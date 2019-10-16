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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4307430843094310
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:22

Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны.

https://zn.ua/UKRAINE/eks-zamsekretarya ... 2926_.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:26

19yuriy91
"попытке"?
А що йому підозру оголошували чи суд накладав обмеження на пересування?
komp
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:31

  komp написав:19yuriy91
"попытке"?
А що йому підозру оголошували чи суд накладав обмеження на пересування?


ну я то хз :D , мож в разработке был уже
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:55

  19yuriy91 написав:
  komp написав:19yuriy91
"попытке"?
А що йому підозру оголошували чи суд накладав обмеження на пересування?


ну я то хз :D , мож в разработке был уже

І що він про це повинен був здогадуватись і не "пытаться"?
А може він мав право злітати кудись?
komp
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:00

  19yuriy91 написав:Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны.

https://zn.ua/UKRAINE/eks-zamsekretarya ... 2926_.html

границу пересекал в ресторане..
НАБУ задержало его в ресторане. https://tsn.ua/ru/ukrayina/gladkovskiy- ... 28174.html
Sanna
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:07

  komp написав:
  19yuriy91 написав:
  komp написав:19yuriy91
"попытке"?
А що йому підозру оголошували чи суд накладав обмеження на пересування?


ну я то хз :D , мож в разработке был уже

І що він про це повинен був здогадуватись і не "пытаться"?
А може він мав право злітати кудись?


може і мав, але не злітав.
не вийшло, шо тут поробиш....
«Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!»
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:08

  Sanna написав:
  19yuriy91 написав:Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны.

https://zn.ua/UKRAINE/eks-zamsekretarya ... 2926_.html

границу пересекал в ресторане..
НАБУ задержало его в ресторане. https://tsn.ua/ru/ukrayina/gladkovskiy- ... 28174.html

я думав як Остапа на румунському кордоні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:12

Re: Політичні дискусії

Все веселіше і веселіше. Цікаво до чого б це?
РФ не собирается защищать права гражданского населения в войнах из-за «международной обстановки»
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:19

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь", должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не предпринимал попытку покинуть территорию Украины, сообщила пресс-служба "Богдана".

"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами ", - сообщили "Интерфакс-Украина" в корпорации, приложив скан-копии приглашений, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в "Богдане" напомнили, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела
komp
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:31

  komp написав:
Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь", должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не предпринимал попытку покинуть территорию Украины, сообщила пресс-служба "Богдана".

"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами ", - сообщили "Интерфакс-Украина" в корпорации, приложив скан-копии приглашений, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в "Богдане" напомнили, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела

не знал, шо на форуме есть адвокаты "Богдана" :shock:
а шо они могли написать другого?
Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела
- это всего лишь недоработки органов :mrgreen:
19yuriy91
 
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