытку покинуть территорию Украины, сообщила пресс-служба "Богдана".
"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами ", - сообщили "Интерфакс-Украина" в корпорации, приложив скан-копии приглашений, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, в "Богдане" напомнили, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела
не знал, шо на форуме есть адвокаты "Богдана" а шо они могли написать другого?
Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела