Додано: Чет 17 жов, 2019 16:02

Kudrjavuy написав: Волгарь написав: А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!

И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!

В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ. А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ.

Очень жалко, что Вы так ничего и не поняли.

Я так понимаю, для Вашего рода с 54го наступил КОММУНИЗЬМ?(А как же для остальных?)

А жизнь прошла по бумажным лекалам(пропаганде) и "по телевизору".

Вероятно мало бываете "в поле"?(та же РФ, это не просто "страна противоречий")

А жиСТь она батенька немного(хотя для большинства кардинально) имеет другие оттенки. Очень жалко, что Вы так ничего и не поняли.Я так понимаю, для Вашего рода с 54го наступил КОММУНИЗЬМ?(А как же для остальных?)А жизнь прошла по бумажным лекалам(пропаганде) и "по телевизору".Вероятно мало бываете "в поле"?(та же РФ, это не просто "страна противоречий")А жиСТь она батенька немного(хотя для большинства кардинально) имеет другие оттенки.

Ну, Вы, как человек, родившийся, видимо, в середине 50-х, и проживший в СССР целую жизнь, можете немало рассказать о ней. 54-ый был рубежом, когда власть в стране отбросила ТЕРРОР ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ, как метода управления. И это был первый год с 28-го, когда в стране реально появилась СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА ХЛЕБА без талонов/списков и очередей. И пошло поехало - и неплохо, по крайней мере для городских жителей (в деревне до середины 60-х годовой доход равнялся МЕСЯЧНОМУ в городе). Уже в 56-57-ом (по рассказам родителей) в не слишком сытном до того момента Горьком врач на 1,5 ставки получал 990 рублей, а кг телятины на рынке стоил 12, свинины 10. Все овощи стоили меньше полтинника кг. С 59-го начали давать квартиры.Мои родители на троих БЕСПЛАТНО получили 2-х комнатную хрущевку, И ЭТО КАЗАЛОСЬ ЧУДОМ - дрова не носи/печь не топи/в баню не ходи. Потом начались хрущевские эксперименты, с продуктами стало хуже, но с 65-го в магазинах (по позднесовестким меркам было ФСЕ) - 4-5 сортов сыра/колбасы/мясо/молочные продукты. В КАЖДУЮ СЕМЬЮ пришли телевизор/холодильник/стиралка/пылесос, в магазинах без очередей одежда/обувь, сложнее с мебелью.Путевка в дом отдыха или на турбазу - 12 рублей на 12 дней. Отправить ребенка в пионерлагерь - те же деньги. Садик - меньше десятки. В Донбассе было еще круче - к середине 70-х шахтеры зашибали по 500 рублей (2,5-ой месячную среднюю по стране з/п). И все это - на фоне огромной тяги к культуре. На 250 млн. тогдашних жителей приходилось до 3 млрд. походов в кино в год (и какого кино!!!). Сейчас трудно поверить, что обычная книга Чехова или Толстого издавалась минимум в 150 тыс. экземплярах, Три мушкетера - 1,5 млн.!!! А самое главное, ЛЮДИ ЧИТАЛИ. Какая-нибудь Литературная газета имела тираж в 1,5 млн.. экземпляров, журнал Юность - те же 1,5 млн., толстые литературные журналы вроде Нового мира - 600 тыс.Уровень школ был просто несопоставим с нынешним, в вузы шли не 100%, а лишь каждый 6-ой окончивший десятилетку, соответственно совершенно другой уровень специалистов.Одновременно с этим,в сущности НЕ БЫЛО ТОРГОВЛИ )только Распределение), поэтому гигантская промышленность, производя на 2 порядка больше товаров (по крайней мере УССР против нынешней Украины) не могла обеспечить страну даже ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ! Про науку, благодаря которой отправили человека в космос, строили АЭС, самолеты вроде ТУ-144, по сравнению с нынешней просто смешно говорить.Кроме того, СССР был СВЕРХДЕРЖАВОЙ, и в США на рубеже 70-х-80-х не безоосновательно считали, что к концу века Америка проиграет соревнование с ним по всем позициям.В итоге не получилось - ДИРЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА сожрала сама себя, похоронив Советский Союз. И СЛАВА БОГУ! В итоге каждая из бывших республик начала жить исключительно на свой счет, и уже на за одно поколение ВСЕ ВСТАЛО С ГОЛОВЫ НА НОГИ.