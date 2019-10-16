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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4308430943104311 Додано: Чет 17 жов, 2019 14:48 komp написав: Волгарь

Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать.

Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел. Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать.Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел.

ТЫ МНЕ НЕ ТЫЧЬ- Я С ТАКИМИ КАК ТЫ НА.....

А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!

И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!

В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ. ТЫ МНЕ НЕ ТЫЧЬ- Я С ТАКИМИ КАК ТЫ НА.....А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ. Волгарь Повідомлень: 7213 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 15:07 Волгарь написав: И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!

И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!



Из Горького конечно виднее что там приемлет "все население Украины" от 52-лет отроду.

А у тех кому 51 уже с новыми реалиями все ОК? ) Из Горького конечно виднее что там приемлет "все население Украины" от 52-лет отроду.А у тех кому 51 уже с новыми реалиями все ОК? ) Востаннє редагувалось Aps в Чет 17 жов, 2019 15:28, всього редагувалось 1 раз. Aps

Повідомлень: 2886 З нами з: 24.06.15 Подякував: 53 раз. Подякували: 294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 15:27 Волгарь написав: А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!

И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!

В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ. А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ.

Очень жалко, что Вы так ничего и не поняли.

Я так понимаю, для Вашего рода с 54го наступил КОММУНИЗЬМ?(А как же для остальных?)

А жизнь прошла по бумажным лекалам(пропаганде) и "по телевизору".

Вероятно мало бываете "в поле"?(та же РФ, это не просто "страна противоречий")

А жиСТь, она батенька, немного(хотя для большинства кардинально) имеет другие оттенки. Очень жалко, что Вы так ничего и не поняли.Я так понимаю, для Вашего рода с 54го наступил КОММУНИЗЬМ?(А как же для остальных?)А жизнь прошла по бумажным лекалам(пропаганде) и "по телевизору".Вероятно мало бываете "в поле"?(та же РФ, это не просто "страна противоречий"), она батенька, немного(хотя для большинства кардинально) Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 жов, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7122 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 843 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 15:39 19yuriy91 написав: - это всего лишь недоработки органов - это всего лишь недоработки органов

https://strana.ua/news/227964-andrej-ne ... ojny-.html

Ключевые слова в последнем абзаце.

Хотя:

https://gordonua.com/news/money/osuzhde ... 32756.html



http://www.dsnews.ua/politics/nabu-pyta ... 2018151600

Хотя, ни для кого не секрет, что все стремятся к

https://strana.ua/news/227983-jurij-kri ... ukash.html

Острова по Океании, виллы в Новой Зеландии, .... это хорошо, но хорошо жить и здесь - ещё лучше!





Да, так о каких Вы "органах"? Ключевые слова в последнем абзаце.Хотя:Хотя, ни для кого не секрет, что все стремятся кОстрова по Океании, виллы в Новой Зеландии, .... это хорошо, но хорошо жить и здесь - ещё лучше!Да, так о каких Вы "органах"? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7122 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 843 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 16:02 Kudrjavuy написав: Волгарь написав: А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!

И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!

В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ. А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ.

Очень жалко, что Вы так ничего и не поняли.

Я так понимаю, для Вашего рода с 54го наступил КОММУНИЗЬМ?(А как же для остальных?)

А жизнь прошла по бумажным лекалам(пропаганде) и "по телевизору".

Вероятно мало бываете "в поле"?(та же РФ, это не просто "страна противоречий")

А жиСТь она батенька немного(хотя для большинства кардинально) имеет другие оттенки. Очень жалко, что Вы так ничего и не поняли.Я так понимаю, для Вашего рода с 54го наступил КОММУНИЗЬМ?(А как же для остальных?)А жизнь прошла по бумажным лекалам(пропаганде) и "по телевизору".Вероятно мало бываете "в поле"?(та же РФ, это не просто "страна противоречий")А жиСТь она батенька немного(хотя для большинства кардинально) имеет другие оттенки.

Ну, Вы, как человек, родившийся, видимо, в середине 50-х, и проживший в СССР целую жизнь, можете немало рассказать о ней. 54-ый был рубежом, когда власть в стране отбросила ТЕРРОР ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ, как метода управления. И это был первый год с 28-го, когда в стране реально появилась СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА ХЛЕБА без талонов/списков и очередей. И пошло поехало - и неплохо, по крайней мере для городских жителей (в деревне до середины 60-х годовой доход равнялся МЕСЯЧНОМУ в городе). Уже в 56-57-ом (по рассказам родителей) в не слишком сытном до того момента Горьком врач на 1,5 ставки получал 990 рублей, а кг телятины на рынке стоил 12, свинины 10. Все овощи стоили меньше полтинника кг. С 59-го начали давать квартиры.

Мои родители на троих БЕСПЛАТНО получили 2-х комнатную хрущевку, И ЭТО КАЗАЛОСЬ ЧУДОМ - дрова не носи/печь не топи/в баню не ходи. Потом начались хрущевские эксперименты, с продуктами стало хуже, но с 65-го в магазинах (по позднесовестким меркам было ФСЕ) - 4-5 сортов сыра/колбасы/мясо/молочные продукты. В КАЖДУЮ СЕМЬЮ пришли телевизор/холодильник/стиралка/пылесос, в магазинах без очередей одежда/обувь, сложнее с мебелью.

Путевка в дом отдыха или на турбазу - 12 рублей на 12 дней. Отправить ребенка в пионерлагерь - те же деньги. Садик - меньше десятки. В Донбассе было еще круче - к середине 70-х шахтеры зашибали по 500 рублей (2,5-ой месячную среднюю по стране з/п). И все это - на фоне огромной тяги к культуре. На 250 млн. тогдашних жителей приходилось до 3 млрд. походов в кино в год (и какого кино!!!). Сейчас трудно поверить, что обычная книга Чехова или Толстого издавалась минимум в 150 тыс. экземплярах, Три мушкетера - 1,5 млн.!!! А самое главное, ЛЮДИ ЧИТАЛИ. Какая-нибудь Литературная газета имела тираж в 1,5 млн.. экземпляров, журнал Юность - те же 1,5 млн., толстые литературные журналы вроде Нового мира - 600 тыс.

Уровень школ был просто несопоставим с нынешним, в вузы шли не 100%, а лишь каждый 6-ой окончивший десятилетку, соответственно совершенно другой уровень специалистов.

Одновременно с этим,в сущности НЕ БЫЛО ТОРГОВЛИ )только Распределение), поэтому гигантская промышленность, производя на 2 порядка больше товаров (по крайней мере УССР против нынешней Украины) не могла обеспечить страну даже ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ! Про науку, благодаря которой отправили человека в космос, строили АЭС, самолеты вроде ТУ-144, по сравнению с нынешней просто смешно говорить.

Кроме того, СССР был СВЕРХДЕРЖАВОЙ, и в США на рубеже 70-х-80-х не безоосновательно считали, что к концу века Америка проиграет соревнование с ним по всем позициям.

В итоге не получилось - ДИРЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА сожрала сама себя, похоронив Советский Союз. И СЛАВА БОГУ! В итоге каждая из бывших республик начала жить исключительно на свой счет, и уже на за одно поколение ВСЕ ВСТАЛО С ГОЛОВЫ НА НОГИ. Ну, Вы, как человек, родившийся, видимо, в середине 50-х, и проживший в СССР целую жизнь, можете немало рассказать о ней. 54-ый был рубежом, когда власть в стране отбросила ТЕРРОР ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ, как метода управления. И это был первый год с 28-го, когда в стране реально появилась СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА ХЛЕБА без талонов/списков и очередей. И пошло поехало - и неплохо, по крайней мере для городских жителей (в деревне до середины 60-х годовой доход равнялся МЕСЯЧНОМУ в городе). Уже в 56-57-ом (по рассказам родителей) в не слишком сытном до того момента Горьком врач на 1,5 ставки получал 990 рублей, а кг телятины на рынке стоил 12, свинины 10. Все овощи стоили меньше полтинника кг. С 59-го начали давать квартиры.Мои родители на троих БЕСПЛАТНО получили 2-х комнатную хрущевку, И ЭТО КАЗАЛОСЬ ЧУДОМ - дрова не носи/печь не топи/в баню не ходи. Потом начались хрущевские эксперименты, с продуктами стало хуже, но с 65-го в магазинах (по позднесовестким меркам было ФСЕ) - 4-5 сортов сыра/колбасы/мясо/молочные продукты. В КАЖДУЮ СЕМЬЮ пришли телевизор/холодильник/стиралка/пылесос, в магазинах без очередей одежда/обувь, сложнее с мебелью.Путевка в дом отдыха или на турбазу - 12 рублей на 12 дней. Отправить ребенка в пионерлагерь - те же деньги. Садик - меньше десятки. В Донбассе было еще круче - к середине 70-х шахтеры зашибали по 500 рублей (2,5-ой месячную среднюю по стране з/п). И все это - на фоне огромной тяги к культуре. На 250 млн. тогдашних жителей приходилось до 3 млрд. походов в кино в год (и какого кино!!!). Сейчас трудно поверить, что обычная книга Чехова или Толстого издавалась минимум в 150 тыс. экземплярах, Три мушкетера - 1,5 млн.!!! А самое главное, ЛЮДИ ЧИТАЛИ. Какая-нибудь Литературная газета имела тираж в 1,5 млн.. экземпляров, журнал Юность - те же 1,5 млн., толстые литературные журналы вроде Нового мира - 600 тыс.Уровень школ был просто несопоставим с нынешним, в вузы шли не 100%, а лишь каждый 6-ой окончивший десятилетку, соответственно совершенно другой уровень специалистов.Одновременно с этим,в сущности НЕ БЫЛО ТОРГОВЛИ )только Распределение), поэтому гигантская промышленность, производя на 2 порядка больше товаров (по крайней мере УССР против нынешней Украины) не могла обеспечить страну даже ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ! Про науку, благодаря которой отправили человека в космос, строили АЭС, самолеты вроде ТУ-144, по сравнению с нынешней просто смешно говорить.Кроме того, СССР был СВЕРХДЕРЖАВОЙ, и в США на рубеже 70-х-80-х не безоосновательно считали, что к концу века Америка проиграет соревнование с ним по всем позициям.В итоге не получилось - ДИРЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА сожрала сама себя, похоронив Советский Союз. И СЛАВА БОГУ! В итоге каждая из бывших республик начала жить исключительно на свой счет, и уже на за одно поколение ВСЕ ВСТАЛО С ГОЛОВЫ НА НОГИ. Волгарь Повідомлень: 7213 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 16:06 19yuriy91 написав: Волгарь написав: .........

Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.).

........... .........Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.)............



Детский сад вpемен застоя. Идет занятие.

Воспитательница (В.) :

- Дети, скажите, где самые хоpошие игpушки?

Машенька:

- В Советском Союзе...

В. : Пpавильно, Машенька. А где самые хоpошие воспитатели?

Иpочка : В Советском Союзе...

В. : Пpавильно, Иpочка. А где самые хоpошие детские вpачи?

Сашенька : В Советском Союзе...

В. : Пpавильно, Сашенька. Ой, Маша, а почему ты плачешь?

Машенька : В Советский Союз хоч-у-у-у-у.... Детский сад вpемен застоя. Идет занятие.Воспитательница (В.) :- Дети, скажите, где самые хоpошие игpушки?Машенька:- В Советском Союзе...В. : Пpавильно, Машенька. А где самые хоpошие воспитатели?Иpочка : В Советском Союзе...В. : Пpавильно, Иpочка. А где самые хоpошие детские вpачи?Сашенька : В Советском Союзе...В. : Пpавильно, Сашенька. Ой, Маша, а почему ты плачешь?Машенька : В Советский Союз хоч-у-у-у-у....

Анекдотов было много. Но анекдот есть анекдот, а Волгарь написал правду.

Не пойму, за что удалили его пост.

Или правда глаза колет? Анекдотов было много. Но анекдот есть анекдот, а Волгарь написал правду.Не пойму, за что удалили его пост.Или правда глаза колет? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14454 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 16:23 ЛАД написав: Анекдотов было много. Но анекдот есть анекдот, а Волгарь написал правду.

Не пойму, за что удалили его пост.

Или правда глаза колет? Анекдотов было много. Но анекдот есть анекдот, а Волгарь написал правду.Не пойму, за что удалили его пост.Или правда глаза колет?



Волгарь пишет просто. С 56 нам дали жить. И мы гордимся. Ну гордись, тем что твоим родителям, наконец-то позволили жить как людям. Че уж там, достижение. Волгарь пишет просто. С 56 нам дали жить. И мы гордимся. Ну гордись, тем что твоим родителям, наконец-то позволили жить как людям. Че уж там, достижение. vano80 Повідомлень: 1505 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4308430943104311 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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